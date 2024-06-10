Apple iOS 18'i tanıttı: WWDC 2024'te tüm duyurulanlar
Apple Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2024) iOS 18'i tanıttı. Şirket, yeni yapay zeka özelliklerini tanıtırken, artık yeni işletim sistemi güncellemesiyle birlikte kullanıcıların uygulama ikonlarının renklerini ana ekran duvar kağıtlarına göre yeniden dizayn edebileceklerini duyurdu. Ayrıca Apple, iPadOS 18, visionOS 2, macOS 15, watchOS 11 güncellemelerini de tanıttı. Yapay zeka özellikleriyle birlikte Siri'yi de güncelleyen Apple, sesli asistanının yeni logosuyla birlikte işlevlerini duyurdu. İşte WWDC 2024'te tüm duyurulanlar... (iOS 18 ne zaman çıkacak, nasıl olacak, hangi cihazlara gelecek, yapay zeka hangi iPhone modellerine gelecek?)
Apple, WWDC 2024 etkinliğiyle birlikte iOS 18 işletim sistem güncellemesini tanıttı.
ABD'li teknoloji şirketi, yeni yapay zeka özelliklerini de duyurdu.