Apple en büyük mağazasını açtı

Apple Asya pasifik bölgesindeki en büyük mağazasını Çin'in başkenti Pekin'de açtı.

ntv.com.tr 17.07.2020 - 09:37

Apple en büyük mağazasını açtı - 1
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple New York'tan sonra ikinci amiral gemisi mağazasını Çin'in başkenti Pekin'de açtı.
Apple en büyük mağazasını açtı - 2
Cuma günü açılan mağaza corona virüs (Covid-19) salgınına rağmen uzun kuyrukların ulaşmasına neden oldu.
Apple en büyük mağazasını açtı - 3
Şirket mağazaya girmek için maske takmayı zorunlu tuttu.
Apple en büyük mağazasını açtı - 4
Ancak Çin basınını tarafından yayınlanan karelerde pek çok kişinin sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.
Apple en büyük mağazasını açtı - 5
Pekin'in Chaoyang bölgesinde açılan mağazanın şirketin aynı bölgede daha önce hizmete açtığı Apple Store'dan iki kat daha büyük olduğu bilgisine yer verildi.
Apple en büyük mağazasını açtı - 6
Aynı haberlere göre, söz konusu mağaza Apple'ın Asya Pasifik bölgesindeki en büyük mağazası oldu.
Apple en büyük mağazasını açtı - 7
Apple en büyük mağazasını açtı - 8
Apple en büyük mağazasını açtı - 9
Apple en büyük mağazasını açtı - 10
Apple en büyük mağazasını açtı - 11
Apple en büyük mağazasını açtı - 12
Apple en büyük mağazasını açtı - 13
Apple en büyük mağazasını açtı - 14

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