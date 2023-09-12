Apple iPhone 15 lansmanı: iPhone 15 modelleri neler, Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İOS 17 güncellemesi ne zaman?

Apple'ın, iOS 17 ve iPhone 15'i tanıtacağı etkinliğe artık saatler kaldı. Teknoloji devinin iPhone cihazlarının yanında yeni teknolojik ürünlerini ve yeni sürümü İOS 17'yi de tanıtması bekleniyor. Tüm teknoloji meraklıları ise yeni iPhone 15 modellerinin nasıl olacağını, Türkiye fiyatının ne kadar olacağını ve İOS 17 güncellemesinin ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, Apple iPhone 15 lansmanı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Apple iPhone 15 lansmanı: iPhone 15 modelleri neler, Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İOS 17 güncellemesi ne zaman? - 1

ETKİNLİĞE SAATLER KALDI

Apple, bugün düzenleyeceği "Wonderlust" etkinliğiyle birlikte yeni iPhone modelleriyle birlikte iOS 17'yi tanıtmaya hazırlanıyor.

Öte yandan teknoloji devinin yeni işletim sistemini WWDC2023'te duyurduğu watchOS 19 güncellemesiyle beraber yeni Apple Watch serisini tanıtması bekleniyor. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Apple iPhone 15 lansmanı: iPhone 15 modelleri neler, Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İOS 17 güncellemesi ne zaman? - 2

İPHONE 15 MODELLERİ TANITILACAK

Standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın yanı sıra üst düzey bir iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in tanıtımının yapılması bekleniyor.

iPhone 15 Pro ve Pro Max'in titanyum kasa ile çıkış yapması bekleniyor.

Malzeme yükseltmesiyle beraber yeni Pro serisinin "daha güçlü, daha hafif ve daha premium" olacağı düşünülüyor.

Apple iPhone 15 lansmanı: iPhone 15 modelleri neler, Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İOS 17 güncellemesi ne zaman? - 3

APPLE WATCH 9 VE WATCHOS 10

Apple Watch Series 9'daki birincil donanım değişikliğinin, ürünün 2020'den bu yana ilk gerçek işlemci yükseltmesini işaret eden bir S9 çipi olacağı söyleniyor.

Gurman, S9 işlemcisiyle birlikte Watch'larda performans artışı ve daha uzun pil ömrü bekleniyor.

Öte yandan Apple'ın watchOS 10 güncellemesini de bu etkinlikte duyurması bekleniyor.

Apple iPhone 15 lansmanı: iPhone 15 modelleri neler, Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İOS 17 güncellemesi ne zaman? - 4

IOS 17 GÜNCELLEMESİ

Apple'ın bu akşam yapılacak "Wonderlus" etkinliğinde yeni iPhone cihazlarında sadece 11 ve üzeri modellerinin desteklediği yeni iOS 17 işletim sistemini duyurması bekleniyor. 

iOS 17 işletim sistemi güncellemesinin 18 Eylül'de destekleyen cihazlara sahip tüm kullanıcılar için yayınlanacağı biliniyor. 

Apple iPhone 15 lansmanı: iPhone 15 modelleri neler, Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İOS 17 güncellemesi ne zaman? - 5

APPLE ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

Apple, yeni cihazlarını tanıtacağı "Wonderlust" etkinliğini 12 Eylül Salı günü saat 20.00'da  gerçekleştirecek. Lansman, Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER