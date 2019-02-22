Alman bilim insanlarından 'uzaylı' uyarısı
ntv.com.tr
İki Alman bilim insanı yazdıkları kitap ile insanoğlunun dünya dışı medeniyet arayışının sonuçları hakkında uyarılarda bulundu.
-
1Michael Schetsche ve Andreas Anton isimli iki Alman bilim insanın yeni kitabı dünya dışı medeniyet arayışının potansiyel tehlikelerini bir kez daha gündeme getirdi.
-
2
Zira iki bilim insanı uzaya gönderilen sinyallerin medeniyetimizin sonunu getirebileceği olasılığının altını çizdi ve bu projelerin durdurulması gerektiğini belirtti.
-
3
Anton ve Schetsche göre, gönderdiğimiz sinyaller ile varlığımızdan haberdar ettiğimiz dünya dışı medeniyet barışçıl bir topluluk olmayabilir.
Benzer iddia geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking'den gelmişti.
-
4Defalarca dünya dışı varlıkların başka bir deyişle uzaylıların insanlığın sonunu getirebileceği uyarısında bulunan Hawking, bu yönde araştırmalarda bulunmanın insanlığın kendi sonunu yaklaştırdığı uyarısında bulunmuştu.
-
5
UZAYLILAR NEDEN BİZİMLE BAĞLANTI KURMUYOR?
Peki Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? İşte NASA çalışanın cevabı
Bilim kurgu filmlerinin değişmezi insanoğlu ile uzaylıların karşılaşmaması bu kez de bilimin merceğinde.
-
6Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çalışanı Alan Stern, insanoğlunun neden hala dünyadışı bir medeniyet ile iletişime geçemediğine dair yeni bir teori ortaya attı.
-
7American Astronomical Society’nin düzenlediği konferansta bir açıklama yapan Stern, bunun nedeni olarak uzaylıların tahmin ettiğimizin aksine sualtı bir medeniyet geliştirmiş olabileceği ihtimalinin altını çizdi.
-
8Stern, dünya dışı canlıların galaksinin başka bölümlerinde, yaşadıkları gezegende bulunan okyanusların derinliklerinde bulunuyor olabilecekleri iddiasını ortaya attı.
-
9Pek çok filme konu olan bu olayın neden henüz gerçekleşmediğini araştıran bilim insanları olası diğer senaryoları belirlemişti.
-
10
Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak herhangi bir gelişmiş medeniyetin bizimle bağlantı kurması sandığımızdan daha uzun sürebilir.
Zira uzaylıların kullandığı dalgaların seyahat mesafesi sandığımızdan daha yavaş olabilir.
-
11
Ayrıca bu dalgalar bizim fark edemeyeceğimiz kompleks bir yapıya sahip olduğu için gözden kaçırıyor da olabiliriz.
Zira uzayı 1984'ten beri dinliyoruz ve bu teknolojimiz oldukça ilkel olabilir.
-
12Ayrıca gezegenimizden 32 ışık yılı uzaklıktaki dalgalar henüz bize ulaşmış değil. Evrenin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bize doğru ilerleyen "ilk merhaba" mesajı hala yolda olabilir.
-
13Bizim de uzaya 100 yıldan biraz fazla süredir dalga gönderdiğimizi düşünürsek bizim mesajımızın da hala bir medeniyete ulaşamadığını söylemek mümkün.
-
14En karamsar senaryoya göre, evrende başka yaşamlar arayan tek medeniyet biz olabiliriz.
-
15Ya da başka bir gezegendeki yaşam daha biz ulaşamadan kendisini yok etmiş olabilir. Gezegenimizin Soğuk Savaş yıllarında nükleer savaş tehdidi altında yaşadığını düşünürsek başka bir medeniyetin benzer bir sebepten yok olması da oldukça muhtemel.
-
16En kötü senaryo ise Hollywood'un en çok işlediği konu olan gelişmiş bir medeniyetin evrendeki diğer uygarlıkları işgal ederek gelişimini sürdürmesi. Bu da bizimle bağlantıya geçmemelerini oldukça mantıklı hale getiriyor.