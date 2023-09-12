Apple iPhone 15 lansmanı: iPhone 15 modelleri neler, Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İOS 17 güncellemesi ne zaman?
Apple'ın, iOS 17 ve iPhone 15'i tanıtacağı etkinliğe artık saatler kaldı. Teknoloji devinin iPhone cihazlarının yanında yeni teknolojik ürünlerini ve yeni sürümü İOS 17'yi de tanıtması bekleniyor. Tüm teknoloji meraklıları ise yeni iPhone 15 modellerinin nasıl olacağını, Türkiye fiyatının ne kadar olacağını ve İOS 17 güncellemesinin ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, Apple iPhone 15 lansmanı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
ETKİNLİĞE SAATLER KALDI
Apple, bugün düzenleyeceği "Wonderlust" etkinliğiyle birlikte yeni iPhone modelleriyle birlikte iOS 17'yi tanıtmaya hazırlanıyor.
Öte yandan teknoloji devinin yeni işletim sistemini WWDC2023'te duyurduğu watchOS 19 güncellemesiyle beraber yeni Apple Watch serisini tanıtması bekleniyor.