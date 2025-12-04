Almanya'da ağaç dalları araba lastiklerine dönüyor

Almanya'da UPM şirketi, ağaçlar ve diğer organik malzemeler kullanarak ambalajlardan araba lastiklerine ve polar ceketlere kadar birçok ürünün üretiminde kullanmak için hammadde üretecek.

AFP'ye konuşan bir yetkili, "Bütün bu işin yenilikçi kısmı, yeni bir ürünün üretiliyor olması" dedi: “Yani, başlangıçta fosil yakıtlardan üretilen ve artık yenilenebilir kaynaklardan üretilebilen kimyasal malzemeler.”