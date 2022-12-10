Apple, iOS 16.2 ile birçok yenilik getirecek! İşte detaylar...

KİLİT EKRANI

iOS 16.2 ile kilit ekranına uyku ve ilaç hatırlatıcısı olarak iki yeni widget eklenecek.

Uyku widget'ı ile uyku verileriniz görüntülenebilecek. İlaç widget'ı ise hatırlatıcı ve programınıza hızlı bir şekilde erişme imkanı sunacak.