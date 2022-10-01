Apple iPhone 6'yı vintage ürünler listesine aldı: Artık destek verilmeyecek

iPhone 6, şirketin önceki modellerinden çok daha büyük bir ekrana sahip ilk akıllı telefonu olduğu için birçok Apple kullanıcısının hafızasında yer etti. Telefonun üretimi birkaç yıl önce durduruldu, ancak yine de Apple'dan güvenlik düzeltme ekleri ve teknik destek almaya devam etti. Ancak, Apple şimdi iPhone 6'yı "vintage" ürünler listesine ekledi. Yani iPhone 6 artık resmi Apple desteği almayacak.

Apple iPhone 6'yı vintage ürünler listesine aldı: Artık destek verilmeyecek - 1

Teknoloji devi Apple, iPhone 6’nın  artık "eski" bir ürün olduğunu resmen onayladı.  Apple'ın tanımına göre, bir ürün 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda vintage (eski) sayılıyor.

Apple iPhone 6'yı vintage ürünler listesine aldı: Artık destek verilmeyecek - 2

Bununla birlikte şirket, 7 yıla kadar eski ürünleri için hala parça ve onarım hizmetleri sunuyor. Ancak, ilginç bir şekilde, daha büyük iPhone 6 Plus, iPhone 6'dan önce zaten eski bir ürün olarak kabul ediliyordu. Bunun nedeni, Apple'ın iPhone 6 Plus'ın üretimini tamamen durdurduktan sonra bazı bölgelerde 4,7 inç ekrana sahip iPhone 6'yı daha uzun süre satmaya devam etmesiydi.

Apple iPhone 6'yı vintage ürünler listesine aldı: Artık destek verilmeyecek - 3

Hem iPhone 6 hem de iPhone 6 Plus, Eylül 2014'te iOS 8 ile tanıtıldı. 2019'da cihazların kullanımı için sonraki bir sürümünü gerektiren iOS 13'ün piyasaya sürülmesiyle kullanımdan kaldırıldı. 

Apple iPhone 6'yı vintage ürünler listesine aldı: Artık destek verilmeyecek - 4

Buna rağmen Apple, yalnızca iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ı değil, aynı zamanda iPhone 5'leri de içeren iOS 12 çalıştıran cihazlar için güvenlik yamaları sağlamaya devam ediyor.

Apple iPhone 6'yı vintage ürünler listesine aldı: Artık destek verilmeyecek - 5

Diğer taraftan iPhone 6, Retina HD ekran, tek bir 8 megapiksel arka kamera ve 1 GB RAM'e sahip 64 bit A8 çip ile donatıldı. iPhone 6 Plus da benzer bir donanıma sahip  ancak Full HD ekrana ve optik stabilizasyona sahip arka kameraya da içeriyor. İki model de aynı zamanda NFC ve Apple Pay'e sahip ilk iPhone'lardı.

Apple iPhone 6'yı vintage ürünler listesine aldı: Artık destek verilmeyecek - 6

Bu yılın başlarında Apple, eski ürünler listesine Touch Bar özellikli birinci nesil MacBook Pro'yu da ekledi.

Apple iPhone 6'yı vintage ürünler listesine aldı: Artık destek verilmeyecek - 7

APPLE'IN VİNTAGE LİSTESİ'NDE HANGİ İPHONE'LAR VAR?

  • iPhone 4 (8GB)
  • iPhone 5
  • iPhone 5C
  • iPhone 5S
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone 6s (32GB)
  • iPhone 6s Plus (32GB)
Apple iPhone 6'yı vintage ürünler listesine aldı: Artık destek verilmeyecek - 8

DÜNYA ÇAPINDA ESKİ KABUL EDİLEN İPHONELER

  • iPhone
  • iPhone 3G (China mainland) 8GB
  • iPhone 3G 8GB, 16GB
  • iPhone 3GS (China mainland) 16GB, 32GB
  • iPhone 3GS (8GB)
  • iPhone 3GS 16GB, 32GB
  • iPhone 4 CDMA
  • iPhone 4 CDMA (8GB)
  • iPhone 4 16GB, 32GB
  • iPhone 4 GSM (8GB), Black
  • iPhone 4S
  • iPhone 4S (8GB)

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER