Apple iOS 16.4 güncellemesini yayınladı: iOS 16.4 hangi yeniliklere sahip? iOS 16.4 ile gelen yeni emojiler neler?

Apple, iOS 16.4 ile yeni bir iPhone ve iPad güncellemesi yayınladı. İşletim sisteminin yeni sürümü, yeni emojiler ve telefon görüşmeleri sırasında daha iyi ses yalıtımı gibi küçük iyileştirmeler de dahil olmak üzere çeşitli yenilikleri beraberinde getirdi.
Bununla birlikte, iOS 16.4 potansiyel olarak önemli bir değişiklik de içeriyor. Apple artık kullanıcıların ‘Ana Ekran’a geldiklerinde web uygulamaları için bildirim almalarına izin verecek. Kısa vadede bu, bir hava durumu uygulamasının telefona eklenebileceği ve düzgün bir şekilde yüklenmemiş olsa bile bildirim alabileceği anlamına geliyor. Ancak bu durum Apple'ın, düzenleyiciler için büyük bir sorun teşkil eden App Store dışındaki uygulamaları da desteklemek istediğini gösteriyor.
Apple uzun zamandır uygulamaların yalnızca kendi mağazası aracılığıyla yüklenmesine izin verdi ve bunu yaparken uygulamaların incelenmesini ve iPhone ve iPad'lerin güvenli kalmasını sağladığını belirtti.
Ancak düzenleyiciler ve bazı geliştiriciler bunun adil olmadığını ve Apple'ın platformunu haksız bir şekilde kontrol etmesine izin verdiğini savundu. Uygulamaların Safari'den eklenerek daha fazla şekilde kullanılmasına izin vermek, Apple'ın kendi App Store'unu zayıflatmadan yazılım yüklemenin diğer yollarına izin vermesinin bir yolu olabilir.
Diğer taraftan iOS 16.4 ‘Fotoğraflar’ uygulamasına ince ayarlar, yeni erişilebilirlik ayarları ve hatalar için düzeltmeler ekledi. Ayrıca, araba kazalarını tespit etmeyi amaçlayan ancak rollercoaster ve kayak gibi diğer etkinlikler tarafından tetiklenen yeni bir iPhone 14 özelliği olan Crash Detection için yeni "optimizasyonlar" getirdi.
Ek olarak İOS 16.4 ile birlikte Türkiye için 5G desteği de getiriliyor.
iOS 16.4, ‘Ayarlar’ uygulamasını açıp ‘Genel'e tıklayarak ve ‘Yazılım Güncelleme’yi seçerek yüklenebilir. iPhone ve iPad'ler de sahiplerinden yeni güncellemeyi yüklemelerini isteyebilir.
Öte yandan yeni güncelleme, uzun zamandır beklenen Apple Music Classical uygulamasının yayınlanmasıyla aynı zamanda geldi. Ancak bu uygulamanın ayrıca yüklenmesi gerekiyor ve iOS 16.4 gerektirmiyor.
iPhone 8 ve 8 Plus
iPhone X
iPhone XS, XS Max ve XR
iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max
iPhone SE 2020 ve SE 2022
iPhone 12, 12 mini, 12 Pro ve 12 Pro Max
iPhone 13, 13 mini, 13 Pro ve 13 Pro Max
iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max
Bu değişikliklerin yanı sıra Apple, iOS 16.4 güncellemesi ile 21 yeni emojiyi kullanıma sundu. Bunlar arasında yeni hayvanlar, yiyecekler ve el hareketleri yer alıyor.
-Sallanan yüz
-Pembe kalp
-Açık mavi kalp
-Gri kalp
-Sola iten el (beş renk çeşidi mevcut)
-Sağa iten el (beş renk çeşidi mevcut)
-Geyik başı
-Eşek
-Kanat
-Kaz
-Denizanası
-Zencefil
-Kabuklu bezelye
-Marakas
-Flüt
-Khanda
-Sümbül
-Katlanır el vantilatörü
-Saç toplama
-Kablosuz bağlantı
-Siyah kuş