Apollo'dan sonra ikinci kez: ABD Ay'a doğru yola çıkıyor

ABD'li Firefly Aerospace, NASA’nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri programı kapsamında, Ay’a iniş aracı Blue Ghost’u 15 Ocak’ta SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatmaya hazırlanıyor. Araç, 45 günlük yolculuğun ardından Ay'ın kuzeydoğusuna bilimsel ekipman taşıyacak ve 14 günlük bir operasyon gerçekleştirecek. Bu görev, Apollo döneminden sonra ABD’nin Ay yüzeyine ikinci robotik inişi olacak.

Apollo'dan sonra ikinci kez: ABD Ay'a doğru yola çıkıyor - 1

ABD şirketi Firefly Aerospace, NASA'nın ticari sektörü maliyetleri azaltmak için ortaklığa aldığı deneysel bir program kapsamında, önümüzdeki hafta Ay'a bir iniş aracı fırlatmayı hedeflediğini duyurdu.

Başarılı olunması halinde, bu, Apollo döneminin sona ermesinden bu yana bir Amerikan robotunun Ay yüzeyine yalnızca ikinci kez iniş yapmış olması anlamına gelecek.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Apollo'dan sonra ikinci kez: ABD Ay'a doğru yola çıkıyor - 2

Şirket, X üzerinden yaptığı paylaşımda "Kemerlerinizi bağlayın! Ay'a olan yolculuğumuz, 15 Ocak Çarşamba gü bir SpaceX Falcon 9 roketiyle başlıyor." ifadelerini kullandı.

Blue Ghost, 2 metre yüksekliğinde ve 3,5 metre genişliğinde.

Apollo'dan sonra ikinci kez: ABD Ay'a doğru yola çıkıyor - 3

BLUE GHOST AY'DA NE YAPACAK?

Araç, Ay'ın kuzeydoğusundaki Mare Crisium bölgesinde yer alan volkanik bir yapı olan Mons Latreille'e 10 bilimsel araştırma projesi ve teknoloji gösterimi için ekipman taşıma görevini üstlenecek.

Blue Ghost, Ay'a 45 günlük bir yolculuğun ardından Ay yüzeyinde 14 gün sürecek planlı bir operasyon aşaması gerçekleştirecek.

Firefly Aerospace, 2021 yılında NASA'nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) girişimi kapsamında 93 milyon dolarlık bir sözleşme kazandı.

Apollo'dan sonra ikinci kez: ABD Ay'a doğru yola çıkıyor - 4

ARTEMIS PROGRAMININ BİR PARÇASI

Bu program, Ay'a bilimsel ve teknolojik yükler taşıma görevlerini gerçekleştirmek için yeni nesil uzay şirketlerini işe alarak özel bir Ay ekonomisi oluşturmayı ve Artemis programının bir parçası olarak Ay'da sürdürülebilir bir varlık kurmayı amaçlıyor.

CLPS'in ilk görevi, Ocak 2024'te Pennsylvania merkezli Astrobotic şirketi tarafından gerçekleştirildi ancak başarısızlıkla sonuçlandı.

Şirketin iniş aracı Peregrine, bir United Launch Alliance Vulcan roketiyle fırlatıldı ancak birkaç gün sonra bir yakıt sızıntısı nedeniyle kayboldu ve nihayetinde Dünya atmosferinde yanarak yok oldu.

Apollo'dan sonra ikinci kez: ABD Ay'a doğru yola çıkıyor - 5

Bir ay sonra, Teksas merkezli Intuitive Machines şirketi kısmi bir başarı elde etti.

Şirketin iniş aracı, bir SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatıldı ve 22 Şubat'ta Ay'ın güney kutbu yakınlarına başarılı bir şekilde indi.

Ancak araç iniş sırasında bir bacağını kırdı ve eğik bir pozisyonda durdu, bu da güneş panellerinin yeterince güneş ışığı almasını ve radyonun çalışmasını engelledi.

Yine de görev sırasında birkaç test tamamlandı, fotoğraflar gönderildi ve bu, 1972'deki Apollo 17 görevinden bu yana ilk Ay'a iniş olarak kayıtlara geçti.

AY'A UZAY ARACIYLA İNMEYİ BAŞARAN ÜLKELER

Bugüne kadar yalnızca beş ülke Ay'a uzay aracıyla başarılı bir şekilde iniş yapmayı başardı: Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan ve Japonya.

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