Apollo'dan sonra ikinci kez: ABD Ay'a doğru yola çıkıyor

Bir ay sonra, Teksas merkezli Intuitive Machines şirketi kısmi bir başarı elde etti.

Şirketin iniş aracı, bir SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatıldı ve 22 Şubat'ta Ay'ın güney kutbu yakınlarına başarılı bir şekilde indi.

Ancak araç iniş sırasında bir bacağını kırdı ve eğik bir pozisyonda durdu, bu da güneş panellerinin yeterince güneş ışığı almasını ve radyonun çalışmasını engelledi.

Yine de görev sırasında birkaç test tamamlandı, fotoğraflar gönderildi ve bu, 1972'deki Apollo 17 görevinden bu yana ilk Ay'a iniş olarak kayıtlara geçti.

AY'A UZAY ARACIYLA İNMEYİ BAŞARAN ÜLKELER

Bugüne kadar yalnızca beş ülke Ay'a uzay aracıyla başarılı bir şekilde iniş yapmayı başardı: Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan ve Japonya.