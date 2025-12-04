Almanya'da ağaç dalları araba lastiklerine dönüyor
04.12.2025 10:16
AFP
Almanya'da UPM şirketi, ağaçlar ve diğer organik malzemelerden araba lastikleri ve polar ceketlere kadar birçok ürün üretmeyi planlıyor.
ORGANİK MALZEMELER DÖNÜŞÜYOR
Almanya'da UPM şirketi, ağaçlar ve diğer organik malzemeler kullanarak ambalajlardan araba lastiklerine ve polar ceketlere kadar birçok ürünün üretiminde kullanmak için hammadde üretecek.
AFP'ye konuşan bir yetkili, "Bütün bu işin yenilikçi kısmı, yeni bir ürünün üretiliyor olması" dedi: “Yani, başlangıçta fosil yakıtlardan üretilen ve artık yenilenebilir kaynaklardan üretilebilen kimyasal malzemeler.”
KAYIN AĞACI
Almanya'nın geleneksel kimya endüstrisi, yüksek enerji fiyatları ve Asya'dan gelen ucuz rekabet nedeniyle zor durumda kalırken, ulusal üretim şu anda 1995'ten bu yana en düşük seviyede. UPM, orman zengini Saksonya-Anhalt eyaletiyle rafinerisinde kimyasal işlemlerde kayın ağacı dalları ve çubuklarından yararlanmak üzere bir tedarik sözleşmesi imzaladı.
FABRİKALARDAKİ TATLI KOKU
İşlemin sonunda iki tür ürün ortaya çıkıyor: Giysi veya şişe yapımında kullanılan sıvılar ve lastik ve diğer kauçuk ürünlerinde dolgu maddesi olarak kullanılan karbon siyahının yerini alabilen kahverengi bir toz. UPM fabrika sahalarındaki en önemli farklılık odunların fermente edilmesiyle ortaya çıkan tatlı koku.
UPM tesisinin 2027 yılına kadar tam kapasiteye ulaşması ve yıllık 220 bin ton kimyasal üretim kapasitesine ulaşması bekleniyor.