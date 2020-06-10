Apple Google'a rakip oluyor

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple arama motoru satın alarak Google’a rakip olmaya hazırlanıyor. ABD basınında yer alan haberlere göre Apple’ın bu hamlesi Google’ı yıllık 15 milyar dolar zarara uğratabilir.

ntv.com.tr 10.06.2020 - 07:51

Apple Google'a rakip oluyor - 1

Teknoloji dünyasının en değerli iki şirketi Apple ve Google önümüzdeki dönemde rakip olabilir.  

Apple'ın akıllı telefonları iPhone’larda varsayılan arama motoru olarak gelen Google’ın bunun için Apple 7-8 milar dolar aralığında bir ödeme yaptığı biliniyor. 

Apple Google'a rakip oluyor - 2

Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre bu ortaklık için yolun sonu göründü. Zira Apple kendi arama motoru ile bu alanda hizmet vermek için çalışmalara başlamış durumda.

Apple Google'a rakip oluyor - 3

Forbes’ta yer alan habere göre, Apple Google ile anlaşmasını sonlandırarak kendi arama motorunu satın almayı planlıyor.

Apple Google'a rakip oluyor - 4

Aynı haberde görüşlerine yer verilen Bernstein analisti Toni Sacconaghi, bu konudaki en uygun adayın DuckDuckGo olduğunun altını çizdi.

Apple Google'a rakip oluyor - 5

Gizlilik odaklı DuckDuckGo'nun Apple için iyi bir seçenek olacağını belirten Sacconaghi bu anlaşmanın 1 milyar dolar bandında bir ücret karşılığında biteceği görüşünde.

Apple Google'a rakip oluyor - 6

Söz konusu satın almanın gerçekleşmesi durumunda Google ciddi bir kayıp yaşayacak. Zira Google iOS'taki arama motoru reklamları sayesinde yılda yaklaşık 20 - 25 milyar dolar gelir sağlıyor.

Apple Google'a rakip oluyor - 7
Google’ın bunun için Apple’a 7-8 milyar aralığında bir ödeme yaptığı düşünülürse Apple’ın kendi arama motorunu kullanıma sunması Google’a yıllık 15 milyar dolara mal olacak.
Apple Google'a rakip oluyor - 8
Apple'dan ABD basınında çıkan haberler sonrası konu ile ilgili bir açıklama ise henüz bulunmuyor.
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