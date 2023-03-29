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Apple iOS 16.4 güncellemesini yayınladı: iOS 16.4 hangi yeniliklere sahip? iOS 16.4 ile gelen yeni emojiler neler?

Teknoloji devi Apple, iOS 16.4 güncellemesini iPhone ve iPad kullanıcılarının erişimine açtı. iOS 16.4 Türkiye'de 5G desteği ve ses yalıtımı gibi özelliklerle gelirken beraberinde aralarında sallanan yüz, pembe kalp ve sümbül gibi simgelerin bulunduğu 21 yeni emoji de getirdi. Peki iOS 16.4 hangi telefonlar tarafından destekleniyor? iOS 16.4 hangi yeniliklere sahip?

Apple iOS 16.4 güncellemesini yayınladı: iOS 16.4 hangi yeniliklere sahip? iOS 16.4 ile gelen yeni emojiler neler? - 1

Apple, iOS 16.4 ile yeni bir iPhone ve iPad güncellemesi yayınladı. İşletim sisteminin yeni sürümü, yeni emojiler ve telefon görüşmeleri sırasında daha iyi ses yalıtımı gibi küçük iyileştirmeler de dahil olmak üzere çeşitli yenilikleri beraberinde getirdi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Apple iOS 16.4 güncellemesini yayınladı: iOS 16.4 hangi yeniliklere sahip? iOS 16.4 ile gelen yeni emojiler neler? - 2

APPSTORE'DAN UYGULAMA İNDİRME ŞARTI KALKTI

Bununla birlikte, iOS 16.4 potansiyel olarak önemli bir değişiklik de içeriyor. Apple artık kullanıcıların ‘Ana Ekran’a geldiklerinde web uygulamaları için bildirim almalarına izin verecek. Kısa vadede bu, bir hava durumu uygulamasının telefona eklenebileceği ve düzgün bir şekilde yüklenmemiş olsa bile bildirim  alabileceği anlamına geliyor. Ancak bu durum Apple'ın, düzenleyiciler için büyük bir sorun teşkil eden App Store dışındaki uygulamaları da desteklemek istediğini gösteriyor.

Apple iOS 16.4 güncellemesini yayınladı: iOS 16.4 hangi yeniliklere sahip? iOS 16.4 ile gelen yeni emojiler neler? - 3

Apple uzun zamandır uygulamaların yalnızca kendi mağazası aracılığıyla yüklenmesine izin verdi ve bunu yaparken uygulamaların incelenmesini ve iPhone ve iPad'lerin güvenli kalmasını sağladığını belirtti.

Apple iOS 16.4 güncellemesini yayınladı: iOS 16.4 hangi yeniliklere sahip? iOS 16.4 ile gelen yeni emojiler neler? - 4

Ancak düzenleyiciler ve bazı geliştiriciler bunun adil olmadığını ve Apple'ın platformunu haksız bir şekilde kontrol etmesine izin verdiğini savundu. Uygulamaların Safari'den eklenerek daha fazla şekilde kullanılmasına izin vermek, Apple'ın kendi App Store'unu zayıflatmadan yazılım yüklemenin diğer yollarına izin vermesinin bir yolu olabilir.

Apple iOS 16.4 güncellemesini yayınladı: iOS 16.4 hangi yeniliklere sahip? iOS 16.4 ile gelen yeni emojiler neler? - 5

Diğer taraftan iOS 16.4 ‘Fotoğraflar’ uygulamasına ince ayarlar, yeni erişilebilirlik ayarları ve hatalar için düzeltmeler ekledi.  Ayrıca, araba kazalarını tespit etmeyi amaçlayan ancak rollercoaster ve kayak gibi diğer etkinlikler tarafından tetiklenen yeni bir iPhone 14 özelliği olan Crash Detection için yeni "optimizasyonlar" getirdi.

Ek olarak İOS 16.4 ile birlikte Türkiye için 5G desteği de getiriliyor.

Apple iOS 16.4 güncellemesini yayınladı: iOS 16.4 hangi yeniliklere sahip? iOS 16.4 ile gelen yeni emojiler neler? - 6

iOS 16.4 NASIL İNDİRİLİR?

iOS 16.4, ‘Ayarlar’ uygulamasını açıp ‘Genel'e tıklayarak ve ‘Yazılım Güncelleme’yi seçerek yüklenebilir. iPhone ve iPad'ler de sahiplerinden yeni güncellemeyi yüklemelerini isteyebilir.

Apple iOS 16.4 güncellemesini yayınladı: iOS 16.4 hangi yeniliklere sahip? iOS 16.4 ile gelen yeni emojiler neler? - 7

Öte yandan yeni güncelleme, uzun zamandır beklenen Apple Music Classical uygulamasının yayınlanmasıyla aynı zamanda geldi. Ancak bu uygulamanın ayrıca yüklenmesi gerekiyor ve iOS 16.4 gerektirmiyor.

Apple iOS 16.4 güncellemesini yayınladı: iOS 16.4 hangi yeniliklere sahip? iOS 16.4 ile gelen yeni emojiler neler? - 8

iOS 16.4 GÜNCELLEMESİNİ DESTEKLEYEN iPHONE MODELLERİ HANGİLERİ?

iPhone 8 ve 8 Plus

iPhone X

iPhone XS, XS Max ve XR

iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max

iPhone SE 2020 ve SE 2022

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro ve 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro ve 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max

Apple iOS 16.4 güncellemesini yayınladı: iOS 16.4 hangi yeniliklere sahip? iOS 16.4 ile gelen yeni emojiler neler? - 9

Bu değişikliklerin yanı sıra Apple, iOS 16.4 güncellemesi ile 21 yeni emojiyi kullanıma sundu. Bunlar arasında yeni hayvanlar, yiyecekler ve el hareketleri yer alıyor.

Apple iOS 16.4 güncellemesini yayınladı: iOS 16.4 hangi yeniliklere sahip? iOS 16.4 ile gelen yeni emojiler neler? - 10

BUGÜNDEN İTİBAREN KULLANIMA SUNULAN 21 EMOJİ

-Sallanan yüz
-Pembe kalp
-Açık mavi kalp
-Gri kalp
-Sola iten el (beş renk çeşidi mevcut)

Apple iOS 16.4 güncellemesini yayınladı: iOS 16.4 hangi yeniliklere sahip? iOS 16.4 ile gelen yeni emojiler neler? - 11

-Sağa iten el (beş renk çeşidi mevcut)
-Geyik başı
-Eşek
-Kanat
-Kaz

Apple iOS 16.4 güncellemesini yayınladı: iOS 16.4 hangi yeniliklere sahip? iOS 16.4 ile gelen yeni emojiler neler? - 12

-Denizanası
-Zencefil
-Kabuklu bezelye
-Marakas
-Flüt
-Khanda

Apple iOS 16.4 güncellemesini yayınladı: iOS 16.4 hangi yeniliklere sahip? iOS 16.4 ile gelen yeni emojiler neler? - 13

-Sümbül
-Katlanır el vantilatörü
-Saç toplama
-Kablosuz bağlantı
-Siyah kuş

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