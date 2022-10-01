Apple iPhone 6'yı vintage ürünler listesine aldı: Artık destek verilmeyecek

Bununla birlikte şirket, 7 yıla kadar eski ürünleri için hala parça ve onarım hizmetleri sunuyor. Ancak, ilginç bir şekilde, daha büyük iPhone 6 Plus, iPhone 6'dan önce zaten eski bir ürün olarak kabul ediliyordu. Bunun nedeni, Apple'ın iPhone 6 Plus'ın üretimini tamamen durdurduktan sonra bazı bölgelerde 4,7 inç ekrana sahip iPhone 6'yı daha uzun süre satmaya devam etmesiydi.