Apple, iOS 16.2 ile birçok yenilik getirecek! İşte detaylar...

Apple, iOS 16.2'nin iki aylık test aşamasında sona yaklaştı. Teknoloji devi 2022 yılı bitmeden yeni güncellemeyi kullanıcılarına duyurmayı planlıyor. iOS 16.2 ile kilit ekranından Apple Tv'ye kadar birçok yenilik gelecek.

Apple, iOS 16.2 ile birçok yenilik getirecek! İşte detaylar... - 1

Apple, önümüzdeki günlerde büyük çaplı bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor.

Apple, iOS 16.2 ile birçok yenilik getirecek! İşte detaylar... - 2

Yaklaşık iki aylık beta test aşamasında sona yaklaşılan iOS 16.2'nin gelecek hafta piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Apple, iOS 16.2 ile birçok yenilik getirecek! İşte detaylar... - 3

Apple güncelleme ile dijital beyaz tahta uygulaması Freeform, kilit ekranı için yeni iki widget ve iCloud için gelişmiş veri koruması gibi birçok özellik duyurucak.

işte iOS 16.2 yenilikleri:

Apple, iOS 16.2 ile birçok yenilik getirecek! İşte detaylar... - 4

APPLE MUSIC KARAOKE

Apple Music ile kullanıcılar artık karaoke yapabilecek.

Güncelleme ile iPhone kullanıcıları, orjinal sanatçıyla düet yapmasının yanı sıra solo şarkı söyleyebilecek.

Apple, iOS 16.2 ile birçok yenilik getirecek! İşte detaylar... - 5

GELİŞMİŞ VERİ KORUMASI

iOS 16.2 güncellemesi ile uçtan uca şifrelemeyle korunan iCloud veri kategorisi sayısı artırılacak.

Apple uçtan uca şifrelemeyle mesaj yedekleri, fotoğraflar, notlar, hatırlatıcılar, sesli notlar ve daha fazlası için Gelişmiş Veri Koruma özelliği sunacak.

Apple, iOS 16.2 ile birçok yenilik getirecek! İşte detaylar... - 6

FREEFORM

Freeform, arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınızla üzerinde yaratıcı bir şekilde çalışabileceğiniz dijital beyaz tahta uygulamasıdır.

Uygulama ile üzerine çizim yapabileceğiniz ve yapışkan notlar, metinler, şekiller, fotoğraflar, PDF'ler ve daha fazlasını ekleyebileceğiniz sonsuz bir tuval sunacak. 

Mac, iPad ve iPhone'da kullanılabilecek.

Apple, iOS 16.2 ile birçok yenilik getirecek! İşte detaylar... - 7

Apple TV

Apple TV ile NBA (Amerikan Basketbol Ligi), Premier Lig ve  MLB (Amerika Ulusal Beyzbol Ligi) maçları canlı olarak kilit ekranızda veya iPhone 14, iPhone 14 Pro Max'teki Dinamik Ada’da takip edilebilecek.

Apple, iOS 16.2 ile birçok yenilik getirecek! İşte detaylar... - 8

EV

Bu güncellemeyle akıllı ev aksesuarlarıve Apple cihazları arasındaki iletişimin güvenirliği ve verimliliği artacak. 

Ayrıca, uygulamanın performansı, hata düzeltmeler ve  iyileştirmeler yapılacak.

Apple, iOS 16.2 ile birçok yenilik getirecek! İşte detaylar... - 9

KİLİT EKRANI

iOS 16.2 ile kilit ekranına uyku ve ilaç hatırlatıcısı olarak iki yeni widget eklenecek. 

Uyku widget'ı ile uyku verileriniz görüntülenebilecek. İlaç widget'ı ise hatırlatıcı ve programınıza hızlı bir şekilde erişme imkanı sunacak.

Apple, iOS 16.2 ile birçok yenilik getirecek! İşte detaylar... - 10

DİĞER ÖZELLİKLER

  • Game Center'da SharePlay desteği ile FaceTime aramasında olduğunuz kişilerle çok oyunculu oyunlar oynanabilecek.
  • iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Çarpışma Algılama optimizasyonları.
  • Hava Durumu’ndaki haber makaleleri, o konumdaki hava durumuyla ilgili bilgileri görüntülecek.
  • Mesajlar’da geliştirilmiş arama, köpek, araba, kişi veya metin gibi içeriklerine göre fotoğraf bulmanızı sağlayacak.
Apple, iOS 16.2 ile birçok yenilik getirecek! İşte detaylar... - 11

  • AirDrop artık istenmeyen isteklerin içerik almasını önlemek için yalnızca 10 dakika sonra Kişiler’e otomatik olarak geri dönüyor.
  • IP Adresini Gizle ayarını Kapat, iCloud Private Relay kullanıcılarının Safari’de belirli bir sitenin hizmetini geçici olarak devre dışı bırakmasını sağlayacak.
  • Güncellemeler yapıldıktan sonra bazı notların iCloud ile senkronize olmamasına neden olan sorunlar düzeltilecek.

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