Android kullanıcılarına uyarı: Bu oyunları telefonunuzdan silin

Mobil oyunları mercek altına alan siber güvenlik uzmanları Android platformunda 47 mobil oyunun telefonlarda istenmeyen reklam gösteriminden sorumlu olduğunu keşfetti.

26.06.2020 - 09:26

Android kullanıcılarına uyarı: Bu oyunları telefonunuzdan silin - 1

Siber güvenlik uzmanları bu sefer uygulamalar için değil mobil uygulamalar için uyardı. 

Avast araştırmacıları HiddenAds kapsamında yer alan 47 Android oyununun telefonlarda gösterilen istenmeyen reklamlardan sorumlu olduğunu keşfetti. 

Android kullanıcılarına uyarı: Bu oyunları telefonunuzdan silin - 2

Aynı açıklamaya göre, söz konusu oyunlar arasında 1 milyon indirilme rakamına ulaşanlar da var.

İşte telefonlardan silinmesi önerilen o uygulamalar ve indirilme rakamları... 

Android kullanıcılarına uyarı: Bu oyunları telefonunuzdan silin - 3

Draw Color by Number (1 milyon) 

Skate Board – New (1 milyon) 

Find Hidden Differences (1 milyon) 

Shoot Master (1 milyon) 

Android kullanıcılarına uyarı: Bu oyunları telefonunuzdan silin - 4

Spot Hidden Differences (500,000) 

Dancing Run – Color Ball Run (500,000)  

Find 5 Differences (500,000) 

Joy Woodworker (500,000) 

Throw Master (500,000)  

Android kullanıcılarına uyarı: Bu oyunları telefonunuzdan silin - 5

Throw into Space (500,000) 

Divide it – Cut & Slice Game (500,000) 

Tony Shoot – NEW (500,000)  

Assassin Legend (500,000) 

Android kullanıcılarına uyarı: Bu oyunları telefonunuzdan silin - 6

Stacking Guys (500,000) 

Save Your Boy (500,000) 

Assassin Hunter 2020 (500,000)  

Android kullanıcılarına uyarı: Bu oyunları telefonunuzdan silin - 7

Stealing Run (500,000) 

Fly Skater 2020 (500,000) 

Disc Go (500,000) 

Android kullanıcılarına uyarı: Bu oyunları telefonunuzdan silin - 8
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