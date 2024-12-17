Apple 2024'ün en çok indirilen uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı: İşte ilk sıradaki uygulama

2024 yılı sona ererken, Apple, iPhone, iPad, Apple Arcade üzerinden en çok indirilen uygulama ve oyunları tanıtmaktan heyecan duyuyor. Yıl sonu listeleri, 30’dan fazla ülke ve bölgeye özgü yerelleştirilmiş grafiklerle, en popüler ücretsiz-ücretli uygulama ve oyunların yanı sıra, en popüler Apple Arcade oyunlarını içeriyor.

Apple 2024'ün en çok indirilen uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı: İşte ilk sıradaki uygulama - 1

Apple, 2024 yılına veda ederken, App Store'da en çok indirilen uygulama ve oyunları açıkladı. Teknoloji devi, iPhone ve iPad kullanıcılarının bu yıl en çok tercih ettiği uygulama ve oyunları duyurdu. Peki, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 2024 yılında en popüler uygulamalar hangileri oldu?


TEKNOLOJİ HABERLERİ

Apple 2024'ün en çok indirilen uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı: İşte ilk sıradaki uygulama - 2

Teknoloji devi şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’de ve Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok indirilen uygulama Temu oldu. Bu yıl e-ticaret platformu Temu zirveye yerleşirken, yapay zeka aracı ChatGPT hızlı bir şekilde büyümeye devam etti. Ayrıca, Roblox oyunu da oyun kategorisinde yüksek indirme rakamlarına ulaştı.

Apple 2024'ün en çok indirilen uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı: İşte ilk sıradaki uygulama - 3

EN POPÜLER UYGULAMALAR:

TEMU
TRENDYOLMILLA
VPN - Super Unlimited Proxy
WhatsApp
Instagram
YouTube
Google
TikTok
Trendyol Go
Google Haritalar
e-Devlet
CapCut
Trendyol Online
Telegram
Gmail
Spotify
Snapchat

Apple 2024'ün en çok indirilen uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı: İşte ilk sıradaki uygulama - 4

POPÜLER ÜCRETLİ UYGULAMALAR 

Deprem Ağı
Forest - Odaklan
Blitzer.de PRO
TeamSpeak 3
JSPS APP
MilGPS
GSE SMART IPTV PRO
Threema - Güvenli Mesajlaşma
Procreate Pocket
EKYS Müdür ve Müdür Y. Sınavı
CamScanner +
AnkiMobile Flashcards
Tevekkülvakti Pro
SkyView®
Benim Maaşım
AutoSleep Saat ile Uyku Takibi
Video Master Pro
ATSU
Deprem Uyarılarım Pro

Apple 2024'ün en çok indirilen uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı: İşte ilk sıradaki uygulama - 5

ÜCRETLİ İPHONE OYUNLARI:

Minecraft: Play with Friends
Heads Up!
Geometry Dash
Papa’s Freezeria To Go!
Bloons TD 6
Five Nights at Freddy’s
Plague Inc.
MONOPOLY: The Board Game
Stardew Valley
Red’s First Flight

Apple 2024'ün en çok indirilen uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı: İşte ilk sıradaki uygulama - 6

POPÜLER YAYIN VE VİDEO UYGULAMALARI:


YouTube: Watch, Listen, Stream
Netflix
Max: Stream HBO, TV & Movies
Calculator – Pad Edition
Disney+
Google Chrome
Peacock TV: Stream TV & Movies
Amazon Prime Video
TikTok
Goodnotes 6

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