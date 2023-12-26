Apple 2024 yılında neler tanıtacak?

APPLE WATCH X

Apple Watch'un yeni bir modeli 2024 yılında kullanıcılar için çıkış yapabilir.



Apple Watch X olarak isimlendirilen bu cihazın mikroled ekrana ve yeni sağlık özelliklerine sahip olarak çıkış yapması bekleniyor.



Öte yandan Apple, kandaki oksijen seviyesini ölçen bir özelliğin patentini alamadığından dolayı 2023 yılında çıkardığı Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 cihazlarının ABD'de satışını durdurmak zorunda kaldı.

Apple Watch X ile birlikte bu özelliğin de yer alması beklenmiyor.