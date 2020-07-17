Apple en büyük mağazasını açtı

Apple Asya pasifik bölgesindeki en büyük mağazasını Çin'in başkenti Pekin'de açtı.

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ntv.com.tr 17.07.2020 - 09:37

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple New York'tan sonra ikinci amiral gemisi mağazasını Çin'in başkenti Pekin'de açtı.

Cuma günü açılan mağaza corona virüs (Covid-19) salgınına rağmen uzun kuyrukların ulaşmasına neden oldu.

Şirket mağazaya girmek için maske takmayı zorunlu tuttu.

Ancak Çin basınını tarafından yayınlanan karelerde pek çok kişinin sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

Pekin'in Chaoyang bölgesinde açılan mağazanın şirketin aynı bölgede daha önce hizmete açtığı Apple Store'dan iki kat daha büyük olduğu bilgisine yer verildi.

Aynı haberlere göre, söz konusu mağaza Apple'ın Asya Pasifik bölgesindeki en büyük mağazası oldu.

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