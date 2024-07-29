Apollo Bayrakları hala Ayakta mı? Ay'a dikilen 6 bayrağın son durumu!

NASA'nın Apollo programı çerçevesinde Ay'a dikilen altı Amerikan bayrağının durumu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Uzman astrofotoğrafçı Robert Reeves, bayrakların şu anda hangi durumda olduğunu açıkladı. Peki yıllardır uzay şartlarında bulunan bu bayrakların son durumu ne?

Apollo Bayrakları hala Ayakta mı? Ay'a dikilen 6 bayrağın son durumu! - 1

21 Temmuz 1969'da Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay'a ayak basarak tarihe geçtiler. Apollo 11 görevinde, ikili Ay yüzeyine 18 santimetre derinliğe bir direk dikerek, üzerinde Amerikan bayrağı bulunan naylon bir flamayı kaldırdı.

Bu ilk bayrağı, eski Başkan Richard Nixon'ın Ocak 1969'daki göreve başlama konuşmasından sonra NASA'nın tavsiyesi doğrultusunda dikildiği iddia edilmişti.

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Apollo Bayrakları hala Ayakta mı? Ay'a dikilen 6 bayrağın son durumu! - 2

Apollo 11'in ardından, Ay'a beş Amerikan bayrağı daha dikildi. Her bir bayrak, ayrı Apollo görevlerine ait olarak yerleştirildi. 

Dikilen altı bayrağın hepsi hala duruyorlarsa bile şu anda bembeyaz olmuş durumda; çünkü kullanılan 5.50 dolarlık naylon, 50 yıldır yüksek radyasyon altında, 14 günlük +100 derece ve -150 derece sıcaklık çevriminde rengini tamamen kaybetmiş durumda.

Peki yıllar içinde bu altı işarete ne oldu ve bunlardan herhangi biri hala ayakta mı?

Apollo Bayrakları hala Ayakta mı? Ay'a dikilen 6 bayrağın son durumu! - 3

Astrofotoğrafçı Robert Reeves, YouTube'da paylaştığı bir videoda bayraklarla ilgli yeni bilgiler paylaştı. 

Astronomi uzmanı, bayraklar hakkında neden az bilgi sahibi olduğumuzla ilgili açıklama yaparak  sözlerine başladı.

Apollo Bayrakları hala Ayakta mı? Ay'a dikilen 6 bayrağın son durumu! - 4

"Çeyrek milyon mil uzaktaki Ay'a bırakılan bayraklar sadece bir metre genişliğinde olduğundan, Güçlü Hubble Uzay Teleskobu bile bayrakları göremiyor.” diye konuşan Reeves,  Dünya'dan bayrakları göremesek de, Nasa'nın hala ayakta olup olmadıklarını takip edebilmesinin bir yolu olduğunu söylüyor.

Apollo Bayrakları hala Ayakta mı? Ay'a dikilen 6 bayrağın son durumu! - 5

Nasa'nın Ay Keşif Yörünge Aracı (LRO): 2009'dan bu yana Ay'ın yörüngesinde dolanan robotik bir uzay aracı.

Uzay ajansı, LRO'nun son yıllarda Apollo 12, 16 ve 17 görevlerinde asılan bayrakların gölgesini gösteren görüntüler yakaladığını açıkladı.  Bu üç bayrağın hâlâ ayakta olduğu düşünülüyor.

Yani altı bayraktan üçünün sağlam olduğu düşünülüyor, peki ya diğerleri?

Apollo Bayrakları hala Ayakta mı? Ay'a dikilen 6 bayrağın son durumu! - 6

Apollo 14 ve 15 görevlerinde dikilen bayraklar hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. LRO, bu bayrakların yerini tespit edemedi ve bilim insanları, bu bayrakların ultraviyole ışınlar nedeniyle tamamen parçalanmış olabileceğini düşünüyor.

Apollo Bayrakları hala Ayakta mı? Ay'a dikilen 6 bayrağın son durumu! - 7

Apollo 11 bayrağıyla ilgili olarak, bayrak direğinin kalkış sırasında çıkan roket egzozuna dayanamadığı belirtiliyor. Ancak, bayrağın ay tozunun altında gömülmüş olabileceği ve böylece bir gün kurtarılabileceği düşünülüyor.

NASA'nın son mürettebatlı Ay uçuşu Aralık 1972'de gerçekleştiği için, bu hipotezin doğrulanması biraz zaman alabilir.

Apollo Bayrakları hala Ayakta mı? Ay'a dikilen 6 bayrağın son durumu! - 8

AY'A YOLCULUK

APOLLO 11 (20 TEMMUZ 1969)
Neil Armstrong: Ay'a ilk adım atan insan.
Buzz Aldrin: Ay'a ikinci adım atan insan.
Michael Collins: Komuta modülünün pilotu, Ay'a iniş yapmadı ancak Ay yörüngesinde kaldı.

APOLLO 12 (19 KASIM 1969):
Charles "Pete" Conrad: Ay'a ikinci olarak iniş yapan astronot.
Alan L. Bean: Ay'a iniş yapan ikinci astronot.
Richard F. Gordon: Komuta modülünün pilotu, Ay'a iniş yapmadı ve Ay yörüngesinde kaldı.

APOLLO 14 (31 OCAK 1971):
Alan B. Shepard: Ay'a üçüncü olarak iniş yapan astronot ve Ay'a golf sopasıyla vuruş yapan ilk kişi.
Edgar D. Mitchell: Ay'a iniş yapan ikinci astronot.
Stuart A. Roosa: Komuta modülünün pilotu, Ay'a iniş yapmadı ve Ay yörüngesinde kaldı.

Apollo Bayrakları hala Ayakta mı? Ay'a dikilen 6 bayrağın son durumu! - 9

APOLLO 15 (26 TEMMUZ 1971):
David R. Scott: Ay'a dördüncü olarak iniş yapan astronot.
James B. Irwin: Ay'a iniş yapan ikinci astronot.
Alfred M. Worden: Komuta modülünün pilotu, Ay'a iniş yapmadı ve Ay yörüngesinde kaldı.

APOLLO 16 (16 NiSAN 1972):
John W. Young: Ay'a beşinci olarak iniş yapan astronot.
Charles M. Duke: Ay'a iniş yapan ikinci astronot.
Thomas K. Mattingly: Komuta modülünün pilotu, Ay'a iniş yapmadı ve Ay yörüngesinde kaldı.

APOLLO 17 (7 ARALIK 1972):
Eugene A. Cernan: Ay'a son olarak iniş yapan astronot ve Ay'a ayak basan son insan.
Harrison H. Schmitt: Ay'a iniş yapan ikinci astronot.
Ronald E. Evans: Komuta modülünün pilotu, Ay'a iniş yapmadı ve Ay yörüngesinde kaldı.

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