Android 10 yayınlandı! İşte güncelleme alacak telefonların tam listesi
ntv.com.tr
Android 10 güncellemesi, 3 Eylül itibarıyla yayınlandı. Kullanıcılar aşamalı bir şekilde en yeni Android sürümüne geçiş yapacak ve birçok yeni özelliği bir arada görmeye başlayacak. Peki Android 10 ile ne değişecek? Gelen yeni özellikler neler? Hangi telefonlar Android 10 güncellemesini alacak?
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Android 10 güncellemesi sessiz sedasız yayınlandı. Uzun süredir beklenen ve aylar önce gerçekleştirilen Google i/o etkinliğinde detayları paylaşılan yeni Android sürümü, artık şekerleme adıyla anılmayacak, sürüm numaralarıyla yoluna devam edecek.
Diğer bir deyişle 'Jellybean, KitKat' gibi isimlere Google elveda demiş durumda. Android 10, 11, 12 şeklinde yeni sürümleri göreceğiz. Peki 3 Eylül tarihinde yayınlanan yeni Android güncellemesi ile telefonlara hangi yeni özellikler geliyor?
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Android 10’un en göze çarpan yeniliği, daha önce belirttiğimiz gibi karanlık mod desteği Bunun yanı sıra kullanıcılara gezinme çubuğundan kurtaran yeni bir jest navigasyon sistemi eklendi.
Ekran kaydı özelliği sayesinde iPhone’lar ile paralel şekilde herhangi bir harici programa artık ihtiyaç yok. Akıllı yanıtlar özelliği ise gelen bildirimlere göre çeşitli işlem önerilerinde bulunuyor. Örneğin, birisi size konum gönderdiğinde, onu Google Haritalar ile doğrudan açmayı öneriyor.
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Gizlilik alanında da önemli yenilikler sunuluyor. Android’in yeni sürümü 50 yeni gizlilik ve güvenlik ayarıyla birlikte geliyor. Bunlardan en önemlisi konum izlemeyi yalnızca uygulama çalışırken sınırlandırabilmek. Böylece konuma ihtiyaç duyan uygulamaların, kullanılmadığında konumunuza erişmesini tamamen engelleyebiliyorsunuz. Uygulamalar bunu ihlal etmeye çalıştığında, kullanıcı doğrudan bilgilendiriliyor.
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Android 10, 5G bağlantısı noktasında da yeni özellikleri barındırıyor. Geliştiricilerin kullabildiği API‘lerde genişletilmeler yapıldı. Uygulamanın çalıştığı telefonda hızlı ve yüksek bir ağ bağlantısı olup olmadığını anlamak için yeni API’ler kullanılabilir hale geldi. Bu sayede yeni oyun ve uygulamalar daha zengin ve sürükleyici bir hale gelebilir.
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5Gelelim Live Caption özelliğine... Yeni özellik video izlerken ve görüntülü görüşmeler sağlarken, kişinin altyazı ile anlık olarak bilgilendirilmesini sağlıyor. Ayrıca konuşan kişinin söyledikleri, başka dillere de anlık olarak çevirilebiliyor.
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ANDROİD 10 ALACAK TELEFONLARIN TAM LİSTESİPeki yeni Android sürümü hangi akıllı telefonlarda çalışacak? İşte güncelleme alacak ve alması beklenen telefonlar...
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OnePlus
Güncelleme alması kesinleşen modelleri...
OnePlus 7 Pro
OnePlus 7
OnePlus 6T
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OnePlus 6
OnePlus 5T
OnePlus 5
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ASUS
Güncelleme alması beklenen telefonlar...
ZenFone 6
ZenFone 5Z
ROG Phone 2
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Güncelleme alması beklenen modelleri...
Pixel 3a XL
Pixel 3a
Pixel 3 XL
Pixel 3
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11
Pixel 2
Pixel 2 XL
Pixel
Pixel XL
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12
SAMSUNG
Güncelleme alması beklenen telefonlar...
Samsung Galaxy Note 10 Plus
Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Fold
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Samsung Galaxy S10 Plus
Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10e
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14
Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung Galaxy S9
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HUAWEIHuawei P30 Pro (Güncelleme alması kesinleşti)
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Güncelleme alması beklenen modelleri...
Huawei Mate 20 Pro
Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 X
Huawei Mate 20 X 5G
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Porsche Design Huawei Mate 20 RS
Huawei P20 Pro
Huawei P20
Huawei Mate 10 Pro
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HONOR
Güncelleme alması kesinleşen modelleri...
Honor 10
Honor 8X
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Güncelleme alması beklenen modelleri...
Honor 20 Pro
Honor 20
Honor V20
Honor Magic 2
Honor Play
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20
HTC
Güncelleme alması beklenen modelleri...
HTC U12 Plus
HTC U11 Plus
HTC U11
HTC U11 Life
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21
LG
Güncelleme alması beklenen modelleri...
LG G8 ThinQ
LG V50 ThinQ
LG G7 One
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22
MOTOROLA
Güncelleme alması beklenen modelleri...
Moto Z3
Moto Z3 Play
Moto One Vision
Moto One Action
Moto One
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23
Moto One Power
Moto G7 Plus
Moto G7
Moto G7 Power
Moto G7 Play
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24
SONY
Güncelleme alması beklenen modelleri...
Sony Xperia 1
Sony Xperia 10
Sony Xperia XZ3
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Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2 Compact
Sony Xperia XZ2 Premium
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NOKIA
Güncelleme alması kesinleşen modelleri...
Nokia 9 PureView
Nokia 8.1
Nokia 7.1
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Güncelleme alması beklenen modelleri...
Nokia 7 Plus
Nokia 6.1 Plus
Nokia 6.1
Nokia 4.2
Nokia 3.2
Nokia 3.1 Plus
Nokia 2.2
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Nokia 8 Sirocco
Nokia 5.1 Plus
Nokia 1 Plus
Nokia 5.1
Nokia 3.1
Nokia 2.1
Nokia 1
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29
XIAOMI
Güncelleme alması beklenen modelleri...
Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi Mix 3 5G
Redmi K20 Pro
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30
VIVO
Güncelleme alması beklenen modelleri...
Vivo X27
Vivo Nex S
Vivo Nex A
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31
OPPO
Oppo Reno (Güncelleme alması bekleniyor)