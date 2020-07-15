Apple iPhone kullanıcılarına 25 dolar ödeyecek

Eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiası üzerine açılan davada 500 milyon dolar ödemeyi kabul eden Apple şirketi, iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefona sahip müşterilerine talep etmeleri halinde 25 dolar ödemede bulunacak. ABD basınında yer alan habere göre, Apple ülkede bu ödemelere başlıyor

ntv.com.tr 15.07.2020 - 07:23

Apple iPhone kullanıcılarına 25 dolar ödeyecek - 1

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, kasıtlı olarak yapıldığı iddia edilen iPhone yavaşlatma konusunda ABD’de çarptırıldığı para cezasını ödemeye başlıyor. 

Apple iPhone kullanıcılarına 25 dolar ödeyecek - 2
Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre, bu 25 dolarlık ödeme ABD dışındaki ülkelerde yaşayan kullanıcıları kapsamayacak.
Apple iPhone kullanıcılarına 25 dolar ödeyecek - 3

Apple 2017 yılında, eski model cihazlarında "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" gerekçesiyle performans yavaşlatmasına gittiğini kabul etmiş, bunun üzerine bazı müşteriler tarafından dava edilmişti. 

Apple iPhone kullanıcılarına 25 dolar ödeyecek - 4

Şirket, tüketici avukatları ile varılan anlaşma gereği sorumlu olduğunu kabul etmiş ve batarya değişimlerinde 29 dolarlık indirime gitmişti. 

 

Apple iPhone kullanıcılarına 25 dolar ödeyecek - 5

Ancak, birçok kişi bu süreçte yüzlerce dolar harcayıp yeni telefon aldıklarını ve mağdur olduklarını belirterek tüketici avukatlarına başvuruda bulunmuştu. 

Apple iPhone kullanıcılarına 25 dolar ödeyecek - 6

California merkezli şirket, bu konuda hatasını kabul etmese de tüketici avukatları ile uzlaşma yolunu seçmiş ve 93 milyon doları avukatlara verilmek kaydı ile 500 milyon dolara kadar ödeme yapma sözü vermişti. 

Apple iPhone kullanıcılarına 25 dolar ödeyecek - 7
Anlaşma gereği, iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefonu olan müşterilerin talepte bulunmaları halinde şirketten 25 dolar iade alabilmelerinin önü açılmıştı.

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