Apple 2024'ün en çok indirilen uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı: İşte ilk sıradaki uygulama

Apple, 2024 yılına veda ederken, App Store'da en çok indirilen uygulama ve oyunları açıkladı. Teknoloji devi, iPhone ve iPad kullanıcılarının bu yıl en çok tercih ettiği uygulama ve oyunları duyurdu. Peki, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 2024 yılında en popüler uygulamalar hangileri oldu?





