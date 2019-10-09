'Android'in babası' yeni telefonunu paylaştı
Essential Products'ın kurucusu ve Android'in de babası olarak bilinen Andy Rubin, şirketine ait yeni bir telefonun görüntülerini paylaştı.
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12003 yılında kurduğu Android isimli şirket bünyesinde bugün pek çok telefonda kullanılan işletim sistemini yaratan ve Android'i 2005'te Google'a satan Andy Rubin yeni akıllı telefon modeline ait görüntüler paylaştı.
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Project Gem adı verilen akıllı telefonun en dikkat çeken yanı dizaynı oldu.
İnce uzun bir yapıya sahip olan cihaz pek çok kullanıcı tarafından televizyon kumandasına benzetildi.
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3Rubin ve firma tarafından paylaşılan görüntülerde telefonun arkasında bir kameranın olduğu, bu kameranın bir hayli geniş bir sensöre ev sahipliği yaptığı görülüyor.
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4Ancak paylaşılan fotoğraflar dışında cihaza dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
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5Firmanın önümüzdeki dönemde Project Gem'in kullanıcılara sunacağı özellikleri kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.
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ANDY RUBİN KİMDİR?2003 yılında kurduğu Android isimli şirket ile meşhur işletim sistemini oluşturan Rubin, internet devi Google'ın dikkatini çekmiş ve Android'i 2005 yılında Google'a satmıştı.