Apple iOS 16.4 güncellemesini yayınladı: iOS 16.4 hangi yeniliklere sahip? iOS 16.4 ile gelen yeni emojiler neler?

Diğer taraftan iOS 16.4 ‘Fotoğraflar’ uygulamasına ince ayarlar, yeni erişilebilirlik ayarları ve hatalar için düzeltmeler ekledi. Ayrıca, araba kazalarını tespit etmeyi amaçlayan ancak rollercoaster ve kayak gibi diğer etkinlikler tarafından tetiklenen yeni bir iPhone 14 özelliği olan Crash Detection için yeni "optimizasyonlar" getirdi.

Ek olarak İOS 16.4 ile birlikte Türkiye için 5G desteği de getiriliyor.