Android uygulamalar 'Android System Webview' nedeniyle çöküyor (Google'dan çözüm açıklaması)

Android kullanıcıları son günlerde uygulamalarında çökme yaşıyor. Google, hatanın Android System Webview'den kaynaklandığını kabul etti. Saatler geçtikçe daha fazla Android kullanıcısı çökme sorunuyla karşılaşmaya başladı. Google ise Android System Webview ve Chrome uygulamlarında yeni bir güncellemeyle hatanın çözüldüğünü duyurdu. Siz de aynı sorunu yaşıyorsanız farklı Android sürümleri için hatanın çözümü haberimizde...

ntv.com.tr 24.03.2021 - 10:13

Android uygulamalar 'Android System Webview' nedeniyle çöküyor (Google'dan çözüm açıklaması) - 1

android tabanlı telefona sahip milyonlarca kullanıcı son zamanlarda uygulamalarda ani çökme şikayetinde bulunuyor.

Birçok cihazın yeni modellerinde başlayan sorun, diğer cihazlara da yayılıyor. 

Android uygulamalar 'Android System Webview' nedeniyle çöküyor (Google'dan çözüm açıklaması) - 2

Bazı uygulamalar hiç açılmazken bazıları da açıldıktan sonra kapanıyor.

Bazı kullanıcılar ise uygulama içerisinde sınırlı hareket edebildiklerini belirli alanlara tıkladıklarında uygulamanın çöktüğünü bildirdi.

Android uygulamalar 'Android System Webview' nedeniyle çöküyor (Google'dan çözüm açıklaması) - 3

Söz konusu hataların özellikle Samsung Galaxy kullanıcılarını etkilediği ama Android genelinde bir sorun olduğu bildirildi.

Bu sorun ise Android System Webview'de yaşanan problemlerden kaynaklanıyor.

Google sözcüsünden yapılan açıklamada, "Android'deki WebView'ın bazı uygulamalarda çökmeye sebep olduğunun farkındayız. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" dedi.

Android uygulamalar 'Android System Webview' nedeniyle çöküyor (Google'dan çözüm açıklaması) - 4

GOOGLE'DAN ÇÖZÜM AÇIKLAMASI

Google tarafından yeni bir açıklama geldi. Google, WebView'dan kaynaklanan hatanın çözüldüğünü duyurdu. 

Şirket Play Store'da yeni bir güncelleme yayımladı. Google'ın açıklamasına göre Android System Webview'ı "89.0.4389.105" versiyonuna güncellerseniz hata çözülecek. 

Android uygulamalar 'Android System Webview' nedeniyle çöküyor (Google'dan çözüm açıklaması) - 5

Android System Webview'ı güncelledikten sonra Google Chrome uygulamasının da son versiyona güncellenmesi gerekiyor. Android'de yapılacak bu iki güncellemenin soruna çözüm olması bekleniyor. 

Ancak telefonunuza her iki güncelleme henüz gelmemiş olabilir. Bu durumda sorunu aşmak için farklı çözüm yollarını deneyebilirsiniz. 

Android uygulamalar 'Android System Webview' nedeniyle çöküyor (Google'dan çözüm açıklaması) - 6
HATAYI NASIL ÇÖZEBİLİRSİNİZ?

İnternet içeriğinin uygulamada görünmesini sağlayan arayüz Android System Webview'dan kaynaklanan hatayı iki şekilde çözebilirsiniz. Birincisi uygulamayı telefondan kaldırmak. Ancak bazı telefonlarda bu seçeneğin bulunmadığı gelen şikayetler arasında. Ayrıca daha sonra yeniden uygulamayı indirmeniz gerekecek.
Android uygulamalar 'Android System Webview' nedeniyle çöküyor (Google'dan çözüm açıklaması) - 7
İkinci seçenek ise uygulamayı geçici olarak durdurmak. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Ayarlardan, Uygulamalar bölümüne gidin.
Android uygulamalar 'Android System Webview' nedeniyle çöküyor (Google'dan çözüm açıklaması) - 8
Android System Webview'ı bulup açın.
Android uygulamalar 'Android System Webview' nedeniyle çöküyor (Google'dan çözüm açıklaması) - 9
Sol altta Devre Dışı Bırak seçeneğine tıklayın. Eğer bu seçeneneği göremiyorsanız sağ üstteki üç noktaya tıklayıp güncellemeleri kaldır seçeneğini de kullanabilirsiniz.
Android uygulamalar 'Android System Webview' nedeniyle çöküyor (Google'dan çözüm açıklaması) - 10
Uygulamayı devre dışı bırakın.
Android uygulamalar 'Android System Webview' nedeniyle çöküyor (Google'dan çözüm açıklaması) - 11

Eğer kullandığınız Android sürümü 11'in altında ise başka bir seçeneğiniz daha var. O da telefondaki chrome uygulamasının güncellemelerini silmek. 

Ayarlar > Uygulamalar > Chrome > Güncellemeleri kaldır

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER