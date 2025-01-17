Apple iOS 18.2’yi duyurdu: Tarihin en büyük güncellemesi geliyor
Apple, iOS 18.2 güncellemesiyle kullanıcı deneyimini yeniden tanımlıyor. Dünyanın en popüler teknoloji firmaları arasında yer alan Apple, bu sürümün iOS tarihindeki en büyük güncelleme olduğunu iddia ediyor. ChatGPT, görsel zeka, Apple Cash gibi kolaylıkları kullanıcılarına sunacak olan şirketin, İOS 18.2 güncellemesinde getireceği başka farklı özelliklerde yer alıyor. İşte herkesin merakla beklediği güncellemenin sunduğu 7 devrim niteliğindeki özellik.
Apple, iOS 18.2 güncellemesini resmen duyurdu. iOS tarihinin en büyük güncellemesi olarak tanıtılan bu sürüm, devrim niteliğindeki 7 yenilikçi özelliğiyle kullanıcı deneyimini farklı boyutlara taşımayı planlıyor. Apple, bu güncellemeyle kullanıcılarını hem şaşırtmayı hem de hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.
İşte İOS 18.2 ile gelmesi beklenen 7 özellik;