Altı çocuğu benzin döküp yakmaya kalkıştı! Antalya'daki korkunç olayda karar istinafa taşınıyor

AİLELER KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Nazmiye Ş. hakkında verilen karara, çocukların aileleri tepki gösterdi.

Çocuklardan birinin annesi Semra K., "Ceza almasını istiyoruz, hâlâ çocuklarımız ve biz korkuyoruz. Dışarıda rahat değiliz." dedi.

Olayda üç çocuğu zarar gören Aynur Ç. de, "Bu kararı kabul etmiyoruz, adalet istiyoruz. Korku içinde yaşamak istemiyoruz, çocuklarım hala korkuyor. Mahkemenin kararından sonra psikolojim daha da bozuldu. Bir an önce tekrar cezaevine girmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINIYOR

Mağdur ailelerin avukatı karara karşı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yapacaklarını belirterek, ailelerle birlikte karara itiraz ettiklerini ve hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.