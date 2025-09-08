Apple etkinliğinin tarihi ve saati belli oldu (iPhone 17 serisi tanıtılacak)

ÖNE ÇIKAN TASARIMIN İPHONE 17 AİR OLMASI BEKLENİYOR

Bu yılın öne çıkan cihazı olarak yepyeni iPhone 17 Air’in tanıtılması bekleniyor. Apple’ın bugüne kadarki en ince akıllı telefonu olacak cihaz, yaklaşık 5,5 milimetre kalınlığında olacak. Bu, mevcut iPhone 16 Pro’dan yaklaşık üçte bir daha ince demek ve Apple’ın son yıllardaki en cesur tasarım değişimini temsil ediyor.



iPhone 17 Air’in 6,6 inçlik ProMotion ekran ve Dynamic Island teknolojisiyle gelmesi bekleniyor. Ancak ultra ince tasarım bazı dikkat çekici ödünler de getiriyor: Cihazın, yalnızca 48 megapiksel tek bir arka kameraya sahip olması ve bu kameranın hap şeklinde çıkıntılı bir bölümde yer alması öngörülüyor – Google Pixel’in kamera bar tasarımına benzer şekilde.



