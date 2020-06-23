Apple iOS 14'ü tanıttı (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?)

ABD merkezli teknoloji devi Apple yeni işletim sistemi iOS 14’ü görücüye çıkardı. Peki iOs 14 ile gelen yeni özellikler neler? İOS 14 hangi iPhone modellerinde kullanılabilecek? İşte iOS 14 hakkında bilmeniz gereken her şey...

ntv.com.tr

Apple iOS 14'ü tanıttı (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?) - 1
iOS 14 ile App Library (uygulama kütüphanesi) özelliğini getiren Apple kullanıcılarının uygulamalarını otomatik olarak kategorilere ayırmasının önünü açtı.
Apple iOS 14'ü tanıttı (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?) - 2

iOS 14 ile gelen bir başka yenilik olan Widgets özelliği ile kullanıcılar ana ekranı Widget Gallery’deki Hava Durumu gibi uygulamalarla diledikleri şekilde ve diledikleri boyutlarda özelleştirebilecek. 

Apple iOS 14'ü tanıttı (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?) - 3
Daha önce Android’de gördüğümüz Picture in Picture özelliği ile iPhone kullanıcıları herhangi bir videoyu ekranın istenilen yerine taşıyabilecek,  video ekranda oynarken Mesajlar, Notlar veya diğer uygulamalara dönebilecek.
Apple iOS 14'ü tanıttı (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?) - 4

Apple Haritalar ve dijital asistan Siri’de  güncellemeler yapan Apple, iOS 14 ile çevrimdışı çalışan çeviri özelliğini de kullanıma sundu. 

Apple iOS 14'ü tanıttı (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?) - 5
Başlangıçta İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Arapça, Portekizce ve Rusça olmak üzere 11 farklı dili destekleyecek olan uygulama, yapay zekâ desteği sayesinde internet erişimine ihtiyaç duymadan gerçek zamanlı ve karşılıklı bir çeviri sunacak.
Apple iOS 14'ü tanıttı (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?) - 6

iOS 14 NE ZAMAN KULLANIMA GİRECEK?  

iOS 14, önümüzdeki eylül ayında final sürümüyle iPhone kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Apple iOS 14'ü tanıttı (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?) - 7

iOS 14 HANGİ iPHONE'LARA GELECEK? 

Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek. 

İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone modelleri...  

Apple iOS 14'ü tanıttı (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?) - 8

iPhone 11 

  

Apple iOS 14'ü tanıttı (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?) - 9

iPhone 11 Pro 

  

Apple iOS 14'ü tanıttı (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?) - 10

iPhone 11 Pro Max  

  

Apple iOS 14'ü tanıttı (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?) - 11

iPhone XS 

  

Apple iOS 14'ü tanıttı (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?) - 12

iPhone XS Max 

  

Apple iOS 14'ü tanıttı (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?) - 13

iPhone XR 

  

Apple iOS 14'ü tanıttı (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?) - 14

iPhone X 

  

Apple iOS 14'ü tanıttı (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?) - 15

iPhone 8 Plus 

  

Apple iOS 14'ü tanıttı (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?) - 16

iPhone 8 

  

Apple iOS 14'ü tanıttı (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?) - 17

iPhone 7 Plus 

  

Apple iOS 14'ü tanıttı (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?) - 18

iPhone 7 

  

Apple iOS 14'ü tanıttı (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?) - 19

iPhone 6S Plus 

  

Apple iOS 14'ü tanıttı (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?) - 20
iPhone 6S

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