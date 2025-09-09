Apple, iPhone 17 serisini bugün tanıtıyor: İşte beklenen özellikler ve tahmini fiyat

FİYATLAR NE OLACAK?

Analistlere göre Apple, bu yıl fiyatlara ortalama 50 dolarlık bir artış yansıtacak.

iPhone 17 Air: 899 dolar seviyesinden başlaması bekleniyor

iPhone 17 Pro: 1050 dolar, depolama 256 GB’tan başlayacak

iPhone 17 Pro Max: 1600 doların üzerinde bir fiyatla çıkabilir

TÜRKİYE FİYATI NE OLACAK?

Türkiye’de ise iPhone 17 serisinin 80 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulması öngörülüyor. Karşılaştırmak gerekirse, geçen yıl çıkan iPhone 16 serisinin başlangıç fiyatı 70 bin TL olmuştu.