Apollo'dan sonra ikinci kez: ABD Ay'a doğru yola çıkıyor
ABD'li Firefly Aerospace, NASA’nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri programı kapsamında, Ay’a iniş aracı Blue Ghost’u 15 Ocak’ta SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatmaya hazırlanıyor. Araç, 45 günlük yolculuğun ardından Ay'ın kuzeydoğusuna bilimsel ekipman taşıyacak ve 14 günlük bir operasyon gerçekleştirecek. Bu görev, Apollo döneminden sonra ABD’nin Ay yüzeyine ikinci robotik inişi olacak.
ABD şirketi Firefly Aerospace, NASA'nın ticari sektörü maliyetleri azaltmak için ortaklığa aldığı deneysel bir program kapsamında, önümüzdeki hafta Ay'a bir iniş aracı fırlatmayı hedeflediğini duyurdu.
Başarılı olunması halinde, bu, Apollo döneminin sona ermesinden bu yana bir Amerikan robotunun Ay yüzeyine yalnızca ikinci kez iniş yapmış olması anlamına gelecek.