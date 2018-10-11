Aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi
ntv.com.tr
Google'ın özel kameralarla kaydettiği görüntüleri sokak sokak, adım adım paylaşıltığı 'Street View' uygulaması, bir aldatma olayını ortaya çıkardı.
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1Google'ın insanların hayatını kolaylaştırmak, uzak mesafeleri yakınlaştırmak için kullanıcılarına sunduğu Street View özelliği, bu kez bir boşanmaya neden oldu.
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2Peru'da yaşayan ve uygulamayı kullanarak gideceği rotayı belirlemek isteyen bir adam, Google araçlarıyla çekilen sokak görüntülerini incelerken gördüğü bir kadın dikkatini çekti.
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3Başkent Lima'da 2013 yılında çekilen görüntülere dikkatlice bakan adam, başka bir erkekle bankta samimi bir şekilde oturan kadının karısı olduğunu fark etti.
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4Google Street View görüntüleriyle geçmişteki ihanetin belgelenmesiyle birlikte ismi açıklanmayan çift boşandı.
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Görüntüleri Facebook sayfasında paylaşan eski koca, sosyal medyanın da ilgisini çekmeyi başardı.
Kullanıcılar "Dünya küçük" deyiminin Google'ın Street View özelliği sayesinde giderek önem kazandığına dikkat çekti.
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Google'ın Street View uygulaması sıklıkla elde ettiği ilginç görüntülerle de gündeme geliyor.
Google, kişilik haklarını korumak adına yüz, yazı ve plaka gibi kişiye özel detayları gizliyor.