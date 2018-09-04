Amazon'u 1 trilyon dolara taşıyan adam: Jeff Bezos (Jeff Bezos kimdir?)

Dünyanın en zengin milyarderi olan Amazon kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un serveti de bugün 2,6 milyar dolar artışla söz konusu saatte 167,3 milyar dolara ulaştı.

Bezos'un 1994'te internet üzerinden kitap satışı için kurduğu Amazon, ilerleyen yıllarda diğer sektörlere de yayılarak, dünyanın en fazla gelir ve piyasa değerine sahip perakende şirketi haline geldi.