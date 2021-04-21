Amazon, Londra’da artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanan kuaför açtı

Amazon, ayrıca salondaki hava ve sıcaklığın düzenli olarak kontrol ededileceğini ve gelenlere ücretsiz yüz maskeleri ve dezenfektan vereceklerini açıkladı. Uygulanan diğer Covid-19 önlemleri kapsamında ise müşteriler bölmelerle ayrılacak, personel kesimler arasında ekipmanı dezenfekte edecek ve salonda aynı anda yalnızca sınırlı sayıda kişi bulunabilecek.