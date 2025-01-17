Apple iOS 18.2’yi duyurdu: Tarihin en büyük güncellemesi geliyor

Apple, iOS 18.2 güncellemesiyle kullanıcı deneyimini yeniden tanımlıyor. Dünyanın en popüler teknoloji firmaları arasında yer alan Apple, bu sürümün iOS tarihindeki en büyük güncelleme olduğunu iddia ediyor. ChatGPT, görsel zeka, Apple Cash gibi kolaylıkları kullanıcılarına sunacak olan şirketin, İOS 18.2 güncellemesinde getireceği başka farklı özelliklerde yer alıyor. İşte herkesin merakla beklediği güncellemenin sunduğu 7 devrim niteliğindeki özellik.

Apple iOS 18.2’yi duyurdu: Tarihin en büyük güncellemesi geliyor - 1

Apple, iOS 18.2 güncellemesini resmen duyurdu. iOS tarihinin en büyük güncellemesi olarak tanıtılan bu sürüm, devrim niteliğindeki 7 yenilikçi özelliğiyle kullanıcı deneyimini farklı boyutlara taşımayı planlıyor. Apple, bu güncellemeyle kullanıcılarını hem şaşırtmayı hem de hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

İşte İOS 18.2 ile gelmesi beklenen 7 özellik;

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Apple iOS 18.2’yi duyurdu: Tarihin en büyük güncellemesi geliyor - 2

1- iPhone'da ChatGPT:

Artık ChatGPT'yi doğrudan Siri ile kullanabilirsiniz! Siri'ye herhangi bir soru sormanız yeterli; o, fotoğraflar veya belgelerle ilgili soruları da yanıtlayabilir.

Apple iOS 18.2’yi duyurdu: Tarihin en büyük güncellemesi geliyor - 3

2- Görsel Zeka

Çevrenizdeki her şey hakkında anında bilgi alıp, metni yüksek sesle okuyabilir, telefon numaralarını veya adresleri Rehber'e kaydedebilir, metni kopyalayabilir ve hatta saniyeler içinde bilgileri özetleyebilirsiniz.

Apple iOS 18.2’yi duyurdu: Tarihin en büyük güncellemesi geliyor - 4

3- Görsel Oyun Alanı

Fikirlerinizi etkileyici görsellere dönüştürebilirsiniz. Basit talimatlarla temalar, mekanlar ve kostümler seçerek hayal gücünüzden harika görseller oluşturabilirsiniz.

Apple iOS 18.2’yi duyurdu: Tarihin en büyük güncellemesi geliyor - 5

4- Uygulamaları Face ID ile kilitleme

Uygulamalarınızı güvende tutmak için belirli uygulamaları kilitleyerek, bunlara sadece sizin erişebilmenizi sağlayabilirsiniz. Face ID'yi kendinizi yapılandırabilirsiniz.

Apple iOS 18.2’yi duyurdu: Tarihin en büyük güncellemesi geliyor - 6

5- Apple Cash ile Dokunarak Ödeme

Apple Cash göndermek veya almak artık çok kolay hale getiriliyor. İki iPhone’u yaklaştırmanızla ödeme anında basit, hızlı ve güvenli şekilde gerçekleşiyor.

Apple iOS 18.2’yi duyurdu: Tarihin en büyük güncellemesi geliyor - 7

6- Bir yüzü sansürleyin

Gizliliği korumak yalnızca birkaç dokunuşla olabiliyor. Fotoğraflardaki yüzleri bulanıklaştırın veya karartın.

Apple iOS 18.2’yi duyurdu: Tarihin en büyük güncellemesi geliyor - 8

7- Kendi emojinizi yaratın

İOS 18.2'de Genmoji, özel emojiler tasarlamanıza olanak tanır! Yaratıcılığınızın uçmasına izin verin ve daha önce hiç olmadığı gibi benzersiz emojilerle kendinizi ifade edin.

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