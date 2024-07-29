Apollo Bayrakları hala Ayakta mı? Ay'a dikilen 6 bayrağın son durumu!
NASA'nın Apollo programı çerçevesinde Ay'a dikilen altı Amerikan bayrağının durumu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Uzman astrofotoğrafçı Robert Reeves, bayrakların şu anda hangi durumda olduğunu açıkladı. Peki yıllardır uzay şartlarında bulunan bu bayrakların son durumu ne?
21 Temmuz 1969'da Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay'a ayak basarak tarihe geçtiler. Apollo 11 görevinde, ikili Ay yüzeyine 18 santimetre derinliğe bir direk dikerek, üzerinde Amerikan bayrağı bulunan naylon bir flamayı kaldırdı.
Bu ilk bayrağı, eski Başkan Richard Nixon'ın Ocak 1969'daki göreve başlama konuşmasından sonra NASA'nın tavsiyesi doğrultusunda dikildiği iddia edilmişti.