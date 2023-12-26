Apple 2024 yılında neler tanıtacak?

Apple, 2023 yılında iPhone'un yeni modelleriyle birlikte işletim sistemini de güncelledi. Öte yandan şirket Apple Watch Series 9 ve Ultra 2'yi de tanıtırken, M3 işlemcili MacBook modellerini de tanıttı. WWDC 2023'te ise belkide son yılların en çok merak uyandıran karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro tanıtıldı. İşte Apple'ın 2024 yılında çıkış yapması beklenen ürünleri...

Apple 2024 yılında neler tanıtacak? - 1

Apple, 2023'ü geride bırakırken M3 çipli MacBook cihazları ve iPhone'u yeni serisi 15'i kullanıcılar ile buluşturdu. Öte yandan Apple Watch için Series 9 ve Ultra 2 cihazları da çıkış yaptı.

Teknoloji devi 2023 yılında düzenlenen WWDC konferansında iOS 17'yi tanıtırken sunumun sonunda teknoloji dünyasını yeniden şekillendirebilecek Apple Vision Pro'yu tanıttı.

Şubat 2024 itibarıyla cihazın Apple mağazalarında raflarda yerini alacağı bildirilirken, önümüzdeki yıl karma gerçeklik gözlüğüne ağırlık vereceği kaydedildi.

İşte Apple'ın 2024 yılında kullanıcılar ile buluşturması beklenen ürünleri;

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Apple 2024 yılında neler tanıtacak? - 2

APPLE WATCH X

Apple Watch'un yeni bir modeli 2024 yılında kullanıcılar için çıkış yapabilir.

Apple Watch X olarak isimlendirilen bu cihazın mikroled ekrana ve yeni sağlık özelliklerine sahip olarak çıkış yapması bekleniyor.

Öte yandan Apple, kandaki oksijen seviyesini ölçen bir özelliğin patentini alamadığından dolayı 2023 yılında çıkardığı Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 cihazlarının ABD'de satışını durdurmak zorunda kaldı.

Apple Watch X ile birlikte bu özelliğin de yer alması beklenmiyor.

Apple 2024 yılında neler tanıtacak? - 3

IPAD PRO

Apple'ın 2024 yılında çıkış yapması beklenen cihazlarından biri ise iPad Pro. Yeni tabletin önceki modellere kıyasla OLED ekranla çıkış yapması bekleniyor.

Böylelikle kullanıcılar daha derin siyahlar ve çok daha yüksek yenileme hızlarına (Hz) ve daha iyi pil verimliliğine sahip olacak.

Apple 2024 yılında neler tanıtacak? - 4

M3 ÇİPLİ MACBOOK AIR

Apple, 2023'ün sonlarına doğru M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcili yeni MacBook cihazlarını tanıttı.

Şirketin önümüzdeki aylarda MacBook Air cihazları için M3 işlemciyle donatılarak satışa sunulacağı kaydedildi.

M3 işlemcilerle birlikte Apple, daha hızlı render süresi ve oyunlarda ciddi performans artışları sağladı.

Apple 2024 yılında neler tanıtacak? - 5

IPHONE 16

Apple, her yıl düzenli olarak Eylül ayında yeni iPhone cihazıyla birlikte işletim sistemini de güncelleyerek kullanıcılar ile buluşturuyor.

iPhone 16 modelleriyle birlikte "eylem" düğmesinin yalnızca Pro cihazlar yerine tüm modellerde yer alması ve A18 çipiyle birlikte çıkış yapması bekleniyor.

2024 yılında şirketin iPhone 16 cihazının 15 modeliyle arasında çok fark olmadan satışa sunacağı kaydedilirken, şirketin bu yıl Apple Vision Pro'ya ağırlık vermesi bekleniyor.

Apple 2024 yılında neler tanıtacak? - 6

APPLE VISION PRO

WWDC 2023'te tanıtılan ve çıkış fiyatı 3,500 dolar olacağı belirtilen Apple Vision Pro'nun önümüzdeki yıl en çok beklenen Apple ürünü olacağını söylemek pek yanlış olmaz.

Bu karma gerçeklik gözlüğü sayesinde 23 milyon pikselin bir araya geldiği mikro oled ekran sayesinde, kullanıcıların gözleri, elleri ve sesleriyle birlikte kontrol edilebilecek.

Uzamsal bilgisayar olarak nitelendirilen bu cihaz, R1 ve M2 çipi barındırırken, tek şarjda 2 saat kullanım sunuyor.

Kullanıcılar böylelikle FaceTime aramalarından, oyun, film, dizi vb. birçok özelliği karma gerçeklik gözlüğü ile deneyimleyebilecek.

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