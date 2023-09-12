Apple, iPhone 15 modelini görücüye çıkarttı: Satış tarihi ve fiyatı belli oldu

Apple, kullanıcılar tarafından merakla beklenen iPhone 15 modellerini tanıttı. Öte yandan teknoloji devi iOS 17 ve watchOS10 işletim sistemleriyle birlikte yeni dijital kol saati Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Ayrıca yeni işlemci A17 ile birlikte çıkış yapan iPhone 15 modellerinin satışa sunulacağı tarih ve fiyatı belli oldu. İşte Wonderlust etkinliğinde tanıtılan her şey...

Apple, iPhone 15 modelini görücüye çıkarttı: Satış tarihi ve fiyatı belli oldu - 1

İŞTE WONDERLUST'TA TANITILAN HER ŞEY

Apple, yeni iPhone modellerini ve işletim sistemlerini tanıttığı "Wonderlust" lansmanını düzenledi.

iPhone 15 modellerinin yanısıra Apple Watch Series 9'u da kullanıcılar ile buluşturdu.

İşte Apple Wonderlust etkinliğinde tanıtılan her şey...

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Apple, iPhone 15 modelini görücüye çıkarttı: Satış tarihi ve fiyatı belli oldu - 2

APPLE WATCH SERIES 9

Apple Watch Series 9, 41 mm ve 45 mm’lik iki farklı boyut seçeneğiyle birlikte tanıtıldı

Öte yandan yeni işlemcisiyle birlikte çıkış yapıyor.

S9 işlemcisi olan yeni kol saatinin yüzde 30 oranında çok daha hızlı olacağı aktarıldı.

Apple, iPhone 15 modelini görücüye çıkarttı: Satış tarihi ve fiyatı belli oldu - 3

TEK ŞARJDA 18 SAAT

Öte yandan tek şarjda 18 saatlik bir kullanım sağlayacağı belirtildi.

iPhone cihazınız kaybolduğunda saat üzerinden komut vererek telefonunuzu bulmanız sağlanacak.

Apple, iPhone 15 modelini görücüye çıkarttı: Satış tarihi ve fiyatı belli oldu - 4

DOUBLE TAP ÖZELLİĞİYLE GELİYOR

Öte yandan Double tap özelliğiyle birlikte Apple Watch’a dokunmaya gerek kalmadan işaret ve baş parmakları iki kez dokundurulduğunda telefon açılıp kapatılabiliyor, aramalara cevap verilebiliyor ve fotoğraflar uzaktan çekilebiliyor.

Öte yandan Apple Watch Series 9'un 5 farklı renke çıkış yaptığı görüldü.

Apple’ın ilk karbon sıfır ürünü Watch Series 9 oldu. Modelin tüm komponentlerinde geri dönüşüm ön planda. Deri kayışlar artık kullanılmıyor. Yerine yeni kayışlar var.

watchOS 10 güncellemesinin 18 Eylül'de Series 4

Apple, iPhone 15 modelini görücüye çıkarttı: Satış tarihi ve fiyatı belli oldu - 5

APPLE WATCH ULTRA 2

Apple Watch Ultra 2 de iPhone 13'ün A15 Bionic işlemcisini temel alan güncellenmiş bir S9 çipe sahip.

GPU, Apple S8 çipinden %30 daha hızlı; yeni özel NPU ise tüm Siri verilerinizin bulut yerine aygıtta işlenmesini sağlıyor.

Apple ayrıca yeni çipin önceki modele göre %25 daha iyi dikte imkanı sağladığını iddia ediyor.

Apple Watch Ultra 2'nin fiyatı 799 dolar olarak çıkış yapacağı belirtildi.

Apple, iPhone 15 modelini görücüye çıkarttı: Satış tarihi ve fiyatı belli oldu - 6

TEK ŞARJDA 36 SAAT

Apple Watch Ultra 2'nin tek şarjda 36 saate kadar kullanım sunuyor.

Öte yandan teknoloji devi düşük güç modunda 72 saatlik kullanım fırsatı sunuyor.

Apple, iPhone 15 modelini görücüye çıkarttı: Satış tarihi ve fiyatı belli oldu - 7

İPHONE 15

Apple merakla beklenen iPhone 15 modellerini tanıttı. 

Yeni renk seçeneklerinin de bulunduğu iPhone 15 modellerinde tamamen çentiğe veda edildi. 15 dahil tüm modellerde dinamk ada yer alacak.

iPhone 15'in 48MP ana kamerasının yanı sıra destekleyici yazılımında da ek yükseltmeler bulunuyor.

iPhone 15'in fiyatının 799 dolardan başlayacağı iPhone 15 Plus'ın ise 899 dolardan satışa çıkacağı duyuruldu.

Apple, iPhone 15 modelini görücüye çıkarttı: Satış tarihi ve fiyatı belli oldu - 8

A16 İŞLEMCİ KULLANILACAK

iPhone 14 modellerinde de kullanılan A16 işlemcisinin yeni model olan iPhone 15'lerde de kullanılacağı belirtildi.

Dynamic Island artık havayolu bilgileri de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik sunuyor.

15 serisi, Apple'ın 6,1 inç ve Ultra modeli için 6,7 inç boyutundaki Super Retina XDR ekranına sahip olacak.

Öte yandan iPhone 15'in mat cama sahip bir arka yüzü bulunacak.

Apple, iPhone 15 modelini görücüye çıkarttı: Satış tarihi ve fiyatı belli oldu - 9

USB-C ŞARJ GİRİŞİ

Apple, iPhone 15 serisiyle birlikte USB-C şarj girişine sahip olacağını açıkladı. Öte yandan yalnızca iPhone modelleriyle sınırlı kalınmayacağı AirPods Pro 2'lerde de USB-C girişlerinin bulunacağı belirtildi.

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