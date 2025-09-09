Apple, iPhone 17 serisini bugün tanıtıyor: İşte beklenen özellikler ve tahmini fiyat

Teknoloji dünyasının gözü kulağı Apple’ın düzenleyeceği “Awe-Dropping” etkinliğinde, iPhone 17 serisiyle birlikte yeni Apple Watch, AirPods ve Home aksesuarları da tanıtılacağı etkinlik bugün Türkiye saati ile 20.00'da başlayacak.

Apple, iPhone 17 serisini bugün tanıtıyor: İşte beklenen özellikler ve tahmini fiyat - 1

Apple’ın merakla beklenen yeni amiral gemisi iPhone 17 serisi, bugün gerçekleştirilecek küresel lansmanla teknoloji severlerin karşısına çıkıyor.

Şirketin yılın en büyük tanıtımı olarak görülen etkinlik, 9 Eylül Salı günü TSİ 20.00’de başlayacak. Etkinlik, Cupertino’daki Apple Park’ın Steve Jobs Theater salonunda yapılacak ve Apple’ın resmi web sitesi, YouTube kanalı ile Apple TV uygulamasından canlı yayınlanacak.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Apple, iPhone 17 serisini bugün tanıtıyor: İşte beklenen özellikler ve tahmini fiyat - 2

DÖRT FARKLI MODEL GELİYOR

Apple’ın bu yıl dört farklı model duyurması bekleniyor:

  •  iPhone 17
  • iPhone 17 Air (yalnızca 5,5–6 mm kalınlığıyla bugüne kadarki en ince iPhone)
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
Apple, iPhone 17 serisini bugün tanıtıyor: İşte beklenen özellikler ve tahmini fiyat - 3

BEKLENEN ÖZELLİKLER

  • Tasarım: Daha küçük kamera adası, inceltilmiş Dynamic Island, titanyum ve alüminyum gövde
  •  Ekran: 6,3 inç LTPO OLED, 120 Hz ProMotion
  • İşlemci: A18/A19 çipi, Pro modellerde A19 Pro
  •  Bellek: 8 GB (iPhone 17 ve Air), 12 GB (Pro ve Pro Max)
  •  Kamera: 24 MP ön kamera; Pro modellerde üçlü 48 MP arka kamera, 8× optik zoom, 8K video desteği
  •  Bağlantı: Wi-Fi 7, 5G modem, 35 W hızlı şarj, Qi2 kablosuz şarj
Apple, iPhone 17 serisini bugün tanıtıyor: İşte beklenen özellikler ve tahmini fiyat - 4

FİYATLAR NE OLACAK?

Analistlere göre Apple, bu yıl fiyatlara ortalama 50 dolarlık bir artış yansıtacak.
  • iPhone 17 Air: 899 dolar seviyesinden başlaması bekleniyor
  • iPhone 17 Pro: 1050 dolar, depolama 256 GB’tan başlayacak
  • iPhone 17 Pro Max: 1600 doların üzerinde bir fiyatla çıkabilir

TÜRKİYE FİYATI NE OLACAK? 

Türkiye’de ise iPhone 17 serisinin 80 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulması öngörülüyor. Karşılaştırmak gerekirse, geçen yıl çıkan iPhone 16 serisinin başlangıç fiyatı 70 bin TL olmuştu.

Apple, iPhone 17 serisini bugün tanıtıyor: İşte beklenen özellikler ve tahmini fiyat - 5

SADECE iPHONE TANTILMAYACAK

Apple, etkinlikte yalnızca iPhone 17 serisini değil, aynı zamanda Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, AirPods Pro 3, yeni HomePod mini ve yenilenmiş Apple TV 4K modellerini de tanıtabilir. Ayrıca, M5 çipli iPad Pro modellerinin de sahneye çıkması ihtimaller arasında.

DAHA FAZLA GÖSTER