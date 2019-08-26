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Android 10 yayınlandı! İşte güncelleme alacak telefonların tam listesi

ntv.com.tr

Android 10 güncellemesi, 3 Eylül itibarıyla yayınlandı. Kullanıcılar aşamalı bir şekilde en yeni Android sürümüne geçiş yapacak ve birçok yeni özelliği bir arada görmeye başlayacak. Peki Android 10 ile ne değişecek? Gelen yeni özellikler neler? Hangi telefonlar Android 10 güncellemesini alacak?

  • 1

    Android 10 güncellemesi sessiz sedasız yayınlandı. Uzun süredir beklenen ve aylar önce gerçekleştirilen Google i/o etkinliğinde detayları paylaşılan yeni Android sürümü, artık şekerleme adıyla anılmayacak, sürüm numaralarıyla yoluna devam edecek.

    Diğer bir deyişle 'Jellybean, KitKat' gibi isimlere Google elveda demiş durumda. Android 10, 11, 12 şeklinde yeni sürümleri göreceğiz. Peki 3 Eylül tarihinde yayınlanan yeni Android güncellemesi ile telefonlara hangi yeni özellikler geliyor? 

  • 2

    Android 10’un en göze çarpan yeniliği, daha önce belirttiğimiz gibi karanlık mod desteği Bunun yanı sıra kullanıcılara gezinme çubuğundan kurtaran yeni bir jest navigasyon sistemi eklendi.

    Ekran kaydı özelliği sayesinde iPhone’lar ile paralel şekilde herhangi bir harici programa artık ihtiyaç yok. Akıllı yanıtlar özelliği ise gelen bildirimlere göre çeşitli işlem önerilerinde bulunuyor. Örneğin, birisi size konum gönderdiğinde, onu Google Haritalar ile doğrudan açmayı öneriyor.

  • 3

    Gizlilik alanında da önemli yenilikler sunuluyor. Android’in yeni sürümü 50 yeni gizlilik ve güvenlik ayarıyla birlikte geliyor. Bunlardan en önemlisi konum izlemeyi yalnızca uygulama çalışırken sınırlandırabilmek. Böylece konuma ihtiyaç duyan uygulamaların, kullanılmadığında konumunuza erişmesini tamamen engelleyebiliyorsunuz. Uygulamalar bunu ihlal etmeye çalıştığında, kullanıcı doğrudan bilgilendiriliyor.

  • 4

    Android 10, 5G bağlantısı noktasında da yeni özellikleri barındırıyor. Geliştiricilerin kullabildiği API‘lerde genişletilmeler yapıldı. Uygulamanın çalıştığı telefonda hızlı ve yüksek bir ağ bağlantısı olup olmadığını anlamak için yeni API’ler kullanılabilir hale geldi. Bu sayede yeni oyun ve uygulamalar daha zengin ve sürükleyici bir hale gelebilir.

  • 5

    Gelelim Live Caption özelliğine... Yeni özellik video izlerken ve görüntülü görüşmeler sağlarken, kişinin altyazı ile anlık olarak bilgilendirilmesini sağlıyor. Ayrıca konuşan kişinin söyledikleri, başka dillere de anlık olarak çevirilebiliyor.
  • 6

    ANDROİD 10 ALACAK TELEFONLARIN TAM LİSTESİ

    ANDROİD 10 ALACAK TELEFONLARIN TAM LİSTESİ
    Peki yeni Android sürümü hangi akıllı telefonlarda çalışacak? İşte güncelleme alacak ve alması beklenen telefonlar...
  • 7

    OnePlus

    OnePlus

    Güncelleme alması kesinleşen modelleri... 

    OnePlus 7 Pro 

    OnePlus 7 

    OnePlus 6T 

  • 8

    OnePlus 6 

    OnePlus 5T 

    OnePlus 5 

  • 9

    ASUS

    ASUS

    Güncelleme alması beklenen telefonlar... 

    ZenFone 6 

    ZenFone 5Z 

    ROG Phone 2 

  • 10

    GOOGLE

    GOOGLE

    Güncelleme alması beklenen modelleri... 

    Pixel 3a XL 

    Pixel 3a 

    Pixel 3 XL 

    Pixel 3 

  • 11

    Pixel 2 

    Pixel 2 XL 

    Pixel 

    Pixel XL 

  • 12

    SAMSUNG

    SAMSUNG

    Güncelleme alması beklenen telefonlar... 

    Samsung Galaxy Note 10 Plus 

    Samsung Galaxy Note 10 

    Samsung Galaxy Fold 

  • 13

    Samsung Galaxy S10 Plus 

    Samsung Galaxy S10 

    Samsung Galaxy S10e 

  • 14

    Samsung Galaxy Note 9 

    Samsung Galaxy S9 Plus 

    Samsung Galaxy S9 

  • 15

    HUAWEI

    HUAWEI
    Huawei P30 Pro (Güncelleme alması kesinleşti)
  • 16

    Güncelleme alması beklenen modelleri... 

    Huawei Mate 20 Pro 

    Huawei Mate 20 

    Huawei Mate 20 X 

    Huawei Mate 20 X 5G 

  • 17

    Porsche Design Huawei Mate 20 RS 

    Huawei P20 Pro 

    Huawei P20 

    Huawei Mate 10 Pro 

  • 18

    HONOR

    HONOR

    Güncelleme alması kesinleşen modelleri... 

    Honor 10 

    Honor 8X 

  • 19

    Güncelleme alması beklenen modelleri... 

    Honor 20 Pro 

    Honor 20 

    Honor V20 

    Honor Magic 2 

    Honor Play 

  • 20

    HTC

    HTC

    Güncelleme alması beklenen modelleri... 

    HTC U12 Plus 

    HTC U11 Plus 

    HTC U11 

    HTC U11 Life 

  • 21

    LG

    LG

    Güncelleme alması beklenen modelleri... 

    LG G8 ThinQ 

    LG V50 ThinQ 

    LG G7 One 

  • 22

    MOTOROLA

    MOTOROLA

    Güncelleme alması beklenen modelleri... 

    Moto Z3 

    Moto Z3 Play 

    Moto One Vision 

    Moto One Action 

    Moto One 

  • 23

    Moto One Power 

    Moto G7 Plus 

    Moto G7 

    Moto G7 Power 

    Moto G7 Play 

  • 24

    SONY

    SONY

    Güncelleme alması beklenen modelleri... 

    Sony Xperia 1 

    Sony Xperia 10 

    Sony Xperia XZ3 

  • 25

    Sony Xperia XZ2 

    Sony Xperia XZ2 Compact 

    Sony Xperia XZ2 Premium 

  • 26

    NOKIA

    NOKIA

    Güncelleme alması kesinleşen modelleri... 

    Nokia 9 PureView 

    Nokia 8.1 

    Nokia 7.1 

  • 27

    Güncelleme alması beklenen modelleri... 

    Nokia 7 Plus 

    Nokia 6.1 Plus 

    Nokia 6.1 

    Nokia 4.2 

    Nokia 3.2 

    Nokia 3.1 Plus 

    Nokia 2.2 

  • 28

    Nokia 8 Sirocco 

    Nokia 5.1 Plus 

    Nokia 1 Plus 

    Nokia 5.1 

    Nokia 3.1 

    Nokia 2.1 

    Nokia 1 

  • 29

    XIAOMI

    XIAOMI

    Güncelleme alması beklenen modelleri... 

    Xiaomi Mi 9 

    Xiaomi Mi Mix 3 5G 

    Redmi K20 Pro 

  • 30

    VIVO

    VIVO

    Güncelleme alması beklenen modelleri... 

    Vivo X27 

    Vivo Nex S 

    Vivo Nex A 

  • 31

    OPPO

    OPPO

     Oppo Reno (Güncelleme alması bekleniyor) 

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