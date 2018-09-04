Amazon'u 1 trilyon dolara taşıyan adam: Jeff Bezos (Jeff Bezos kimdir?)
ntv.com.tr
Online alışveriş devi Amazon'un piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı. Amazon bu sayede Apple'dan sonra 1 trilyon dolar değere ulaşan ikinci ABD'li şirket oldu.
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1New York borsasında cuma gününü hisse başına 2.012,71 dolardan kapatan Amazon hisseleri, dün TSİ 18.40'da yüzde 1,9 artışla 2.050,27 dolara kadar tırmandı.
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APPLE'DAN SONRA İKİNCİ ABD'Lİ ŞİRKET
Bu sonuçla piyasa değeri 1 trilyon dolara çıkan Amazon, tarihte bu seviyeye ulaşan ikinci şirket oldu.
Dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunan Amerikalı teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri 2 Ağustos'ta 1 trilyon dolara ulaşmıştı.
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GERİDEN GELİP APPLE'I GEÇEBİLİRAncak iki şirketin büyüme hızına bakılırsa Amazon, Apple'ı geride bırakarak önümüzdeki yıllarda dünyanın en değerli şirketi olabilir.
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Dünyanın en zengin milyarderi olan Amazon kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un serveti de bugün 2,6 milyar dolar artışla söz konusu saatte 167,3 milyar dolara ulaştı.
Bezos'un 1994'te internet üzerinden kitap satışı için kurduğu Amazon, ilerleyen yıllarda diğer sektörlere de yayılarak, dünyanın en fazla gelir ve piyasa değerine sahip perakende şirketi haline geldi.
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Firmanın net karı bu yılın ikinci çeyreğinde 2,5 milyar dolar olurken, söz konusu miktar şirket tarihinde bir çeyrekte elde edilen en yüksek net kar olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, Amazon'un net karı üç çeyrek üst üste 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti.
Amazon'un bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,4 artışla 52,89 milyar dolara yükseldi.
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JEFF BEZOS KİMDİR?
Peki Bezos'un ticarete internetten kitap satarak başladığını biliyor muydunuz? İşte dünyanın en zengin ismi hakkında bilmeniz gerekenler...
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ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu.
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8Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987’de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.
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WALL STREET YILLARI
Buradaki kariyerine New York ve Londra ofislerinde çalışarak devam eden Bezos daha sonra başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street‘de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company’e geçti.
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ASİSTANI İLE EVLENDİAralık 1990’da D.E Shaw Hedge Fon şirketinde başkan yardımcısı olarak işe alındı. Bu şirkette tanıştığı asistanı ile 1993 yılında dünya evine girdi.
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AMAZON FİKRİ BEĞENİLMEYİNCE İSTİFA ETTİAmazon'un fikrini şirkete sunan Bezos bu projesi kabul edilmeyince istifa etti ve milyarderliğe giden yolda ilk adımını attı.
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İNTERNETTEN KİTAP SATMAK İÇİN KURDU16 Temmuz 1995 tarihinde kurulan “amazon”un kurucusu ve sahibi olan Bezos siteyi internet üzerinden kitap satmak amacı için kurdu.
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AMAZON ADINI SÖZLÜKTEN BULDUSitenin adını sözlükten bulduğunu daha önce açıklayan Bezos aynı zamanda Amazon Ormanları nedeniyle ismin akılda kalacağı fikrine de güvendiğini sıklıkla dile getirmişti.
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14Jeff Bezos daha sonra Amazon'u sadece kitap satan bir platform olmaktan kurtarıp küresel bir alışveriş platformuna çevirdi.
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PARASINI UZAYA YATIRIYORSon yıllarda yatırımlarını uzay turizmine yapan Bezos Blue Origin isimli bir uzay turizmi şirketinin de sahibi.
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16Jeff Bezos kendi kurduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin'e ciddi miktarda bütçe ayırmış durumda.
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17Bezos geçtiğimiz dönemde, her yıl 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satarak, bu miktarı Blue Origin’e aktaracağını belirterek bu şirkete ne kadar önem verdiğin gözler önüne sermişti.