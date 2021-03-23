Android uygulamalarınız çöküyor mu? İşte sebebi ve çözümü

Android kullanıcıları son günlerde uygulamalarında çökme yaşıyor. Google, hatanın Android System Webview'den kaynaklandığını kabul etti. Siz de aynı sorunu yaşıyorsanız hatanın çözümü haberimizde...

ntv.com.tr 23.03.2021 - 08:31

Android uygulamalarınız çöküyor mu? İşte sebebi ve çözümü - 1
android tabanlı telefona sahip milyonlarca kullanıcı son zamanlarda uygulamalarda ani çökme şikayetinde bulunuyor.
Android uygulamalarınız çöküyor mu? İşte sebebi ve çözümü - 2
Bazı uygulamalar hiç açılmazken bazıları da açıldıktan sonra kapanıyor.
Android uygulamalarınız çöküyor mu? İşte sebebi ve çözümü - 3
Bazı kullanıcılar ise uygulama içerisinde sınırlı hareket edebildiklerini belirli alanlara tıkladıklarında uygulamanın çöktüğünü bildirdi.
Android uygulamalarınız çöküyor mu? İşte sebebi ve çözümü - 4
Söz konusu hataların özellikle Samsung Galaxy kullanıcılarını etkilediği ama Android genelinde bir sorun olduğu bildirildi.
Android uygulamalarınız çöküyor mu? İşte sebebi ve çözümü - 5
Bu sorun ise Android System Webview'de yaşanan problemlerden kaynaklanıyor.
Android uygulamalarınız çöküyor mu? İşte sebebi ve çözümü - 6
Google sözcüsünden yapılan açıklamada, "Android'deki WebView'ın bazı uygulamalarda çökmeye sebep olduğunun farkındayız. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" dedi.
Android uygulamalarınız çöküyor mu? İşte sebebi ve çözümü - 7
HATAYI NASIL ÇÖZEBİLİRSİNİZ?

İnternet içeriğinin uygulamada görünmesini sağlayan arayüz Android System Webview'dan kaynaklanan hatayı iki şekilde çözebilirsiniz. Birincisi uygulamayı telefondan kaldırmak. Ancak bazı telefonlarda bu seçeneğin bulunmadığı gelen şikayetler arasında. Ayrıca daha sonra yeniden uygulamayı indirmeniz gerekecek.
Android uygulamalarınız çöküyor mu? İşte sebebi ve çözümü - 8
İkinci seçenek ise uygulamayı geçici olarak durdurmak. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Ayarlardan, Uygulamalar bölümüne gidin.
Android uygulamalarınız çöküyor mu? İşte sebebi ve çözümü - 9
Android System Webview'ı bulup açın.
Android uygulamalarınız çöküyor mu? İşte sebebi ve çözümü - 10
Sol altta Devre Dışı Bırak seçeneğine tıklayın. Eğer bu seçeneneği göremiyorsanız sağ üstteki üç noktaya tıklayıp güncellemeleri kaldır seçeneğini de kullanabilirsiniz.
Android uygulamalarınız çöküyor mu? İşte sebebi ve çözümü - 11
Uygulamayı devre dışı bırakın.

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