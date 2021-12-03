Apple, 2021'in en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı

Haberler - ntv.com.tr 03.12.2021 - 11:46 | Son Güncelleme : 03.12.2021 - 12:05
Apple editörler App Store'da bulunan onbinlerce uygulama arasından en iyi 15'ini seçti.
Uygulamalar kullanıldıkları platforma ve türlerine göre sınıflandırıldı.
İşte Apple'ın seçtiği uygulamalar....
Toca Life World
LumaFusion
Craft
DAZN
Carrot Weather
League of Legends: Wild Rift
MARVEL Future Revolution
Myst
Space Marshals 3
Fantasian
App Store editörleri uygulamaların yanısıra yılın trendini de seçiyor. Bu senenin trendi bağlanma, ilişki kurma oldu.
Bu trend kapsamında seçilen uygulamalar;
Among Us!
Bumble
Canva
EatOkra
Peanut