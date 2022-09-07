Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Max'in özellikleri ve Türkiye satış fiyatı

Haberler - ntv.com.tr 07.09.2022 - 21:30 | Son Güncelleme : 07.09.2022 - 22:48
Apple'ın merakla beklenen tanıtım etkinliği bugün Kaliforniya'da gerçekleştirildi. Apple'ın Ceo'su Tim Cook, ilk olarak Apple Watch Ultra'yı tanıttı.
Appl'ın Ultra Watch serisi, kullanıcılara 36 saat batarya ömrü sunuyor. Profesyonel sporcular için özel tasarlanan saatin gece modu da bulunuyor.
Apple Watch Ultra'nın ABD'deki satış fiyatı 799 dolar olarak açıklandı.
Apple Watch'ın 8 GPS versiyonu 399 dolar, bağlantı hizmeti olanı ise 499 dolardan satışa sunuldu.
Apple Watch SE'nin satış fiyatı ise 249 dolar olarak açıklandı.
Apple, kablosuz kulaklıklarından Airpods'un da yeni modelini kullanıcılara sundu.
Apple'ın Airpods kulaklığında kişiselleştirilmiş uzamsal alan özelliğini kapsayan Apple'ın H2 çipi kullanıldı.
Airpods Pro 249 dolardan satışa sunuldu.
iPhone mini sevenlere Apple'dan kötü haber geldi. Teknoloji devi, iPhone mininin satışlarının istenen seviyelerde olmadığı gerekçesiyle kaldırıldığını açıkladı. Şirket artık sadece iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ile Pro modelleri üretecek.
Apple'ın merakla beklenen iPhone 14'ü de lansmanda yerini aldı. iPhone 14'te ön kamerada ilk kez oto-fokus özelliği kullanıldı.
İphone 14 ve 14 Plus'ta A15 çip kullanıldı. Apple'ın tanıttığı bu akıllı telefonlarda artık sim kart kullanılmayacak. Türkiye'de bu özelliğin olması beklenmiyor.
iPhone 14 ve 14 Plus'ın ön kamerası 12 megapiksel ve f/1.9 olacak. iPhone 14 6.1 inç büyüklüğünde 90 hz ekrana sahip. iPhone 14 Plus ise 6.7 inçlik bir ekrana sahip olacak.
Telefonlarda acil durumlar için uydu bağlantılı yardım çağırma ozelliği de bulunuyor. Şebeke çekmese dahi acil yardım çağrısı yapılacak.
iPhone 14, ABD'de 799 dolardan, 14 Plus ise 899 dolardan satışa sunulacak. iPhone 14'ler 9 Eylül'den itibaren ön satışa sunulacak.
iPhone 14 Pro ve Pro Max, A16 bionic çiple geliyor. Bu cihaz 6 çekirdekli bir CPU'ya sahip olacak.
iPhone 14 Pro'da 48 MP'lik bir ana kamera bulunuyor. Pro'da Always on Display özelliği bulunacak. Bu özellik Android cihazlarda uzun süredir bulunuyordu.
iPhone 14 Pro 6.1 inçlik ekrana sahip olacak.
iPhone 14 Pro Max'te ise 6.7 inçlik bir ekran kullanıldı.
Yani 14 ailesinde artık sadece 2 farklı boyutta ekran var. Cihazların teknik özellikleri ise ekran büyüklüğüne göre değişecek.
iPhone 14 Pro'nun başlangıç fiyatı 999 dolar olurken, iPhone 14 Pro Max'ın ise 1099 dolar olarak belirlendi.
iPhone 14, Türkiye'de 30 bin 999 liradan satışa sunuldu. iPhone 14 Plus ise 34 bin 999 liradan satılacak.
iPhone 14 Pro'nun Türkiye'deki satış fiyatı 39 bin 999 lira olarak açıklanırken, iPhone 14 Pro Max'ın ise 43 bin 999 liradan satılacağı açıklandı.
iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Türkiye'de 16 Eylül'de ön satışa çıkacak. Cihazlar 23 Eylül'den itibaren teslim edilecek. Ancak iPhone 14 Pro Max'in ön sipariş ve dağıtım tarihleri belli değil.
Apple'ın llansmanı sonrası iPhone'ların Türkiye satış fiyatları da güncellendi. İşte iPhone'ların modeline göre Türkiye satış fiyatları;
iPhone 14 Pro Max'ın başlangıç fiyatı: 43 bin 999 TL
iPhone 14 Pro başlangıç fiyatı: 39 bin 999 TL
iPhone 14 başlangıç fiyatı: 30 bin 999 TL
iPhone 13 başlangıç fiyatı: 24 bin 999 TL
iPhone SE başlangıç fiyatı: 16 bin 999 TL