Antarktika’da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı kalıntıları bulundu

ntv.com.tr 15.04.2020 - 13:51
Bilim insanları, Güney Kutbu'ndan sadece 800 km uzaklıkta yer alan bir buzul tabaklasında 90 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen yağmur ormanı kalıntıları buldu.
Uluslararası araştırmacılardan oluşan ekip, Antarktika'daki yağmur ormanlarının bugün Yeni Zelanda'daki var olan ormanlarla benzerlik gösterdiğini söyledi.
Uzmanlar, Kretase döneminin ortasınınson 140 milyon yılın en sıcak dönemi olduğuna inanıyor. Deniz seviyeleri bugünkünden 170 metre daha yüksekti ve tropik bölgelerdeki deniz yüzeyi sıcaklıkları 35 ° C’ye kadar yükseliyordu.
Bilim insanları, şimdiye kadar Antarktika Kutup Dairesi'nin güneyindeki çevre koşulları hakkında çok az şey biliyordu.
Antarktika'daki yağmur ormanlarının kanıtı, 2017'de kıtanın batısındaki Pine Island buzulunun yakınındaki deniz tabanından alınan bir tortu çekirdeğinden geliyor.
Çalışma başyazarı, Almanya'daki Alfred Wegener Enstitüsü Helmholtz Polar ve Deniz Araştırmaları Merkezi Jeoloğu Dr Johann Klages. “İlk değerlendirmeler sırasında, tortu tabakasının olağandışı renklendirmesi hızla dikkatimizi çekti; bu, yukarıdaki katmanlardan açıkça farklıydı” açıklamasını yaptı.
Ekip tortu çekirdeğini taradı ve bulduklarını “toprak tabakasının tamamına yayılan büyüleyici ve yoğun bir kök ağı” olarak tanımladı. 90 milyon yıllık toprağın ne kadar iyi korunduğuna şaşırdıklarını aktaran araştırmacılar, tortunun sayısız polen, spor, çiçekli bitki kalıntısı kalıntıları içerdiğini ve onların hücre yapılarını en detaylı şekilde inceleyebildiklerini söyledi.
Çalışmanın yazarların Birleşik Krallık'taki Northumbria Üniversitesi'nde paleoekolog olan Profesör Ulrich Salzmann, geçmiş bitki örtüsünü ve iklimi yeniden inşa etmek için korunmuş poleni ve sporları kullandı.
Salzmann, 90 yıl öncesinin bitki örtüsünü ve iklimini yeniden inşa etme sürecinin, sonunda Antarktika'nın manzarasının şaşırtıcı derecede ayrıntılı bir resmini ortaya çıkaran büyük bir yapboz üzerinde çalışmaya benzer olduğunu söyleyerek, "Çok sayıda bitki kalıntısı, Batı Antarktika kıyılarının o zamanlar, bugün Yeni Zelanda'da bulunan ormanlara benzeyen ılıman bir bataklık ormanı olduğunu gösteriyor" açıklamasını yaptı.
Bilim insanları analizlerini bir araya getirdiklerinde, Güney Kutbu'ndan yaklaşık 800 km uzaklıkta yer alan bölgede ortalama yıllık hava sıcaklıklarının yaklaşık 12 ° C olduğunu , yaz aylarında ise 20 ° C’ye kadar yükseldiğini ortaya koydu.
Bu durum, bölgede yılın 4 ayında sadece gece yaşanması ve Güneş ışığı olmamasına rağmen zengin bitki türlerinin varlığını açıklıyor. Öte yandan, Antarktika'daki yağış miktarı ve yoğunluğunun bugün Galler'dekine benzer olduğunu da buldular.