Android telefonların hepsi artık birer sismograf

YALNIZCA CALIFORNIA'DAKİ KULLANICILAR BİLDİRİM ALACAK

Diğer taraftan, Google dünya çapındaki tüm Android telefonlardan veri toplayacak olsa da, yalnızca Californiya'daki kullanıcılar doğrudan telefonlarına bildirim alacak. Android, Californialıları yakın zamanda tespit edilen bir deprem hakkında bilgilendirmek için U.S. Geological Survey'in ShakeAlert bildirim sistemini kullanıyor. Bu kapsamda, California’da yaşayan bir Android kullanıcısının bildirim almak için telefonunda ayrı bir ShakeAlert uygulamasına ihtiyacı olmayacak.

Uzmanlar, bu uygulamayla depremlerin net bir şekilde tahmin edilmesini sağlamasa da yakınlardaki hareketler hakkında uyarılabileceğini ve deprem onlara ulaşmadan harekete geçebileceğini belirtiyor.