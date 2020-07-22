Almanya'dan ilginç iddia: Şifreli WhatsApp mesajlarına erişim sağlandı

DW Türkçe 22.07.2020 - 07:21
Alman WDR ve BR yayın kurumlarının haberine göre, Federal Emniyet Teşkilatı (BKA), şüphelendikleri kişilerin Whatsapp mesajlarına casus yazılım yüklemeden de ulaşabiliyor.
Alman emniyetinin Whatsapp'in masaüstü uygulaması "Whatsapp Web" kullanarak şüphelendiği kişilerin mesajlarına ulaşabildiği belirtilen haberde polisin bu yöntemi birkaç yıl önce kullanmaya başladığı ifade edildi.
WDR ve BR, haberini emniyet içi yazışmalarına dayandırdı. Habere göre, emniyet birimleri şüpheli kişilerin Whatsapp üzerinden gönderdikleri yazılı ve sesli mesajların yanı sıra kişi listesine de ulaşabiliyor.