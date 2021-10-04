AnTuTu'ya göre en iyi 10 Android telefon (Eylül 2021)
Telefon karşılaştırma platformu AnTuTu yeni listesini paylaştı. Listenin ortak özelliği hepsinin Snapdragon 888 ve Snapdragon 888+ yonga setini kullanan telefonlar olması. İşte AnTuTu'ya göre eylül ayının en iyi Android telefonları
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