Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı: Türkiye fiyatı belli oldu

A18 İŞLEMCİ

Apple bugün, daha hızlı yapay zeka performansı için altı çekirdekli CPU, beş çekirdekli GPU ve on altı çekirdekli Neural Engine içeren yeni A18 çipini duyurdu.

Apple ayrıca A18'in veri trafiğini olabildiğince hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için yeni bir bellek alt sistemine sahip olduğunu söyledi.

Apple, A16 Bionic çipe sahip iPhone 15 ile karşılaştırıldığında, A18 çipin tek çekirdekli CPU performansında yüzde 30'a varan bir artış sağladığını söylüyor.

DAHA UZUN PİL ÖMRÜ

Apple ayrıca çipin verimlilik kazanımları ve daha büyük bir dahili pil sayesinde kullanıcılar için daha uzun pil ömrü vaat etti.

Ancak sunum sırasında bu iddiayı destekleyecek belirli rakamlar açıklanmadı.