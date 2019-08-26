Android 10 için son tarih verildi
ntv.com.tr
Android 10 güncellemesi, 3 Eylül itibarıyla yayınlandı. Kullanıcılar aşamalı bir şekilde en yeni Android sürümüne geçiş yapacak. Google ise firmalara son tarihi verdi. Peki hangi telefonlar Android 10 güncellemesini alacak?
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Android 10 hayatımıza girdi. Ancaj cihazların Google’dan onay alabilmesi için belirli bir tarihten sonra güncel sürüm ile kutudan çıkması gerekiyor.
Bu kapsamda 31 Ocak 2020 tarihinden sonra üretilen tüm telefonlar için yeni sürüm şartı getirildi.
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ANDROID 10 İLE NELER DEĞİŞİYOR?
Peki Android 10 güncellemesi ile neler değiştii? İşte son Android sürümü ile kullanıcılara sunulan yenilikler...
Google i/o etkinliğinde detayları paylaşılan yeni Android sürümü, artık şekerleme adıyla anılmayacak, sürüm numaralarıyla yoluna devam edecek.
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Diğer bir deyişle 'Jellybean, KitKat' gibi isimlere Google elveda demiş durumda. Android 10, 11, 12 şeklinde yeni sürümleri göreceğiz.
Peki 3 Eylül tarihinde yayınlanan yeni Android güncellemesi ile telefonlara hangi yeni özellikler geliyor?
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Android 10’un en göze çarpan yeniliği, daha önce belirttiğimiz gibi karanlık mod desteği Bunun yanı sıra kullanıcılara gezinme çubuğundan kurtaran yeni bir jest navigasyon sistemi eklendi.
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5Ekran kaydı özelliği sayesinde iPhone’lar ile paralel şekilde herhangi bir harici programa artık ihtiyaç yok. Akıllı yanıtlar özelliği ise gelen bildirimlere göre çeşitli işlem önerilerinde bulunuyor. Örneğin, birisi size konum gönderdiğinde, onu Google Haritalar ile doğrudan açmayı öneriyor.
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Gizlilik alanında da önemli yenilikler sunuluyor. Android’in yeni sürümü 50 yeni gizlilik ve güvenlik ayarıyla birlikte geliyor. Bunlardan en önemlisi konum izlemeyi yalnızca uygulama çalışırken sınırlandırabilmek. Böylece konuma ihtiyaç duyan uygulamaların, kullanılmadığında konumunuza erişmesini tamamen engelleyebiliyorsunuz. Uygulamalar bunu ihlal etmeye çalıştığında, kullanıcı doğrudan bilgilendiriliyor.
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Android 10, 5G bağlantısı noktasında da yeni özellikleri barındırıyor. Geliştiricilerin kullabildiği API‘lerde genişletilmeler yapıldı. Uygulamanın çalıştığı telefonda hızlı ve yüksek bir ağ bağlantısı olup olmadığını anlamak için yeni API’ler kullanılabilir hale geldi. Bu sayede yeni oyun ve uygulamalar daha zengin ve sürükleyici bir hale gelebilir.
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8Gelelim Live Caption özelliğine... Yeni özellik video izlerken ve görüntülü görüşmeler sağlarken, kişinin altyazı ile anlık olarak bilgilendirilmesini sağlıyor. Ayrıca konuşan kişinin söyledikleri, başka dillere de anlık olarak çevirilebiliyor.
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ANDROİD 10 ALACAK TELEFONLARIN TAM LİSTESİPeki yeni Android sürümü hangi akıllı telefonlarda çalışacak? İşte güncelleme alacak ve alması beklenen telefonlar...
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HUAWEIHuawei Mate 10
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 10 Porsche Design
Huawei Mate 20 Lite
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Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 Pro
Huawei Mate 20X 5G
Huawei Mate 20 RS Porsche Design
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Huawei P Smart 2019
Huawei P Smart + 2019
Huawei P Smart Z
Huawei P20
Huawei P20 Pro
Huawei P30 Lite
Huawei P30
Huawei P30 Pro
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OnePlus
Güncelleme alması kesinleşen modelleri...
OnePlus 7 Pro
OnePlus 7
OnePlus 6T
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OnePlus 6
OnePlus 5T
OnePlus 5
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ASUS
Güncelleme alması beklenen telefonlar...
ZenFone 6
ZenFone 5Z
ROG Phone 2
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Güncelleme alması beklenen modelleri...
Pixel 3a XL
Pixel 3a
Pixel 3 XL
Pixel 3
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Pixel 2
Pixel 2 XL
Pixel
Pixel XL
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SAMSUNG
Güncelleme alması beklenen telefonlar...
Samsung Galaxy Note 10 Plus
Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Fold
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Samsung Galaxy S10 Plus
Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10e
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Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung Galaxy S9
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HONOR
Honor 20 Lite
Honor 20
Honor 20 Pro
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HTC
Güncelleme alması beklenen modelleri...
HTC U12 Plus
HTC U11 Plus
HTC U11
HTC U11 Life
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LG
Güncelleme alması beklenen modelleri...
LG G8 ThinQ
LG V50 ThinQ
LG G7 One
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MOTOROLA
Güncelleme alması beklenen modelleri...
Moto Z3
Moto Z3 Play
Moto One Vision
Moto One Action
Moto One
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Moto One Power
Moto G7 Plus
Moto G7
Moto G7 Power
Moto G7 Play
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SONY
Güncelleme alması beklenen modelleri...
Sony Xperia 1
Sony Xperia 10
Sony Xperia XZ3
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Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2 Compact
Sony Xperia XZ2 Premium
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NOKIA
Güncelleme alması kesinleşen modelleri...
Nokia 9 PureView
Nokia 8.1
Nokia 7.1
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Güncelleme alması beklenen modelleri...
Nokia 7 Plus
Nokia 6.1 Plus
Nokia 6.1
Nokia 4.2
Nokia 3.2
Nokia 3.1 Plus
Nokia 2.2
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Nokia 8 Sirocco
Nokia 5.1 Plus
Nokia 1 Plus
Nokia 5.1
Nokia 3.1
Nokia 2.1
Nokia 1
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XIAOMI
Güncelleme alması beklenen modelleri...
Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi Mix 3 5G
Redmi K20 Pro
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VIVO
Güncelleme alması beklenen modelleri...
Vivo X27
Vivo Nex S
Vivo Nex A
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OPPO
Oppo Reno (Güncelleme alması bekleniyor)