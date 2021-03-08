Apple giyilebilir cihazlara gözünü dikti: VR set, akıllı lens ve AR gözlük

Apple'nın 2022'de VR gözlük seti, 2025'te artırılmış gerçeklik gözlüğü ve son olarak 2030'da ise akıllı kontakt lens üretmeyi hedeflediği öğrenildi.

ntv.com.tr 08.03.2021 - 08:32

Apple giyilebilir cihazlara gözünü dikti: VR set, akıllı lens ve AR gözlük - 1
Teknoloji devi Apple'ın biz dizi giyilebilir cihaz geliştirdiği ortaya çıktı.
Apple giyilebilir cihazlara gözünü dikti: VR set, akıllı lens ve AR gözlük - 2
Basına yansıyan bilgilere göre şirket 2030'da kadar birden fazla giyilebilir cihazı piyasaya sürmeyi hedefliyor .
Apple giyilebilir cihazlara gözünü dikti: VR set, akıllı lens ve AR gözlük - 3
MacRumors'a sızan bilgielre göre Apple'ın ilk giyilebilir teknolojisi görece basit olan sanal gerçeklik (Virtual reality) gözlük seti.
Apple giyilebilir cihazlara gözünü dikti: VR set, akıllı lens ve AR gözlük - 4

Şirket bu cihazları 2022'de piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Apple giyilebilir cihazlara gözünü dikti: VR set, akıllı lens ve AR gözlük - 5
Şirketin giyilebilir ikinci teknolojisi ise artırılmış gerçeklik (Augmented reality) gözlüğü.
Apple giyilebilir cihazlara gözünü dikti: VR set, akıllı lens ve AR gözlük - 6
AR gözlüklerin ise 2025 yılında satışa çıkması bekleniyor.
Apple giyilebilir cihazlara gözünü dikti: VR set, akıllı lens ve AR gözlük - 7
Apple'ın son ürünü ise en az 10 yıl boyunca raflarda yerini almayacak.

Apple'nın akıllı kontakt lensler geliştirdiği belirtliyor.
Apple giyilebilir cihazlara gözünü dikti: VR set, akıllı lens ve AR gözlük - 8
Standart lenslerden farklı olarak bu cihazlar göze takıldıktan sonra bir dizi işlemi de gerçekleştirecek.
Apple giyilebilir cihazlara gözünü dikti: VR set, akıllı lens ve AR gözlük - 9
Bu cihazların ise en erken 2030'da satışa çıkması öngörülüyor ancak Apple'ın bu teknoloji için 2040'a kadar bekleyebileceği belirtildi.
Apple giyilebilir cihazlara gözünü dikti: VR set, akıllı lens ve AR gözlük - 10

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