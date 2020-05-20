Alman federal yetkilisinden uyarı: WhatsApp kullanmayın

ntv.com.tr 20.05.2020 - 07:12
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili Almanya'dan çok konuşulacak bir uyarı geldi.
Almanya Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber tüm devlet kurumlarına bir mektup yollayarak federal yetkilileri WhatsApp kullanmama konusunda uyardı.
Alman DW'de yer alan habere göre, Kelber, gönderdiği mektupta "Her seferinde mesaj gönderildiğinde WhatsApp, Facebook tarafından iletilen meta verileri elde ediyor" uyarısında bulundu.
Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan WhatApp ise iddianın aksine kullanıcı verilerinin Facebook'a iletildiği iddialarını yalanladı.