Apple, iOS 16.2 ile birçok yenilik getirecek! İşte detaylar...

Apple, önümüzdeki günlerde büyük çaplı bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor.
Yaklaşık iki aylık beta test aşamasında sona yaklaşılan iOS 16.2'nin gelecek hafta piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Apple güncelleme ile dijital beyaz tahta uygulaması Freeform, kilit ekranı için yeni iki widget ve iCloud için gelişmiş veri koruması gibi birçok özellik duyurucak.
işte iOS 16.2 yenilikleri:
Apple Music ile kullanıcılar artık karaoke yapabilecek.
Güncelleme ile iPhone kullanıcıları, orjinal sanatçıyla düet yapmasının yanı sıra solo şarkı söyleyebilecek.
iOS 16.2 güncellemesi ile uçtan uca şifrelemeyle korunan iCloud veri kategorisi sayısı artırılacak.
Apple uçtan uca şifrelemeyle mesaj yedekleri, fotoğraflar, notlar, hatırlatıcılar, sesli notlar ve daha fazlası için Gelişmiş Veri Koruma özelliği sunacak.
Freeform, arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınızla üzerinde yaratıcı bir şekilde çalışabileceğiniz dijital beyaz tahta uygulamasıdır.
Uygulama ile üzerine çizim yapabileceğiniz ve yapışkan notlar, metinler, şekiller, fotoğraflar, PDF'ler ve daha fazlasını ekleyebileceğiniz sonsuz bir tuval sunacak.
Mac, iPad ve iPhone'da kullanılabilecek.
Apple TV ile NBA (Amerikan Basketbol Ligi), Premier Lig ve MLB (Amerika Ulusal Beyzbol Ligi) maçları canlı olarak kilit ekranızda veya iPhone 14, iPhone 14 Pro Max'teki Dinamik Ada’da takip edilebilecek.
Bu güncellemeyle akıllı ev aksesuarlarıve Apple cihazları arasındaki iletişimin güvenirliği ve verimliliği artacak.
Ayrıca, uygulamanın performansı, hata düzeltmeler ve iyileştirmeler yapılacak.
iOS 16.2 ile kilit ekranına uyku ve ilaç hatırlatıcısı olarak iki yeni widget eklenecek.
Uyku widget'ı ile uyku verileriniz görüntülenebilecek. İlaç widget'ı ise hatırlatıcı ve programınıza hızlı bir şekilde erişme imkanı sunacak.