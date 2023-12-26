Apple 2024 yılında neler tanıtacak?
Apple, 2023 yılında iPhone'un yeni modelleriyle birlikte işletim sistemini de güncelledi. Öte yandan şirket Apple Watch Series 9 ve Ultra 2'yi de tanıtırken, M3 işlemcili MacBook modellerini de tanıttı. WWDC 2023'te ise belkide son yılların en çok merak uyandıran karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro tanıtıldı. İşte Apple'ın 2024 yılında çıkış yapması beklenen ürünleri...
Apple, 2023'ü geride bırakırken M3 çipli MacBook cihazları ve iPhone'u yeni serisi 15'i kullanıcılar ile buluşturdu. Öte yandan Apple Watch için Series 9 ve Ultra 2 cihazları da çıkış yaptı.
Teknoloji devi 2023 yılında düzenlenen WWDC konferansında iOS 17'yi tanıtırken sunumun sonunda teknoloji dünyasını yeniden şekillendirebilecek Apple Vision Pro'yu tanıttı.
Şubat 2024 itibarıyla cihazın Apple mağazalarında raflarda yerini alacağı bildirilirken, önümüzdeki yıl karma gerçeklik gözlüğüne ağırlık vereceği kaydedildi.
İşte Apple'ın 2024 yılında kullanıcılar ile buluşturması beklenen ürünleri;