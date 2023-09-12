Apple, iPhone 15 modelini görücüye çıkarttı: Satış tarihi ve fiyatı belli oldu
Apple, kullanıcılar tarafından merakla beklenen iPhone 15 modellerini tanıttı. Öte yandan teknoloji devi iOS 17 ve watchOS10 işletim sistemleriyle birlikte yeni dijital kol saati Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Ayrıca yeni işlemci A17 ile birlikte çıkış yapan iPhone 15 modellerinin satışa sunulacağı tarih ve fiyatı belli oldu. İşte Wonderlust etkinliğinde tanıtılan her şey...
İŞTE WONDERLUST'TA TANITILAN HER ŞEY
Apple, yeni iPhone modellerini ve işletim sistemlerini tanıttığı "Wonderlust" lansmanını düzenledi.
iPhone 15 modellerinin yanısıra Apple Watch Series 9'u da kullanıcılar ile buluşturdu.
İşte Apple Wonderlust etkinliğinde tanıtılan her şey...