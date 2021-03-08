Apple giyilebilir cihazlara gözünü dikti: VR set, akıllı lens ve AR gözlük

Apple'nın 2022'de VR gözlük seti, 2025'te artırılmış gerçeklik gözlüğü ve son olarak 2030'da ise akıllı kontakt lens üretmeyi hedeflediği öğrenildi. Teknoloji devi Apple'ın biz dizi giyilebilir cihaz geliştirdiği ortaya çıktı. Basına yansıyan bilgilere göre şirket 2030'da kadar birden fazla giyilebilir cihazı piyasaya sürmeyi hedefliyor . MacRumors'a sızan bilgielre göre Apple'ın ilk giyilebilir teknolojisi görece basit olan sanal gerçeklik (Virtual reality) gözlük seti. Şirket bu cihazları 2022'de piyasaya sürmeyi hedefliyor. Şirketin giyilebilir ikinci teknolojisi ise artırılmış gerçeklik (Augmented reality) gözlüğü. AR gözlüklerin ise 2025 yılında satışa çıkması bekleniyor. Apple'ın son ürünü ise en az 10 yıl boyunca raflarda yerini almayacak. Apple'nın akıllı kontakt lensler geliştirdiği belirtliyor. Standart lenslerden farklı olarak bu cihazlar göze takıldıktan sonra bir dizi işlemi de gerçekleştirecek. Bu cihazların ise en erken 2030'da satışa çıkması öngörülüyor ancak Apple'ın bu teknoloji için 2040'a kadar bekleyebileceği belirtildi.