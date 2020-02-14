Antarktika şimdiye kadarki en yüksek sıcaklığa ulaştı: 20.75 derece

Araştırmacılar, kıtanın kıyı açıklarında bir adada sıcaklığın 20.75 santigrat dereceyi gördüğünü bildirdi.
Brezilyalı bilim insanı Carlos Schafer Antartika’da daha önce sıcaklığın bu kadar yükseldiğini görmediklerini”söyledi ancak 9 Şubat'ta kaydedilen sıcaklığın ayrıntılı bir veri olmadığı konusunda uyarıda bulundu.
Geçen hafta Peninsula adasındaki sıcaklığın 18.3 santigrat dereceye ulaşması ile bir rekor kırılmıştı. Yeni sıcaklık bilgisine aynı kıtalar zincirinde yer alan Seymour adasında bir izleme istasyonunda yapılan okumalar sonucunda ulaşıldı.
Sıcaklığın rekor olmasına rağmen Schaefer, yapılan okumanın, geniş bir çalışmanın sonucu olmadığını ve bir eğilimi tahmin etmek için kullanılamayacağı konusunda uyardı. “Bunu gelecekte iklim değişikliklerini öngörmek için kullanamayız. Bu bir veri noktası. Bu, o bölgede farklı bir şeyin gerçekleşmekte olduğunun bir işaretidir." dedi.
Birleşmiş Milletler Dünya Meteroloji Örgütü’ne göre geçtiğimiz elli yıl içerisinde, Antartika’da sıcaklıklar üç derecenin üzerinde bir yükselme gösterdi ve buzulların yüzde 87’si bu dönemde geri çekildi.
Son on iki yılda buzullar, küresel ısınmayla beraber hızlandırılmış bir geri çekilme gösterdiler.
Geçtiğimiz Ocak ayıda, Antarktika’daki en yüksek sıcaklığın görüldüğü ay olmuştu.