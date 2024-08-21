Alzheimer hakkında yeni teori: Beyin hastalığı olmayabilir!
Alzheimer hastalığının tedavi ve neyin sebep olduğunu hâlâ tam olarak bilmezken Scince Alert’te yayınlanan bir makalede, Alzheimer hastalığının klasik olarak kabul edildiği gibi bir beyin hastalığı olmayabileceği, bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırması anlamına gelen otoimmün hastalık olabileceği öne sürüldü.
Bilim insanları, Alzheimer hastalığı üzerinde yıllardır süren araştırmalarında beta-amiloid adı verilen proteinin beyne zarar veren kümelerinin oluşumunu önlemeye odaklandılar. Ancak bu yaklaşım, şu ana kadar başarılı bir tedaviye dönüşmedi. Toronto Üniversitesi Sağlık Ağı'na bağlı Krembil Beyin Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, Alzheimer hastalığını yeniden değerlendiren bir teori geliştirdi.