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Aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi

ntv.com.tr

Google'ın özel kameralarla kaydettiği görüntüleri sokak sokak, adım adım paylaşıltığı 'Street View' uygulaması, bir aldatma olayını ortaya çıkardı.

  • 1

    Google'ın insanların hayatını kolaylaştırmak, uzak mesafeleri yakınlaştırmak için kullanıcılarına sunduğu Street View özelliği, bu kez bir boşanmaya neden oldu.
  • 2

    Peru'da yaşayan ve uygulamayı kullanarak gideceği rotayı belirlemek isteyen bir adam, Google araçlarıyla çekilen sokak görüntülerini incelerken gördüğü bir kadın dikkatini çekti.
  • 3

    Başkent Lima'da 2013 yılında çekilen görüntülere dikkatlice bakan adam, başka bir erkekle bankta samimi bir şekilde oturan kadının karısı olduğunu fark etti.
  • 4

    Google Street View görüntüleriyle geçmişteki ihanetin belgelenmesiyle birlikte ismi açıklanmayan çift boşandı.
  • 5

    Görüntüleri Facebook sayfasında paylaşan eski koca, sosyal medyanın da ilgisini çekmeyi başardı. 

    Kullanıcılar "Dünya küçük" deyiminin Google'ın Street View özelliği sayesinde giderek önem kazandığına dikkat çekti. 

  • 6

    Google'ın Street View uygulaması sıklıkla elde ettiği ilginç görüntülerle de gündeme geliyor.

    Google, kişilik haklarını korumak adına yüz, yazı ve plaka gibi kişiye özel detayları gizliyor.

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