Amazon yağmur ormanları tükeniyor

Dünyanın akciğerleri Amazon ormanlarında kayıp her geçen gün artıyor. Geçen yıl 13 bin kilometrekareden fazla kayıp yaşandı. Bu kayıp son 15 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Haberler - NTV Haber 09.01.2022 - 18:33

Amazon yağmur ormanları tükeniyor - 1

Amazonlardaki ormansızlaşma endişe verici boyutlara ulaştı.

Amazon yağmur ormanları tükeniyor - 2

Dünyanın akciğerleri son 15 yılın en büyük kaybını yaşadı.

Amazon yağmur ormanları tükeniyor - 3

Uzay Araştırmaları Ajansı raporuna göre, 3 milyon bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan Amazonlar'daki kayıp, bir önceki yıla göre yüzde 22 arttı.

Amazon yağmur ormanları tükeniyor - 4

Amazon ormanlarının yüzde 60'ını barındıran Brezilya'da ormansızlaşma, 13 bin kilometrekareyi aştı, sadece geçen yıl 18 milyon ağaç kesildi. Bu sayı Katar'ın yüzölçümünden daha büyük.

Amazon yağmur ormanları tükeniyor - 5

Bölgedeki tarım faaliyetlerini destekleyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun döneminde, ormansızlaşma faaliyetlerinde yüzde 79'luk artış kaydedildi.

Amazon yağmur ormanları tükeniyor - 6

Dünyanın en büyük tropikal ormanları olan ve 9 ülkesinin paylaştığı Amazonlar'ın yüzde 30'undan fazlası risk altında.

Amazon yağmur ormanları tükeniyor - 7

Amazon Ormanları’nda yaşam süren yerlilerin, bölgelerini savunmaları bir direnç yaratsa da onlara yönelik tehditler de her geçen gün artıyor.

Amazon yağmur ormanları tükeniyor - 8
Amazon yağmur ormanları tükeniyor - 9
Amazon yağmur ormanları tükeniyor - 10
Amazon yağmur ormanları tükeniyor - 11
Amazon yağmur ormanları tükeniyor - 12
Amazon yağmur ormanları tükeniyor - 13
Amazon yağmur ormanları tükeniyor - 14

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER