Android kullanıcılarına uyarı: Zararlı yazılım 337 uygulama üzerinden kredi kartı bilgilerinizi çalabilir

Android işletim sisteminde Gmail, Google Play, Netflix'in de aralarında bulunduğu 337 uygulama üzerinden kredi kartı bilgilerini çalabilen zararlı bir yazılım keşfedildi.

19.07.2020 - 07:00

Android kullanıcılarına uyarı: Zararlı yazılım 337 uygulama üzerinden kredi kartı bilgilerinizi çalabilir - 1

android işletim sisteminde keşfedilen 'BlackRock' isimli zararlı yazılım, kullanıcıların kullandıkları uygulamalar üzerinden birçok bilgiyi ele geçirebiliyor. 

Android kullanıcılarına uyarı: Zararlı yazılım 337 uygulama üzerinden kredi kartı bilgilerinizi çalabilir - 2

The Indian Express'te yer alan habere göre, zararlı yazılım Gmail, Google Play, Netflix'in de aralarında bulundu 337 uygulamadan kullanıcıların şifrelerini ve kredi kartı bilgilerine ulaşabiliyor. 

Android kullanıcılarına uyarı: Zararlı yazılım 337 uygulama üzerinden kredi kartı bilgilerinizi çalabilir - 3

Aynı habere göre, zararlı yazılım, pek çok antivirüs yazılımlarının radarından sıyrılabiliyor. 

Android kullanıcılarına uyarı: Zararlı yazılım 337 uygulama üzerinden kredi kartı bilgilerinizi çalabilir - 4

BlackRock'ın sahete Abdroid güncelleme paketleri kisvesi altında kullanıcılara ulaştığı belirtiliyor.  

Android kullanıcılarına uyarı: Zararlı yazılım 337 uygulama üzerinden kredi kartı bilgilerinizi çalabilir - 5

Google, kullanıcıların bilinmeyen herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemekten uzak durmaları gerektiğini belirtti. Ancak Google  BlackRock'a  karşı nasıl bir yol izleyeceğine dair herhangi bir açıklık getirmedi. 

Android kullanıcılarına uyarı: Zararlı yazılım 337 uygulama üzerinden kredi kartı bilgilerinizi çalabilir - 6
Siber güvenlik uzmanları bu durumun milyonlarca kullanıcının risk altında olmasına neden olduğunun altını çiziyor.

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