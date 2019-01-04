Apple iPhone 11'lere kalıcı bildirim gönderecek

Buna göre Apple'ın en son tanıttığı modeli iPhone 11, yetki bakımında onayı olmayan kullanıcı girişlerini ve tanımlı olmayan parçaları tanımlarken orijinal olmayan parçalar içinde telefon ekranlarında kalıcı bir bildirim verecek.

Orijinal olmayan ekranın takılmasının ardından bildirim 4 gün sonra ekrana yansıyacağı bildiriliyor