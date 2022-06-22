Alp'lerde kar kırmızıya döndü

Fransız Alpleri'nde karın rengi kırmızıya döndü. Bilim insanları dağdaki bu değişimin nedenini araştırıyor. Karın erimesini hızlandıran bu durumun iklim değişikliğinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Haberler - NTV Haber 22.06.2022 - 11:47

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Fransız Alpleri'nde karın rengi kırmızıya döndü araştırmacılar harekete geçti.

Alp'lerde kar kırmızıya döndü - 2

Bilim insanları, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükselikte görünen kırmızı kardan örnekler topladı.

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"Kar kanı" olarak adlandırılan olaya alglerin neden olduğu düşünülüyor.

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Mikroalgler normalde yeşil renkte olsalar da, Güneş ışınlarına maruz kaldıkları için kırmızıya dönmüş olabilecekleri belirtiliyor.

Alglerin varlığı karın erimesini hızlandırıyor.

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Bilim insanları, alglerdeki artışın iklim değişikliğinden kaynaklanabileceğini söylüyor. Ekip karbondioksit seviyesi artığında kırmızı karın daha sık görüldüğünü belirtiyor.

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Algler yayılırsa, dünyanın dört bir yanındaki kar ve buzulların erimesi hızlanabilir.

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