Altı çocuğu benzin döküp yakmaya kalkıştı! Antalya'daki korkunç olayda karar istinafa taşınıyor
Antalya'da altı çocuğun üzerine benzin döküp, yakmaya çalışan kadına, cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak düzeyde psikolojik bozukluk tanısı konuldu. Mahkeme bu rapor doğrultusunda ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Dosya istinafa taşındı.
Olay, 28 Mayıs 2024 tarihinde Kepez ilçesinde meydana geldi.