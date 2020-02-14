Antarktika şimdiye kadarki en yüksek sıcaklığa ulaştı: 20.75 derece

Sıcaklığın rekor olmasına rağmen Schaefer, yapılan okumanın, geniş bir çalışmanın sonucu olmadığını ve bir eğilimi tahmin etmek için kullanılamayacağı konusunda uyardı. “Bunu gelecekte iklim değişikliklerini öngörmek için kullanamayız. Bu bir veri noktası. Bu, o bölgede farklı bir şeyin gerçekleşmekte olduğunun bir işaretidir." dedi.