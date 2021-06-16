Amazon, "kasa"ların olmadığı ilk tam kapsamlı mağazasını açıyor

Amazon, alışveriş yapanların kasiyerlere ödeme yapmak zorunda kalmadan dışarı çıkmalarına olanak tanıyan ilk tam kapsamlı marketini açmaya hazırlanıyor. Şarküteriden manava kadar pek çok ürün çeşidinin bulunanacağı 2 bin 300 metrekarelik Amazon Fresh mağazası ABD'nin Washington eyaletinde17 Haziran'da açılacak. Bununla birlikte "Just Walk Out" teknolojisinin kullanıldığı mağaza, müşterilerin uzun kasa kuyruklarından kurtulması için bir dizi kamera ve sensörle donatıldı.

ntv.com.tr 16.06.2021 - 17:12 | Son Güncelleme : 16.06.2021 - 17:29

Amazon, "kasa"ların olmadığı ilk tam kapsamlı mağazasını açıyor - 1

Amazon, ABD'nin Washington eyaletinde bağlı Bellevue kentinde 2,3 bin metrekarelik bir mağaza açıyor. 17 Haziran'da açılacak olan market, şirketin "Just Walk Out" (Sadece Dışarı Çık) teknolojisini içeren ilk tam kapsamlı marketi olacak. 

Amazon, "kasa"ların olmadığı ilk tam kapsamlı mağazasını açıyor - 2

BİR DİZİ KAMERA VE SENSÖRLE DONATILDI

Amazon’dan yapılan açıklamaya göre, müşterilerin uzun kasa kuyruklarından kurtulması için bir dizi kamera ve sensörle donatıldı.

Amazon'un Fiziksel Perakende ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dilip Kumar, "Just Walk Out teknolojisini Bellevue'deki Amazon Fresh mağazasıyla tam boyutlu bir market alanına getirmek, teknolojinin yeni ortamlara ölçeklenme ve uyum sağlama konusundaki devam eden yeteneğini sergiliyor. Bu şekilde daha fazla müşteri keyifle alışveriş yapabilecek. Just Walk Out ile ilgili geri bildirimlerini almak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. 

Amazon, "kasa"ların olmadığı ilk tam kapsamlı mağazasını açıyor - 3

Bununla birlikte mağaza, 17 Haziran’daki büyük açılışının ardından, hafta boyunca 07:00 - 22:00 saatleri arasında açık olacak. Amazon, 2017'de lüks market zinciri Whole Foods'u satın aldı, ancak en son Fresh mağazasının aynı market ürünlerini taşıyıp taşımadığı belli değil.

Amazon, "kasa"ların olmadığı ilk tam kapsamlı mağazasını açıyor - 4

MÜŞTERİLERE FARKLI ÖDEME SEÇENEKLERİ SUNULACAK

Diğer taraftan, mağazada müşterilere" Just Walk Out" alışverişini mi yoksa geleneksel ödeme yöntemlerini mi mi kullanmak istedikleri sorulacak.

Just Walk Out deneyimini tercih edenler ise  üç şekilde alışveriş yapabilecekler. Bunlar arasında, ürünlerin QR kodlarını Amazon uygulamasında taramak, Amazon One'ı kullanarak avuçlarını göstermek veya Amazon hesaplarına bağlı bir kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapmak bulunuyor.

Amazon, "kasa"ların olmadığı ilk tam kapsamlı mağazasını açıyor - 5

ABD GENELİNDE ŞU ANDA 14 TANE AMAZON FRESH MAĞAZASI BULUNUYOR

Mağazada raftan alınan her ürün  kişinin sanal sepetine eklenirken, sepetten çıkarılan ürünler otomatik olarak kaldırılacak. 

Öte yandan, İlk Amazon Fresh mağazası geçtiğimiz Eylül ayında Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde açılmıştı. Şu anda Los Angeles’ta sekiz, Chicago’da  dört ve Virginia'da bir tane olmak üzere ABD genelinde 14 tane Amazon Fresh mağazası bulunuyor.

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