Apple, 2021'in en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı

Apple, uygulama mağazasında 2021 yılının en iyi uygulamaları listesini paylaştı. Yılın iPhone uygulaması "Toca Life World" oldu. Yılın oyunu ise League of Legends Wild Rift olarak açıklandı. Apple editörleri her cihaz için ayrı ayrı uygulama seçimi yaptı.

Haberler - ntv.com.tr 03.12.2021 - 11:46 | Son Güncelleme : 03.12.2021 - 12:05

Apple, 2021'in en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı - 1

editörler App Store'da bulunan onbinlerce uygulama arasından en iyi 15'ini seçti. 

Uygulamalar kullanıldıkları platforma ve türlerine göre sınıflandırıldı. 

İşte Apple'ın seçtiği uygulamalar....

Apple, 2021'in en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı - 2

Yılın iPhone Uygulaması

Toca Life World

Apple, 2021'in en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı - 3

Yılın iPad uygulaması

LumaFusion

Apple, 2021'in en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı - 4

Yılın Mac uygulaması

Craft

Apple, 2021'in en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı - 5

Yılın Apple TV uygulaması

DAZN

Apple, 2021'in en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı - 6

Yılın Apple Watch uygulaması

Carrot Weather

Apple, 2021'in en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı - 7

Yılın iPhone oyunu

League of Legends: Wild Rift

Apple, 2021'in en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı - 8

Yılın iPad oyunu

MARVEL Future Revolution

Apple, 2021'in en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı - 9

Yılın Mac oyunu

Myst

Apple, 2021'in en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı - 10

Yılın Apple TV oyunu

Space Marshals 3

Apple, 2021'in en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı - 11

Yılın Arcade oyunu

Fantasian

Apple, 2021'in en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı - 12

Yılın trendi: Bağ

App Store editörleri uygulamaların yanısıra yılın trendini de seçiyor. Bu senenin trendi bağlanma, ilişki kurma oldu. 

Bu trend kapsamında seçilen uygulamalar;

Among Us!

Apple, 2021'in en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı - 13

Bumble

Apple, 2021'in en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı - 14

Canva

Apple, 2021'in en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı - 15

EatOkra

Apple, 2021'in en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı - 16

Peanut

Apple, 2021'in en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı - 17
Apple, 2021'in en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı - 18
Apple, 2021'in en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı - 19

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