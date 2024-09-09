Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı: Türkiye fiyatı belli oldu

YAPAY ZEKA "APPLE INTELLIGENCE"
Apple bugün Apple Intelligence'ın Ekim ayından itibaren iOS 18.1 ile birlikte beta sürümüne başlayacağını duyurdu.
Apple Intelligence paketinin ilk özellikleri ABD'deki İngilizce kullanıcılarına özel olacak.
Apple, Apple Intelligence'ı zaman içinde daha fazla dilde kullanıma sunacak.
Şirket Aralık ayında Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'taki İngilizce lehçeleri için destek ekleyecek.
Apple, Apple Intelligence'ı 2025 yılında Çince, Fransızca, Japonca ve İspanyolca olarak kullanıma sunmayı taahhüt etti.
HANGİ CİHAZLARDA KULLANILACAK?
Apple Intelligence kullanıma sunulduğunda iPhone 15 Pro, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak kullanılabilecek.
M1 veya üzeri sürümlere sahip Mac veya iPad kullanıcıları da Apple Intelligence özelliklerine erişebilecek.
Apple, Apple Intelligence'ın hangi bölümlerinin ne zaman kullanıma sunulacağını resmi olarak teyit etmedi.
Söylentiler, Genmoji ve Image Playgrounds gibi görüntü oluşturma işlevlerinin Aralık ayında kullanıma sunulacağını gösteriyor.