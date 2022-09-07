Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Max'in özellikleri ve Türkiye satış fiyatı

YENİ iPHONE'LAR TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Türkiye'de 16 Eylül'de ön satışa çıkacak. Cihazlar 23 Eylül'den itibaren teslim edilecek. Ancak iPhone 14 Pro Max'in ön sipariş ve dağıtım tarihleri belli değil.