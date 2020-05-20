Alman federal yetkilisinden uyarı: WhatsApp kullanmayın

Almanya Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber yetkilileri güvenlik endişeleri nedeniyle WhatsApp'ı kullanmamasını uyarısında bulundu.

ntv.com.tr 20.05.2020 - 07:12

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili Almanya'dan çok konuşulacak bir uyarı geldi. 

 

Almanya Federal Veri Koruma Komiseri  Ulrich Kelber tüm devlet kurumlarına bir mektup yollayarak federal yetkilileri  WhatsApp  kullanmama konusunda uyardı. 

 

Alman DW'de yer alan habere göre, Kelber, gönderdiği mektupta "Her seferinde mesaj gönderildiğinde WhatsApp, Facebook tarafından iletilen meta verileri elde ediyor" uyarısında bulundu. 

 

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan WhatApp  ise iddianın aksine kullanıcı verilerinin Facebook'a iletildiği iddialarını yalanladı. 

 

WhatsApp'taki mesajların uçtan uça şifrelendiğini ve bu mesajlara erişilmesinin mümkün olmadığını açıklayan yetkili, yalnızca mesajlaşan kişilerin bunları görebileceğinim altını çizdi.

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