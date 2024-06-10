Apple iOS 18'i tanıttı: WWDC 2024'te tüm duyurulanlar

UYDU ÜZERİNDEN MESAJ GÖNDERİLEBİLECEK

Mesajlar, geri dokunuşlar için çok hoş bir güncelleme alıyor.

Artık mesajlara herhangi bir emoji veya çıkartma ile tepki verebilirsiniz ve bunlar renkli olarak görünecektir (hemen hemen diğer tüm mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi).

Mesajları daha sonra gönderebilecek ve metni biçimlendirebileceksiniz. (altını çizme, üstünü çizme vb.)

UYDU ÜZERİNDEN MESAJLAR

iPhone 14 ve sonraki sürümlerdeki uydu özelliğini kullanarak şebeke dışındayken insanlarla mesajlaşabilirsiniz.

Bu özellik daha önce acil durum iletişimi ile sınırlıydı.