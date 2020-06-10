Apple Google'a rakip oluyor

ntv.com.tr 10.06.2020 - 07:51
Teknoloji dünyasının en değerli iki şirketi Apple ve Google önümüzdeki dönemde rakip olabilir.
Apple'ın akıllı telefonları iPhone’larda varsayılan arama motoru olarak gelen Google’ın bunun için Apple 7-8 milar dolar aralığında bir ödeme yaptığı biliniyor.
Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre bu ortaklık için yolun sonu göründü. Zira Apple kendi arama motoru ile bu alanda hizmet vermek için çalışmalara başlamış durumda.
Forbes’ta yer alan habere göre, Apple Google ile anlaşmasını sonlandırarak kendi arama motorunu satın almayı planlıyor.
Aynı haberde görüşlerine yer verilen Bernstein analisti Toni Sacconaghi, bu konudaki en uygun adayın DuckDuckGo olduğunun altını çizdi.
Gizlilik odaklı DuckDuckGo'nun Apple için iyi bir seçenek olacağını belirten Sacconaghi bu anlaşmanın 1 milyar dolar bandında bir ücret karşılığında biteceği görüşünde.
Söz konusu satın almanın gerçekleşmesi durumunda Google ciddi bir kayıp yaşayacak. Zira Google iOS'taki arama motoru reklamları sayesinde yılda yaklaşık 20 - 25 milyar dolar gelir sağlıyor.