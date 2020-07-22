Almanya'dan ilginç iddia: Şifreli WhatsApp mesajlarına erişim sağlandı

Alman basınında, Alman Federal Emniyet Teşkilatı'nın şifreli Whatsapp mesajlaşmalarına ulaşabildiği öne sürüldü. Haberlere göre, emniyet teşkilatı bunu yaparken telefonlara casus yazılım yüklemeye de gerek duymuyor.

DW Türkçe 22.07.2020 - 07:21

Almanya'dan ilginç iddia: Şifreli WhatsApp mesajlarına erişim sağlandı - 1

Alman WDR ve BR yayın kurumlarının haberine göre, Federal Emniyet Teşkilatı (BKA), şüphelendikleri kişilerin Whatsapp mesajlarına casus yazılım yüklemeden de ulaşabiliyor.


Almanya'dan ilginç iddia: Şifreli WhatsApp mesajlarına erişim sağlandı - 2

Alman emniyetinin Whatsapp'in masaüstü uygulaması "Whatsapp Web" kullanarak şüphelendiği kişilerin mesajlarına ulaşabildiği belirtilen haberde polisin bu yöntemi birkaç yıl önce kullanmaya başladığı ifade edildi.


Almanya'dan ilginç iddia: Şifreli WhatsApp mesajlarına erişim sağlandı - 3

WDR ve BR, haberini emniyet içi yazışmalarına dayandırdı. Habere göre, emniyet birimleri şüpheli kişilerin Whatsapp üzerinden gönderdikleri yazılı ve sesli mesajların yanı sıra kişi listesine de ulaşabiliyor.

Almanya'dan ilginç iddia: Şifreli WhatsApp mesajlarına erişim sağlandı - 4
Haberde, emniyet birimlerinin mesajlara ulaşabilmek için şüphelilerin cep telefonlarına Whastapp Web üzerinden bağlanarak basit bir yöntemle mesajları indirme imkanına sahip olduğu belirtildi.


Almanya'dan ilginç iddia: Şifreli WhatsApp mesajlarına erişim sağlandı - 5

TERÖR SALDIRGANIYLA BAĞLANTILI TAKİP

Federal Emniyet'in ilk kez Berlin'de 2016 yılında Noel pazarına düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmada WhatsApp bağlantılarına dışarıdan erişim sağladığı da aktarıldı. Terör saldırısı düzenleyen Anis Amri'nin bağlantılı olduğu bir kişinin takibi sırasında bu yöntemin kullandığı ifade ediliyor.


Almanya'dan ilginç iddia: Şifreli WhatsApp mesajlarına erişim sağlandı - 6
Almanya'daki yasal düzenlemeler uyarınca emniyet, sadece ağır suçlar söz konusu olduğunda iletişim araçları üzerinden takip gerçekleştirebiliyor.


Almanya'dan ilginç iddia: Şifreli WhatsApp mesajlarına erişim sağlandı - 7
Emniyet Teşkilatı ise söz konusu iddialarla ilgili soruyu "takibat yöntemlerine dair hassas bilgilerin kamuoyu ile paylaşılamayacağı” şeklinde yanıtladı.


Almanya'dan ilginç iddia: Şifreli WhatsApp mesajlarına erişim sağlandı - 8
Whatsapp Web'te cep telefonu uygulaması, mesajlaşma servisinin internet sitesindeki bir kare kodun taranması ile kullanılabiliyor. Kullanıcılar bu yöntemle masaüstünden de Whatsapp aracılıyla mesajlaşabiliyor.

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