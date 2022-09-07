Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı

Apple'ın merakla beklenen tanıtım etkinliği bugün Türkiye saati ile 20.00'de başladı. Teknoloji devi Apple, yeni akıllı saat ve airpods cihazları ile iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ile iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Plus modellerini tanıttı. İşte iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro ve Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı.

Haberler - ntv.com.tr 07.09.2022 - 21:30 | Son Güncelleme : 07.09.2022 - 21:38

Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 1

APPLE WATCH ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

'ın merakla beklenen tanıtım etkinliği bugün Türkiye saati ile 20.00'de başladı. devi Apple, ilk olarak Apple Watch Ultra'yı tanıttı.

Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 2

Apple, Ultra Watch serisini tanıttı.

Appl'ın Ultra Watch serisi kullanıcılara 36 saat batarya ömrü sunuyor.  Profesyonel sporcular için özel tasarlanan saatin gece modu da bulunuyor.

Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 3

Apple Watch Ultra'nın ABD'deki satış fiyatı 799 dolar olarak açıklandı.

Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 4

Apple Watch'ın 8 GPS versiyonu 399 dolar, bağlantı hizmeti olanı ise 499 dolar.

Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 5

Apple Watch SE'nin satış fiyatı ise 249 dolar olarak açıklandı.

Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 6
Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 7
Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 8
Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 9

AİRPODS PRO ÖZELLİKLERİ VE SATIŞ FİYATI

Apple'ın Airpods kulaklığında kişiselleştirilmiş uzamsal alan özelliğini kapsayan Apple'ın H2 çipi kullanıldı.

Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 10
Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 11

Airpods Pro 249 dolardan satışa sunuldu.

Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 12

iPHONE MİNİ KALDIRILDI

iPhone mini sevenlere Apple'dan kötü haber geldi. devi, iPhone mininin satışlarının istenen seviyelerde olmadığı için kaldırıldığını açıkladı. Şirket artık sadece iPhone 14 ve iPhone 14 Plus üretecek.

Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 13

ÖN KAMERADA İLK KEZ OTO-FOKUS ÖZELLİĞİ

iPhone 14'te ön kamerada ilk kez oto-fokus özelliği kullanıldı.

Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 14

İphone 14 ve 14 Plus'ta A15 çip kullanıldı. Telefonlarda artık sim kart kullanılmayacak. Türkiye'de bu özelliğin olması beklenmiyor.

Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 15

Iphone 14 ve 14 Plus'ın ön kamerası 12 megapiksel ve f/1.9 olacak. iPhone 14 6.1 inç büyüklüğünde 90hz ekrana sahip. iPhone 14 Plus ise 6.7 inçlik bir ekrana sahip olacak.

Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 16

Telefonlarda acil durumlar için uydu bağlantılı yardım çağırma ozellilligi var. Şebeke çekmese dahi acil yardım çağrısı yapılacak.

Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 17
Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 18
Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 19

iPhone 14, 799 dolardan, 14 Plus ise 899 dolardan satışa sunulacak. iPhone 14'ler 9 Eylül'den itibaren ön satışasunulacak.

Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 20

iPHONE 14 PRO VE PRO PLUS

iPhone 14 Pro ve Pro Plus, A16 bionic çiple geliyor. Bu cihaz 6 çekirdekli bir CPU'ya sahip olacak. 

Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 21

iPhone 14 Pro'da 48 MP'lik bir ana kamera bulunuyor. Pro'da Always on Display özelliği bulunacak. Bu özellik Android cihazlarda uzun süredir bulunuyordu.

Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 22

iPhone 14 Pro 6.1 inçlik ekrana sahip olacak.

Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 23

iPhone 14 Pro Max'te ise 6.7 inçlik bir ekran kullanıldı.

Yani 14 ailesinde artık sadece 2 farklı boyutta ekran var. Cihazların teknik özellikleri ise ekran büyüklüğüne göre değişecek.

Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 24

iPhone 14 Pro'nun başlangıç fiyatı 999 dolar olurken, iPhone 14 Pro Plus'un ise 1099 dolark olarak belirlendi.

Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 25

iPHONE 14'ÜN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

iPhone 14, Türkiye'de 30 bin 999 liradan satışa sunuldu. iPhone 14 Plus ise 34 bin 999 liradan satılacak.

Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 26

iPHONE 14 PRO VE iPHONE 14 PRO PLUS TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

iPhone 14 Pro'nun Türkiye'deki satış fiyatı 39 bin 999 lira olarak açıklanırken, iPhone 14 Pro Plus'ın ise 43 bin 999 liradan satılacağı açıklandı.

Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 27
Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 28
Apple, iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Plus'ın özellikleri ve satış fiyatı - 29

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