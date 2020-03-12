Amazon 49 yıla çayıra dönebilir

Yapılan yeni bir araştırma iklim değişikliğine ilişkin önemli sonuçları ortaya koydu. Araştırmaya göre Amazon ve karayip mercanları gibi yaşam alanlarının sanılandan daha az ömrü kaldı. Bilim insanları eğer böyle giderse dünyanın en büyük yaşam alanlarından Amazon ormanlarının 50 yıl olmadan geniş bir çayır olacağını belirtti. Karayip’teki mercan resiflerine biçilen ömür ise 15 yıl.

ntv.com.tr 12.03.2020 - 11:13

İklim değişikliği ve düzensiz kullanım başta dünyanın en büyük yağmur ormanı Amazon olmak üzere birçok ekosistemi etkiliyor.

Hem karada hem denizde hem de sığ sularda biyolojik çeşitliliğin azaldığı araştırmacılar tarafından belirtiliyordu.

Yapılan yeni bir araştırma durumun sanılandan daha kötü olduğu savını ortaya koydu.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Amazon gibi büyük ekosistemler beklenenden daha hızlı bir şekilde yok oluyor.

Öyle ki eğer önleyici tedbirler alınmazsa 5 milyon 500 bin kilometrekarelik alanı kaplayan Amazon’un 49 yıl içerisinde geniş çayıra döneceği belirtiliyor.

Araştırmanın baş yazarı Profesör John Dearing, “Buradaki mesaj oldukça net. Ekosistemlerde sandığımızdan daha hızlı gelişen değişikliklere hazırlanmamız gerekiyor” dedi.

Amazon yağmur ormanlarına göre daha kırılgan olan mercan resiflerinde ise tehlike daha da büyük. Araştırma kapsamında incelenen Karayip resiflerinin 15 yıl içerisinde büyük ölçüde yok olacağı tahmin ediliyor.

“AMAZON BREZİLYA’NINDIR SİZİN DEĞİL”

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, 2019’da ülkenin devlet başkanlığı sarayında düzenlenen bir etkinlikte, Amazonların tahrip edilmesiyle ilgili eleştirilere sert bir şekilde cevap vermişti.

Bolsonaro, yabancı bir gazetecinin kendisine Amazon ormanlarının tahrip edilmesine ilişkin sorduğu soruya, "Amazonlar Brezilya'nındır, sizin değil." şeklinde cevap vermiş ve Brezilya'da "çevre psikozunun" sona erdiğini belirterek, çevre çeşitliliği ile gelişim arasında "ahenkli bir uyumun" olduğunu savunmuştu.

Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek, bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

“DÜNYA’NIN AKCİĞERLERİ”

Yeryüzündeki oksijenin yüzde 20'sini sağlayan, "Dünya'nın akciğerleri" olarak adlandırılan Amazon Yağmur Ormanları yılda 1 milyar tondan fazla atmosferik karbonun emilmesini sağlıyor.

Dünyadaki hayvan ve bitki türlerinin de yüzde 10'unu barındıran Amazonlar, 8 ayrı Güney Amerika ülkesinde yaşayan 400'den fazla yerli kabileye de ev sahipliği yapıyor.

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