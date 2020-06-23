Apple iOS 14'ü tanıttı (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?)

iOS 14 ile gelen bir başka yenilik olan Widgets özelliği ile kullanıcılar ana ekranı Widget Gallery’deki Hava Durumu gibi uygulamalarla diledikleri şekilde ve diledikleri boyutlarda özelleştirebilecek.

Daha önce Android’de gördüğümüz Picture in Picture özelliği ile iPhone kullanıcıları herhangi bir videoyu ekranın istenilen yerine taşıyabilecek, video ekranda oynarken Mesajlar, Notlar veya diğer uygulamalara dönebilecek.