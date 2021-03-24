Android uygulamalar 'Android System Webview' nedeniyle çöküyor (Google'dan çözüm açıklaması)

ntv.com.tr 24.03.2021 - 10:13
android tabanlı telefona sahip milyonlarca kullanıcı son zamanlarda uygulamalarda ani çökme şikayetinde bulunuyor.
Birçok cihazın yeni modellerinde başlayan sorun, diğer cihazlara da yayılıyor.
Bazı uygulamalar hiç açılmazken bazıları da açıldıktan sonra kapanıyor.
Bazı kullanıcılar ise uygulama içerisinde sınırlı hareket edebildiklerini belirli alanlara tıkladıklarında uygulamanın çöktüğünü bildirdi.
Söz konusu hataların özellikle Samsung Galaxy kullanıcılarını etkilediği ama Android genelinde bir sorun olduğu bildirildi.
Bu sorun ise Android System Webview'de yaşanan problemlerden kaynaklanıyor.
Google sözcüsünden yapılan açıklamada, "Android'deki WebView'ın bazı uygulamalarda çökmeye sebep olduğunun farkındayız. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" dedi.
Google tarafından yeni bir açıklama geldi. Google, WebView'dan kaynaklanan hatanın çözüldüğünü duyurdu.
Şirket Play Store'da yeni bir güncelleme yayımladı. Google'ın açıklamasına göre Android System Webview'ı "89.0.4389.105" versiyonuna güncellerseniz hata çözülecek.
Android System Webview'ı güncelledikten sonra Google Chrome uygulamasının da son versiyona güncellenmesi gerekiyor. Android'de yapılacak bu iki güncellemenin soruna çözüm olması bekleniyor.
Ancak telefonunuza her iki güncelleme henüz gelmemiş olabilir. Bu durumda sorunu aşmak için farklı çözüm yollarını deneyebilirsiniz.
Eğer kullandığınız Android sürümü 11'in altında ise başka bir seçeneğiniz daha var. O da telefondaki chrome uygulamasının güncellemelerini silmek.
Ayarlar > Uygulamalar > Chrome > Güncellemeleri kaldır