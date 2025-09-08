Apple etkinliğinin tarihi ve saati belli oldu (iPhone 17 serisi tanıtılacak)

Apple’ın her yıl Eylül ayının ikinci haftasında gerçekleştirdiği lansman etkinliği bu yıl da takvime girdi. 2025 için de geleneği bozmayan teknoloji devi, CEO Tim Cook’un X hesabından yaptığı açıklamayla iPhone 17 serisinin tanıtımını resmi olarak duyurdu.

Apple’ın yılın en büyük ürün lansmanı – yeni iPhone’ların ve daha fazlasının tanıtımı – 9 Eylül’de gerçekleşecek. Cupertino merkezli teknoloji devi, "Awe Dropping" etkinliğinde iPhone 17 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Bu seri, son yıllardaki iPhone tasarımlarından önemli bir ayrılış anlamına geliyor.

ETLİNLİĞİN TARİHİ VE SAATİ

Apple’ın “Awe Dropping” etkinliği, 9 Eylül Salı günü ABD saatiyle 13:00’te (ET) / 10:00’da (PT) başlayacak. Açılış konuşması Apple’ın web sitesi, YouTube kanalı ve Apple TV uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak. Etkinlik, Cupertino’daki Apple Park’ın Steve Jobs Theater salonunda yapılacak.  Etkinlikte iPhone 17 serisinin yanı sıra Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, AirPods Pro 3 ve sürpriz olarak yeni HomePod mini ile yenilenmiş Apple TV 4K modellerinin tanıtılması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN TASARIMIN İPHONE 17 AİR OLMASI BEKLENİYOR

Bu yılın öne çıkan cihazı olarak yepyeni iPhone 17 Air’in tanıtılması bekleniyor. Apple’ın bugüne kadarki en ince akıllı telefonu olacak cihaz, yaklaşık 5,5 milimetre kalınlığında olacak. Bu, mevcut iPhone 16 Pro’dan yaklaşık üçte bir daha ince demek ve Apple’ın son yıllardaki en cesur tasarım değişimini temsil ediyor.

iPhone 17 Air’in 6,6 inçlik ProMotion ekran ve Dynamic Island teknolojisiyle gelmesi bekleniyor. Ancak ultra ince tasarım bazı dikkat çekici ödünler de getiriyor: Cihazın, yalnızca 48 megapiksel tek bir arka kameraya sahip olması ve bu kameranın hap şeklinde çıkıntılı bir bölümde yer alması öngörülüyor – Google Pixel’in kamera bar tasarımına benzer şekilde.

Telefonun içinde Apple’ın yeni A19 işlemcisinin yer alması, ayrıca şirketin ilk dahili Wi-Fi çipi ve C1 modeminin bulunması bekleniyor. İnce profil nedeniyle cihazda fiziksel SIM kart yuvası olmayacak; kullanıcıların tamamen eSIM teknolojisine güvenmesi gerekecek. İnce tasarımın batarya ömrü konusunda endişelere yol açmasına rağmen, son raporlar Apple’ın batarya performansını mevcut iPhone modelleriyle aynı seviyeye getirmeyi başardığını gösteriyor.

iPhone 17 Air’in başlangıç fiyatının yaklaşık 900 dolar olacağı tahmin ediliyor. Bu fiyat, cihazı temel iPhone 17 ve Pro modelleri arasında konumlandırıyor. Renk seçenekleri arasında siyah, gümüş, altın ve M4 MacBook Air’den alınan yeni açık mavi tonun yer alması bekleniyor.

