Amazon, Londra’da artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanan kuaför açtı

ntv.com.tr 21.04.2021 - 16:02 | Son Güncelleme : 21.04.2021 - 16:04
Bununla birlikte Amazon, başka salonlar açma planlarının olmadığını belirterek, mekanın "yeni ürünler ve teknolojiler sergilendiği deneysel bir mekan" olduğunu açıkladı.
İki katlı, 1500 metrekarelik Amazon Salon, Londra'nın Spitalfields'ındaki Brushfield Caddesi'nde yer alıyor. Artırılmış Gerçeklik uygulaması ile müşteriler taahhütte bulunmadan önce farklı saç renklerinin ve stillerinin üzerlerinde nasıl göründüğünün farkında olmaları amaçlanıyor.
Diğer taraftan Amazon, müşterilen salondaki herhangi bir ürünü satın almak için, raflardaki ürünü işaret ederek duvarlarda yer alan ekranlardan bilgi alabileceğin açıkladı. Ziyaretçiler, daha sonra ürünün altındaki QR kodunu okutarak ürünü satın alabilecekler. Ardından seçilen ürün müşterilerin evlerine teslim edilecek.
Amazon, ayrıca salondaki hava ve sıcaklığın düzenli olarak kontrol ededileceğini ve gelenlere ücretsiz yüz maskeleri ve dezenfektan vereceklerini açıkladı. Uygulanan diğer Covid-19 önlemleri kapsamında ise müşteriler bölmelerle ayrılacak, personel kesimler arasında ekipmanı dezenfekte edecek ve salonda aynı anda yalnızca sınırlı sayıda kişi bulunabilecek.
Amazon İngiltere’nin yöneticisi John Boumphrey konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu salonu müşterilerin gelip sektördeki en iyi teknoloji, saç bakım ürünleri ve stilistlerden bazılarını deneyimlemesi için tasarladık" dedi.
Öte yandan, Amazon Salon’daki hizmetler, Londra'daki Neville Hair & Beauty'nin sahibi Elena Lavagni ve stilist ekibi tarafından sağlanıyor.