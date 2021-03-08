Apple giyilebilir cihazlara gözünü dikti: VR set, akıllı lens ve AR gözlük

Standart lenslerden farklı olarak bu cihazlar göze takıldıktan sonra bir dizi işlemi de gerçekleştirecek.

Bu cihazların ise en erken 2030'da satışa çıkması öngörülüyor ancak Apple'ın bu teknoloji için 2040'a kadar bekleyebileceği belirtildi.