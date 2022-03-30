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Apollo 11 göreviyle Ay'dan toplanan örnekler açık artırmaya çıkıyor

Ay'a ilk insanlı görev olan Apollo 11'de toplanan tozlar açık artırmaya çıkıyor. Müzayede evi örneklerin incelendiği mikroskop parçalarının satılacağını ve bunların bizzat Neil Armstrong tarafından toplandığını öne sürdü. Mahkemelik olan örneklerin en az 800 bin dolara satılması bekleniyor.

Haberler - ntv.com.tr 30.03.2022 - 11:06

Apollo 11 göreviyle Ay'dan toplanan örnekler açık artırmaya çıkıyor - 1

Amerikan ve Havacılık Dairesi'nde görev yapan iki astronot Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969 tarihinde Ay'a ayak basarak insanlık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Apollo 11 göreviyle Ay'dan toplanan örnekler açık artırmaya çıkıyor - 2

NASA astronotları Ay'ın yüzeyinde 21 saat 36 dakika dakika geçirdi. Astronotlar bu sürede Ay'a Amerikan bayrağı asmak dışında birçok örnek de topladı.

Apollo 11 göreviyle Ay'dan toplanan örnekler açık artırmaya çıkıyor - 3

50 yıldan uzun bir süre önce toplanan bu örneklerin bir kısmı açık artırmaya çıkıyor.

Apollo 11 göreviyle Ay'dan toplanan örnekler açık artırmaya çıkıyor - 4

Merkezi İngiltere'de bulunan Bonhams müzayede evi birçok mikroskopik örneğin açık artırmayla satılacağını duyurdu.

Apollo 11 göreviyle Ay'dan toplanan örnekler açık artırmaya çıkıyor - 5

Örneklerden dördünün bizzat Ay'a ilk ayak basan insan olan Neil Armstrong tarafından toplandığı belirtildi.

Apollo 11 göreviyle Ay'dan toplanan örnekler açık artırmaya çıkıyor - 6

NASA aracının indiği Huzur Üssün'den (Tranquility Base) alınan bu örneklerin 800 bin dolarla 1.2 milyon dolara satılması bekleniyor.

Apollo 11 göreviyle Ay'dan toplanan örnekler açık artırmaya çıkıyor - 7

Elektron misroskoplarının başlığı içerisinde bulunan bu örnekler tartışma konusu olmuştu.

Apollo 11 göreviyle Ay'dan toplanan örnekler açık artırmaya çıkıyor - 8

Alüminyum örnek başlıklarının sahibi Nancy Lee Carlson daha önce Ay'dan toplanan örneklerin korunduğu poşeti 1.8 milyon dolara satmıştı.

Apollo 11 göreviyle Ay'dan toplanan örnekler açık artırmaya çıkıyor - 9

NASA mikroskop parçaları için Carlson'a dava açmıştı ama mahkeme parçaların Carlson'a ait olduğuna karar vermişti.

Apollo 11 göreviyle Ay'dan toplanan örnekler açık artırmaya çıkıyor - 10
Apollo 11 göreviyle Ay'dan toplanan örnekler açık artırmaya çıkıyor - 11
Apollo 11 göreviyle Ay'dan toplanan örnekler açık artırmaya çıkıyor - 12

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