Amazon 49 yıla çayıra dönebilir

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Amazon gibi büyük ekosistemler beklenenden daha hızlı bir şekilde yok oluyor.

Öyle ki eğer önleyici tedbirler alınmazsa 5 milyon 500 bin kilometrekarelik alanı kaplayan Amazon’un 49 yıl içerisinde geniş çayıra döneceği belirtiliyor.