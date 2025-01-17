Apple iOS 18.2’yi duyurdu: Tarihin en büyük güncellemesi geliyor

Apple, iOS 18.2 güncellemesini resmen duyurdu. iOS tarihinin en büyük güncellemesi olarak tanıtılan bu sürüm, devrim niteliğindeki 7 yenilikçi özelliğiyle kullanıcı deneyimini farklı boyutlara taşımayı planlıyor. Apple, bu güncellemeyle kullanıcılarını hem şaşırtmayı hem de hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.



İşte İOS 18.2 ile gelmesi beklenen 7 özellik;