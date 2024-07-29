Apollo Bayrakları hala Ayakta mı? Ay'a dikilen 6 bayrağın son durumu!

Apollo 11'in ardından, Ay'a beş Amerikan bayrağı daha dikildi. Her bir bayrak, ayrı Apollo görevlerine ait olarak yerleştirildi.

Dikilen altı bayrağın hepsi hala duruyorlarsa bile şu anda bembeyaz olmuş durumda; çünkü kullanılan 5.50 dolarlık naylon, 50 yıldır yüksek radyasyon altında, 14 günlük +100 derece ve -150 derece sıcaklık çevriminde rengini tamamen kaybetmiş durumda.

Peki yıllar içinde bu altı işarete ne oldu ve bunlardan herhangi biri hala ayakta mı?