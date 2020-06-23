Apple iOS 14'ü tanıttı (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek?)

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iOS 14 ile gelen bir başka yenilik olan Widgets özelliği ile kullanıcılar ana ekranı Widget Gallery’deki Hava Durumu gibi uygulamalarla diledikleri şekilde ve diledikleri boyutlarda özelleştirebilecek.
Apple Haritalar ve dijital asistan Siri’de güncellemeler yapan Apple, iOS 14 ile çevrimdışı çalışan çeviri özelliğini de kullanıma sundu.
Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek.
İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone modelleri...
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6S Plus