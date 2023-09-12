Apple iPhone 15 lansmanı: iPhone 15 modelleri neler, Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İOS 17 güncellemesi ne zaman?

İPHONE 15 MODELLERİ TANITILACAK

Standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın yanı sıra üst düzey bir iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in tanıtımının yapılması bekleniyor.

iPhone 15 Pro ve Pro Max'in titanyum kasa ile çıkış yapması bekleniyor.

Malzeme yükseltmesiyle beraber yeni Pro serisinin "daha güçlü, daha hafif ve daha premium" olacağı düşünülüyor.