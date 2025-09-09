Apple, iPhone 17 serisini bugün tanıtıyor: İşte beklenen özellikler ve tahmini fiyat
Teknoloji dünyasının gözü kulağı Apple’ın düzenleyeceği “Awe-Dropping” etkinliğinde, iPhone 17 serisiyle birlikte yeni Apple Watch, AirPods ve Home aksesuarları da tanıtılacağı etkinlik bugün Türkiye saati ile 20.00'da başlayacak.
Apple’ın merakla beklenen yeni amiral gemisi iPhone 17 serisi, bugün gerçekleştirilecek küresel lansmanla teknoloji severlerin karşısına çıkıyor.
Şirketin yılın en büyük tanıtımı olarak görülen etkinlik, 9 Eylül Salı günü TSİ 20.00’de başlayacak. Etkinlik, Cupertino’daki Apple Park’ın Steve Jobs Theater salonunda yapılacak ve Apple’ın resmi web sitesi, YouTube kanalı ile Apple TV uygulamasından canlı yayınlanacak.