Apple 2024'ün en çok indirilen uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı: İşte ilk sıradaki uygulama
2024 yılı sona ererken, Apple, iPhone, iPad, Apple Arcade üzerinden en çok indirilen uygulama ve oyunları tanıtmaktan heyecan duyuyor. Yıl sonu listeleri, 30’dan fazla ülke ve bölgeye özgü yerelleştirilmiş grafiklerle, en popüler ücretsiz-ücretli uygulama ve oyunların yanı sıra, en popüler Apple Arcade oyunlarını içeriyor.
Apple, 2024 yılına veda ederken, App Store'da en çok indirilen uygulama ve oyunları açıkladı. Teknoloji devi, iPhone ve iPad kullanıcılarının bu yıl en çok tercih ettiği uygulama ve oyunları duyurdu. Peki, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 2024 yılında en popüler uygulamalar hangileri oldu?