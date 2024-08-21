Alzheimer hakkında yeni teori: Beyin hastalığı olmayabilir!

3 SANİYEDE BİR YENİ HASTA

Alzheimer, dünya çapında 50 milyondan fazla insanı etkileyen bir halk sağlığı krizi olarak kabul ediliyor. Her üç saniyede bir yeni bir teşhis konan bu hastalık, yenilikçi araştırmalar ve yeni tedavi yaklaşımlarına ihtiyaç duyuyor. Alzheimer'ın nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlamak, hastalıkla yaşayan insanlara ve ailelerine yardımcı olmak açısından büyük önem taşıyor.