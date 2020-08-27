Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un serveti 200 milyar doları aştı

Online alışveriş platformu Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan Jeff Bezos'un kişisel serveti 200 milyar doları aştı. Bezos 200 milyar dolar servete ulaşan ilk insan olmayı başardı.

ntv.com.tr 27.08.2020 - 07:27

Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un serveti 200 milyar doları aştı - 1

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon'un sahibi ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos  corona virüs sürecinde servetine servet kattı. 

Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un serveti 200 milyar doları aştı - 2

Forbes'ta yer alan habere göre, Bezos'un kişisel serveti 200 milyar doları aştı. Aynı habere göre, Bezos 200 milyar dolar servete ulaşan ilk insan olmayı başardı. 

Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un serveti 200 milyar doları aştı - 3

Bezos'un kişisel servetindeki bu artış Amazon hisselerinde yaşanan yüzde 2'lik artış sonrası yaşandı. 

 

Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un serveti 200 milyar doları aştı - 4

Amazon hisselerinin çarşamba öğleden sonra yüzde 2 oranında artmasıyla birlikte Bezos’un de net serveti 4,9 milyar dolar artarak 200 milyar doları geçti.  

Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un serveti 200 milyar doları aştı - 5

Bezos bu artış sonrası yaklaşık 205 milyar dolarlık servetin sahibi oldu. Bezos’un ardından dünyanın en zengin kişisi 116,1 milyar dolarlık servetiyle Bill Gates oldu. 

Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un serveti 200 milyar doları aştı - 6
1 Ocak 2020’de kişisel serveti yaklaşık 115 milyar dolar olan Bezos, aradan geçen 8 aylık süreçte servetine yaklaşık 90 milyar dolar daha eklemeyi başardı.
Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un serveti 200 milyar doları aştı - 7
Eski eşi MacKenzie Scott’tan ayrılırken Amazon hisselerinin bir kısmını veren Bezos bu boşanma gerçekleşmeseydi 267,6 milyar dolarlık servetin sahibi olacaktı.

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