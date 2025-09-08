Apple etkinliğinin tarihi ve saati belli oldu (iPhone 17 serisi tanıtılacak)
Apple’ın her yıl Eylül ayının ikinci haftasında gerçekleştirdiği lansman etkinliği bu yıl da takvime girdi. 2025 için de geleneği bozmayan teknoloji devi, CEO Tim Cook’un X hesabından yaptığı açıklamayla iPhone 17 serisinin tanıtımını resmi olarak duyurdu.
Apple’ın yılın en büyük ürün lansmanı – yeni iPhone’ların ve daha fazlasının tanıtımı – 9 Eylül’de gerçekleşecek. Cupertino merkezli teknoloji devi, "Awe Dropping" etkinliğinde iPhone 17 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Bu seri, son yıllardaki iPhone tasarımlarından önemli bir ayrılış anlamına geliyor.