Amazon, Londra’da artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanan kuaför açtı

Milyarder Jeff Bezos’un kurucusu olduğu ABD’li perakende devi Amazon, ilk kuaförlük hizmeti veren salonunu İngiltere’nin başkenti Londra’da açtı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, müşterilerin stillerine karar vermeden önce artırılmış gerçeklik (AR) uygulamasını kullanarak farklı saç renklerini deneyebileceği belirtildi. Bununla birlikte, Amazon Salon'un başlangıçta yalnızca Amazon çalışanlarına açık olduğu, önümüzdeki haftalarda halka açılacağı ifade edildi.

ntv.com.tr 21.04.2021 - 16:02 | Son Güncelleme : 21.04.2021 - 16:04

Amazon, Londra’da artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanan kuaför açtı - 1

Bununla birlikte Amazon, başka salonlar açma planlarının olmadığını belirterek, mekanın "yeni ürünler ve teknolojiler sergilendiği deneysel bir mekan" olduğunu açıkladı.

Amazon, Londra’da artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanan kuaför açtı - 2

İki katlı, 1500 metrekarelik Amazon Salon,  Londra'nın Spitalfields'ındaki Brushfield Caddesi'nde yer alıyor. Artırılmış Gerçeklik  uygulaması ile müşteriler  taahhütte bulunmadan önce farklı saç renklerinin ve stillerinin üzerlerinde nasıl göründüğünün farkında olmaları amaçlanıyor.

Amazon, Londra’da artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanan kuaför açtı - 3

ÜRÜNLER QR KODUYLA TEMASSIZ BİR ŞEKİLDE SATIN ALINIYOR

Diğer taraftan Amazon, müşterilen salondaki herhangi bir ürünü satın almak için, raflardaki ürünü işaret ederek duvarlarda yer alan ekranlardan bilgi alabileceğin açıkladı. Ziyaretçiler, daha sonra ürünün altındaki QR kodunu okutarak ürünü satın alabilecekler. Ardından seçilen ürün müşterilerin evlerine teslim edilecek. 

Amazon, Londra’da artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanan kuaför açtı - 4

Amazon, ayrıca salondaki hava ve sıcaklığın düzenli olarak kontrol ededileceğini ve gelenlere ücretsiz yüz maskeleri ve dezenfektan vereceklerini açıkladı. Uygulanan diğer Covid-19 önlemleri kapsamında ise  müşteriler bölmelerle ayrılacak, personel kesimler arasında ekipmanı dezenfekte edecek ve salonda aynı anda yalnızca sınırlı sayıda kişi bulunabilecek.

Amazon, Londra’da artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanan kuaför açtı - 5

Amazon İngiltere’nin yöneticisi John Boumphrey konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu salonu müşterilerin gelip sektördeki en iyi teknoloji, saç bakım ürünleri ve stilistlerden bazılarını deneyimlemesi için tasarladık" dedi.

Öte yandan, Amazon Salon’daki hizmetler, Londra'daki Neville Hair & Beauty'nin sahibi Elena Lavagni ve stilist ekibi tarafından sağlanıyor.

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