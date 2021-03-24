Android uygulamalar 'Android System Webview' nedeniyle çöküyor (Google'dan çözüm açıklaması)

Android System Webview'ı güncelledikten sonra Google Chrome uygulamasının da son versiyona güncellenmesi gerekiyor. Android'de yapılacak bu iki güncellemenin soruna çözüm olması bekleniyor.

Ancak telefonunuza her iki güncelleme henüz gelmemiş olabilir. Bu durumda sorunu aşmak için farklı çözüm yollarını deneyebilirsiniz.