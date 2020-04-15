Antarktika’da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı kalıntıları bulundu

90 MİLYON YIL BOYUNCA ÇOK İYİ KORUNDU

Ekip tortu çekirdeğini taradı ve bulduklarını “toprak tabakasının tamamına yayılan büyüleyici ve yoğun bir kök ağı” olarak tanımladı. 90 milyon yıllık toprağın ne kadar iyi korunduğuna şaşırdıklarını aktaran araştırmacılar, tortunun sayısız polen, spor, çiçekli bitki kalıntısı kalıntıları içerdiğini ve onların hücre yapılarını en detaylı şekilde inceleyebildiklerini söyledi.