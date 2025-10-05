Altı çocuğu benzin döküp yakmaya kalkıştı! Antalya'daki korkunç olayda karar istinafa taşınıyor

Antalya'da altı çocuğun üzerine benzin döküp, yakmaya çalışan kadına, cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak düzeyde psikolojik bozukluk tanısı konuldu. Mahkeme bu rapor doğrultusunda ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Dosya istinafa taşındı.

Antalya'da çocukların üzerine benzin döküp yakmaya kalkışan kadına, cezai sorumluluğu olmadığına yönelik raporla ceza verilmedi.

Olay, 28 Mayıs 2024 tarihinde Kepez ilçesinde meydana geldi.

ARAYA GİRİP FACİAYI ÖNLEDİLER

Apartmana olaydan bir ay önce taşınan Nazmiye Ş., mahallede oyun oynayan altı çocuğun üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı.

Çocukların aileleri olaya müdahale ederek faciayı önledi.

Çocuklarının çığlıklarını duyan Aynur ve Alihan Ç. çifti hızla aşağı inerek Nazmiye Ş.'nin elindeki çakmağı düşürdü.

DÖRT SAAT SONRA İKNA EDİLEBİLDİ

Elinde bıçakla direnen kadın, ardından apartmanın çatı katına çıkarak camdan sarktı.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, dört saat süren çabaların ardından kadını bulunduğu yerden indirdi.

ÇOCUKLARIN YAKINLARI SALDIRDI

Bulunduğu yerden indirilen Nazmiye Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken apartmanın girişinde çocukların yakınları tarafından saldırıya uğradı.

Polis ekipleri kalabalığı güçlükle sakinleştirdi.

Olay sırasında karın boşluğuna darbe alan Nazmiye Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Nazmiye Ş. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yedi kez kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan sanığın karar duruşması 2 Ekim 2025 tarihinde görüldü.

Mahkeme dosyasına giren Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu raporunda, sanığın cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak düzeyde psikotik bozukluk tanısı bulunduğu belirtildi.

Raporda, Nazmiye Ş.'nin suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini kaybettiği ifade edildi.

"CEZAYA YER YOK" KARARI

Mahkeme, bu rapor doğrultusunda sanığın cezai sorumluluğunun bulunmadığına hükmederek ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Sanığın, yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verildi.

Kurumun belirli aralıklarla düzenleyeceği raporlarda tehlikeliliğin ortadan kalktığının bildirilmesi halinde infaz hakimliği kararıyla serbest bırakılabileceği belirtildi.

Mahkeme ayrıca, sanık hakkında daha önce uygulanan yurt dışı çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.

AİLELER KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Nazmiye Ş. hakkında verilen karara, çocukların aileleri tepki gösterdi.

Çocuklardan birinin annesi Semra K., "Ceza almasını istiyoruz, hâlâ çocuklarımız ve biz korkuyoruz. Dışarıda rahat değiliz." dedi.

Olayda üç çocuğu zarar gören Aynur Ç. de, "Bu kararı kabul etmiyoruz, adalet istiyoruz. Korku içinde yaşamak istemiyoruz, çocuklarım hala korkuyor. Mahkemenin kararından sonra psikolojim daha da bozuldu. Bir an önce tekrar cezaevine girmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINIYOR

Mağdur ailelerin avukatı karara karşı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yapacaklarını belirterek, ailelerle birlikte karara itiraz ettiklerini ve hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

