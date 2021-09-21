Apple iOS 15'i erişime açtı: İşte iPhone telefonlara gelecek değişiklikler

Apple, 14 Eylül'deki lansmanda duyurduğu iOS 15'i erişime açtı. Şirket yeni işletim sistemi sürümüyle iPhone telefonlarda birçok değişiklik olduğunu öne sürdü. Yeni iOS 15 Türkiye'de de kullanılabilecek. İşte iOS 15'le gelen yenilikler...

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İHA 21.09.2021 - 08:35

Apple kullanıcılarının merakla beklediği iOS 15 sürümü erişime açıldı. Teknoloji devi Apple, iPhone'un merakla beklenen işletim sistemi iOS'un yeni sürümü iOS 15'i yayınladı. Saat 20:00 itibariyle Türkiye'deki kullanıcılara sunulan güncellemede bir çok yenilik bulunuyor.

İşte iOS 15 sürümünün özellikleri FaceTime görüşmesi yaparken ekranınızı paylaşabileceksiniz. Birlikte TV programları ve filmleri izlemenizi ya da müzik dinlemenizi sağlayacak SharePlay özelliği, uzaktaki aile üyeleriniz ve arkadaşlarınızla ortak deneyimler yaşamanın yeni bir yolunu sunacak.

Uzamsal ses Konuşan her kişinin sesi, ekranınızda konumlandıkları yerden geliyormuş gibi duyuluyor. Bu da sohbetlerin daha doğal ve akıcı olmasına yardımcı oluyor.

Android ve Windows iOS 15 ile birlikte, FaceTime görüşmeleri Apple aygıtlarının dışında, Android ve Windows cihazlara da taşınıyor.

Mesajlar ve Memoji Mesajlar'da sizinle paylaşılan bağlantılar, görseller ve diğer içerikler şimdi ilgili uygulamada ‘Sizinle Paylaşılanlar' adlı yeni bir bölümde yer alıyor.

Mesajlar'a dönmek zorunda kalmadan, doğrudan içeriği açtığınız uygulamadan yanıt verebiliyorsunuz.

Yeni Memoji Şimdi Memoji'niz için kıyafet seçebiliyor ve kendinizi yeni çıkartmalarla ifade edebiliyorsunuz. Aksesuarlarıyla tarzınızı dilediğinizce yansıtabiliyorsunuz.

Fotoğraf koleksiyonları Mesajlar'daki fotoğraflar şimdi bir kolaj veya kaydırarak göz atabileceğiniz bir görsel olarak görünüyor. Dokunarak tümünü ızgara şeklinde görüntüleyebiliyor veya hızlı bir Tapback ekleyebiliyorsunuz. Ve birkaç dokunuşla fotoğrafları arşivinize kaydedebiliyorsunuz.

Odak Odak özelliği, konsantre olmaya veya uzaklaşmaya ihtiyaç duyduğunuz anda size yardımcı oluyor. Odak seçenekleri listesinden bir Odak seçerek veya dilerseniz kendinize özel bir Odak ayarı oluşturarak sadece almak istediğiniz bildirimlere izin veriyorsunuz. Bu sayede kendinizi tamamen yaptığınız işe adayabiliyorsunuz.

Bildirimler

Bildirimler şimdi yeni bir görünümle sunuluyor. Kişi fotoğrafları ve daha büyük uygulama simgeleri sayesinde bildirimlerin kimden veya nereden geldiğini anlamak artık daha kolay hale getirilmiş.

Harita

Yollar, mahalleler, ağaçlar, binalar ve daha fazlasıyla ilgili ayrıntılarla şehirleri başka bir gözden görmenizi sağlıyor.

Yeni sürüş özellikleri

Harita uygulaması şimdi sürücülere yol ayrıntılarının yanı sıra güncel kazaları ve trafik durumunu görmelerine yardımcı olan yeni bir özel sürüş haritası sunuyor.

Yeni toplu taşıma özellikleri

Toplu taşıma entegrasyonu, yakındaki durakları ve toplu taşıma saatlerini gösteriyor ve sık kullandığınız güzergahları en üste iğnelemenize imkan veriyor. İneceğiniz durağa yaklaştığınızda ise Harita uygulaması size bunu haber veriyor.

Safari

Alt sekme çubuğu

Yeni Safari, denetimlere tek elle ulaşmayı kolaylaştıran ve içerikleri merkezine alan yeni bir tasarıma sahip. Kompakt ve hafif olan yeni sekme çubuğu, kullanıcıların sekmeler arasında geçiş yapabilmeleri için ekranın alt kısmında havada duruyor.

Fotoğraflarda Canlı Metin

Canlı Metin, görsellerdeki zengin ve yararlı bilgileri akıllı bir şekilde seçebiliyor. Bu sayede fotoğrafta vurgulanan metne dokunarak arama yapabiliyor, mail gönderebiliyor veya yol tarifi alabiliyorsunuz.

Kamerada Canlı Metin

Canlı Metin özelliği Kamera uygulamasında da çalışıyor. Başka bir deyişle herhangi bir yerdeyken iPhone'unuzun kamerasını bir metne doğru tutarak işinize yarayacak bilgilerle hızlıca işlem yapabiliyorsunuz.

Sağlık uygulamasıyla ilgili güncellemeler

Sağlık uygulamasında yapılan güncellemeler verilerinizi başkalarıyla paylaşmanın yeni yollarını sunuyor. Düşme riskinizi değerlendirmenizi sağlayacak bir ölçüm ve sağlık durumunuzdaki değişimleri anlamanıza yardımcı olacak bir eğilim analizi bunlardan ikisi.

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