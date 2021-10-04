AnTuTu'ya göre en iyi 10 Android telefon (Eylül 2021)

Telefon karşılaştırma platformu AnTuTu yeni listesini paylaştı. Listenin ortak özelliği hepsinin Snapdragon 888 ve Snapdragon 888+ yonga setini kullanan telefonlar olması. İşte AnTuTu'ya göre eylül ayının en iyi Android telefonları

ntv.com.tr 04.10.2021 - 08:36

AnTuTu'ya göre en iyi 10 Android telefon (Eylül 2021) - 1
10 - Xiaomi Mi Mix 4
AnTuTu'ya göre en iyi 10 Android telefon (Eylül 2021) - 2
9- Realme GT
AnTuTu'ya göre en iyi 10 Android telefon (Eylül 2021) - 3
8- OnePlus 9
AnTuTu'ya göre en iyi 10 Android telefon (Eylül 2021) - 4
7- OnePlus 9 Pro
AnTuTu'ya göre en iyi 10 Android telefon (Eylül 2021) - 5
6- iQOO 8
AnTuTu'ya göre en iyi 10 Android telefon (Eylül 2021) - 6
5- Asus ROG Phone 5
AnTuTu'ya göre en iyi 10 Android telefon (Eylül 2021) - 7
4- iQOO 8 Pro
AnTuTu'ya göre en iyi 10 Android telefon (Eylül 2021) - 8
3- Vivo X70 Pro +
AnTuTu'ya göre en iyi 10 Android telefon (Eylül 2021) - 9
2- Black Shark 4 Pro
AnTuTu'ya göre en iyi 10 Android telefon (Eylül 2021) - 10
1- Nubia Red Magic 6S

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